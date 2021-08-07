Путівник Одесою: ідеальний маршрут, який розкриє красу міста за один день

Одеса відрізняється від більшості українських курортів архітектурним і культурним розмаїттям: це місто може показати набагато більше, ніж просто пляжі.

Проте, приїжджаючи в Одесу влітку, хочеться якомога більше часу провести на березі моря - ловити приємні промінчики південного сонця і накупатися "на рік вперед".

Якщо ви збираєтеся відвідати місто-порт на вихідних, то час на огляд визначних пам'яток і зовсім обмежений. Ми склали безперервний маршрут довжиною у 12 кілометрів, який охоплює десять найяскравіших і цікавих місць цього міста і допомагає розкрити його настрій, показати душу Одеси.

Відео: Одеса - ідеальний маршрут і красивий пляж (youtube.com/KOLESAEDUT)

Фото: Євгенія Колесник

Зірка курорту - це пляж. Зірка Одеси - пляж Отрада

Насамперед, приїжджаючи на курорт, хочеться побачити море. Ми з вами побачимо його незвичайним чином - з повітря, всього за 70 грн. За п'ятнадцять хвилин ходьби від залізничного вокзалу знаходиться Мавританська арка - архітектурна споруда в східному стилі на Французькому бульварі в Одесі - як вам таке поєднання географічних назв?

Так, Одеса дійсно дивує своєю різноманітністю, змішанням різних культур і стилів. За аркою знаходиться Канатна дорога - саме вона відвезе вас до моря.

Фото: В Одесі - безліч пляжів на будь-який смак і вподобання. Багато з них розташовані на території готелів, але є і загальнодоступні міські (booking.com)

Річ у тому, що береги Одеси високі й круті, і щоб спуститися до моря, тут повсюдно розташовані високі сходи (найвідоміші з них - Потьомкінські, але про це - далі). Ми ж з вами спускаємося на канатній дорозі, нижня станція якої виходить прямо до пляжу Отрада.

Це один з основних пляжів міста, де є як обладнані території з лежаками й парасольками, так і безкоштовні громадські пляжі. Пісочний пляж, хвилерізи, що йдуть далеко в море і приємне сонечко дарують настрій відпустки.

Траса здоров'я і набережна Ланжерон - ідеальне місце для активного відпочинку

Траса здоров'я вже давно є однією з візитівок Одеси, а для нас це друге місце на маршруті.

Ця асфальтована дорога, яка простяглася вздовж узбережжя, призначена для велосипедів, самокатів, але автомобілям сюди в'їзд суворо заборонено. А закінчується траса здоров'я зручною мальовничій набережній Лонжерон - це третя точка на маршруті.

Набережна обладнана лавочками, спусками у воду, тут є великий фонтан, фудкорт і дельфінарій, так що знайдуться розваги для всіх членів сім'ї!

Фото: Набережна, якою комфортно гуляти влітку (Євгенія Колесник)

Продовжуємо прогулянку від набережної Ланжерон до парку Шевченка. Тінисті алеї цього парку - четверта точка на маршруті.

Підземелля, які бачили зародження міста: Одеські катакомби

В Одесі є безліч катакомб, і можна вибрати найрізноманітніші екскурсії. Але є не так багато варіантів потрапити в підземелля в центрі міста. Щоб не витрачати багато часу на дорогу і не сильно відхиляться від маршруту, ми підібрали для вас такий варіант - "катакомби Кантакузена".

Це пам'ятка історії, музей, який розкопали в самому центрі - на вулиці Буніна.

Екскурсія цим підземеллям триває близько півгодини, й щоб на неї потрапити, потрібно зареєструватися на сайті, підтвердити своє відвідування телефоном, після чого прибути в призначений час на вулицю Буніна, 7.

Там в одному з одеських двориків, серед гаражів, і причаїлися катакомби. Які, до речі кажучи, зовсім не є катакомбами - як і всі інші підземелля в Одесі, але про це вам розповість екскурсовод.

Фото: В Одесі - велика кількість катакомб, і туристи можуть вибрати найрізноманітніші екскурсії (Євгенія Колесник)

Одеський ринок їжі

Шоста точка на маршруті після катакомб - це "Одеський ринок їжі", адже ми вже пройшли половину пам'яток зі списку і, швидше за все, неабияк зголодніли.

На "одеському ринку їжі" представлено 14 точок і 3 бари, тут можна спробувати різноманітні страви - від традиційної одеської кухні до вишуканих морепродуктів. Форшмак, хумус з фалафелем, одеський сарган і чорноморські бички активно розходяться по столах гостей, рівно як піца, бургери, азіатська локшина та устриці.

Фото: Архітектура Одеси (booking.com)

Наситившись і розсмакувавши різні смаки, від ринку їжі ми виходимо прямо на головну туристичну вулицю - Дерибасівську!

Частина вулиці закрита для проїзду транспорту, так що тут можна в задоволення гуляти всією сім'єю прямо по брукованій дорозі. Тут і міський сад, і пам'ятник Альфу і Петрову - 12-й стілець, і знаменитий Пасаж.

Одеський порт у центрі уваги

В околицях порту розташована основна концентрація найцікавіших місць в Одесі. Тут вже не потрібно буде багато пересуватися між цікавими локаціями - все знаходиться поруч одне з одним.

Фото: Одеський порт - ще одне місце, яке варто обов'язково відвідати в місті (Євгенія Колесник)

Від Дерибасівської виходимо до "архітектурної перлини" міста - Одеської опери - восьмої точки на маршруті. Від Оперного, як і від Дерибасівської, вирушають екскурсійні відкриті міні-автобуси, прогулянка на яких допоможе ще ширше розкрити місто.

А ми вирушаємо далі - до Приморського бульвару. Це дев'ята точка маршруту і дуже важлива історична локація. Саме тут під час реставрації у 2008 році були проведені археологічні розкопки й виявлені залишки грецьких поселень 3-4 і 5-6 століть до нашої ери. Розкопки тривають і зараз, адже десь тут був Хаджибейський замок, точне розташування якого досі так і не встановлено.

Фото: В Одесі - багато можливостей розміститися з видом прямо на море (booking.com)

Тут і прогулянки на корабликах, і пам'ятник генерал-губернатору Одеси на ім'я Арман Еммануель дю Плессі, герцог де Рішельє, якого зазвичай називають просто "Дюк". Але найголовнішою, десятою точкою в нашому маршруті є Одеський порт. Адже саме він поклав початок будівництву міста і саме навколо порту виросла Одеса.

Тут ми завершуємо прогулянку по маршруту в тому самому місці, де Одеса починалася.

Нагадаємо, раніше ми склали детальний путівник Чернівцями - де оселитися, що подивитися і де поїсти у "столиці" Буковини.

Також пропонуємо почитати, як виглядає перший в Україні пішохідний маршрут, створений за прикладом Іспанії.