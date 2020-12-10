"Поїздки не скасують, але будуть порушення": як карантин в Україні вплине на туризм

Фото: Новорічна ялинка в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Які обмеження введуть 8 січня та чи зможуть туристи подорожувати

Карантин в Україні введуть на початку 2021 року. На час зимових канікул – з 8 по 24 січня 2021 року - на всій території України будуть діяти посилені карантинні обмеження, які націлені знизити розповсюдження інфікування COVID-19.

Але це не локдаун, на кшталт того, що був у вересні. Чому? Давайте розглянемо основні пункти нового карантину.

Кордони залишатимуться відкритими для всіх категорій іноземних громадян;

Жодних обмежень не буде застосовано на здійснення міжнародних авіарейсів чи польотів всередині країни, а також залізничного сполучення;

Робота громадського транспорту не обмежуватиметься;

Готелі працюватимуть.

Будуть застосовані такі обмеження:

• роботи закладів харчування, крім тих, що розміщені в аеропортах. Також буде дозволено здійснювати замовлення у форматі "на виніс" та адресну доставку.

У готелях буде дозволена робота ресторанів з 06.00 до 11:00, але не буде жодних заборон на доставку в номер;

Фото: В туристичних регіонах готелі вже заброньовані заздалегідь (РБК-Україна/Віталій Носач)

• прийом відвідувачів у ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності - продукти харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, засоби гігієни, ветеринарні препарати;

• роботи розважальних закладів, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, за виключенням офіційних спортивних;

• діяльності продовольчих та непродовольчих ринків.

Окрім того, працюватимуть АЗС, станції технічного обслуговування авто, банки, поштові відділення, салони краси (за попереднім записом). Торгівлю іншими групами товарів зі здійсненням адресної доставки заборонено не буде.

Вірогідно, будуть порушення карантину

Для туристичної сфери це вже не так згубно, як було весною чи під час осіннього карантину вихідного дня. Водночас це означає, що хоча готелі, перукарні та салони краси будуть відкриті, закриття ресторанів та ТРЦ негативно вплине на туризм в Україні.

Зокрема, це негативно вплине на туризм вихідного дня, який є широко популярним серед наших туристів: більшість із тих, хто їде подорожувати, планує поїздки саме на вихідні дні.

Також я припускаю, що у суто туристичних регіонах України, таких як Закарпаття, Львівська або Івано-Франківська область, будуть фіксуватися численні порушення. Бо вже станом на сьогодні значна частина закладів розміщення у цих регіонах заброньована: заплановані поїздки Українці скасовувати не будуть. Тому є ризик того, що правила карантину будуть порушувати як власники закладів, так і самі туристи.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому наші туристи мало подорожують Україною.

Також повідомлялося, що чекає українських туристів з новими правилами авіаперельотів, які почали діяти недавно.