Путеводитель по Одессе: идеальный маршрут, который раскроет красоту города за один день

Одесса отличается от большинства украинских курортов архитектурным и культурным разнообразием: этот город может показать гораздо больше, чем просто пляжи.

Тем не менее, приезжая в Одессу летом, хочется как можно больше времени провести на берегу моря - ловить приятные лучики южного солнца и накупаться "на год вперед".

Если вы собираетесь посетить город-порт на выходных, то время на осмотр достопримечательностей и вовсе ограничено. Мы составили непрерывный маршрут протяженностью в 12 километров, который охватывает десять самых ярких и интересных мест этого города и помогает раскрыть его настроение, показать душу Одессы.

Видео: Одесса - идеальный маршрут и красивый пляж (youtube.com/KOLESAEDUT)

Фото: Евгения Колесник

Звезда курорта - это пляж. Звезда Одессы - пляж Отрада

Первым делом, приезжая на курорт, хочется увидеть море. Мы с вами увидим его необычным образом - с воздуха, всего за 70 грн. В пятнадцати минутах ходьбы от железнодорожного вокзала находится Мавританская арка - архитектурное сооружение в восточном стиле на Французском бульваре в Одессе - как вам такое сочетание географических названий?

Да, Одесса действительно удивляет своим разнообразием, смешением разных культур и стилей. За аркой находится канатная дорога - именно она отвезет вас к морю.

Фото: В Одессе - множество пляжей на любой вкус и предпочтения. Многие из них расположены на территории отелей, но есть и общедоступные городские (booking.com)

Дело в том, что берега Одессы высокие и крутые, и чтобы спустится к морю, здесь повсеместно расположены высокие лестницы (самая известная из них - Потемкинская, но об этом - дальше). Мы же мы с вами спускаемся на канатной дороге, нижняя станция которой выходит прямо к пляжу Отрада.

Это один из основных пляжей города, где есть как оборудованные территории с лежаками и зонтиками, так и бесплатные общественные пляжи. Песочный пляж, волнорезы, уходящие далеко в море и приятное солнышко дарят настроение отпуска.

Трасса здоровья и набережная Ланжерон - идеальное место для активного отдыха

Трасса здоровья - уже давно одна из визитных карточек Одессы, а для нас это второе место на маршруте.

Эта асфальтированная дорога, которая протянулась вдоль побережья, предназначенная для велосипедов, самокатов, но автомобилям сюда въезд строго воспрещен. А заканчивается трасса здоровья удобной живописной набережной Ланжерон - это третья точка на маршруте.

Набережная оборудована лавочками, спусками в воду, здесь есть большой фонтан, фудкорт и дельфинарий, так что найдутся развлечения для всех членов семьи!

Фото: Набережная, по которой комфортно гулять летом (Евгения Колесник)

Продолжаем прогулку от набережной Ланжерон к парку Шевченко. Тенистые аллеи этого парка - четвертая точка на маршруте.

Подземелья, которые видели зарождение города: Одесские катакомбы

В Одессе есть множество катакомб, и можно выбрать самые разнообразные экскурсии. Но существует не так много вариантов попасть в подземелья в центре города. Чтобы не тратить много времени на дорогу и не сильно отклоняться от маршрута, мы подобрали для вас такой вариант - "Катакомбы Кантакузена".

Это памятник истории, музей, который раскопали в самом центре - на улице Бунина.

Экскурсия по этому подземелью длится около получаса, и чтобы на нее попасть, нужно зарегистрироваться на сайте, подтвердить свое посещение по телефону, после чего прибыть в назначенное время на улицу Бунина, 7.

Там, в одном из Одесских двориков, среди гаражей, и притаились катакомбы. Которые, кстати говоря, совсем не являются катакомбами - как и все остальные подземелья в Одессе, но об этом вам расскажет экскурсовод.

Фото: В Одессе - большое количество катакомб, и туристы могут выбрать самые разнообразные экскурсии (Евгения Колесник)

Одесский рынок еды

Шестая точка на маршруте после катакомб - это "Одесский рынок еды", ведь мы уже прошли половину достопримечательностей из списка и, скорее всего, изрядно проголодались.

На "Одесском рынке еды" представлено 14 точек и 3 бара, здесь можно попробовать разнообразные блюда - от традиционной одесской кухни до изысканных морепродуктов. Форшмак, хумус с фалафелем, одесский сарган и черноморские бычки активно расходятся по столам гостей, ровно как пицца, бургеры, азиатская лапша и устрицы.

Фото: Архитектура Одессы (booking.com)

Насытившись и распробовав разные вкусы, от рынка еды мы выходим прямиком на главную туристическую улицу - Дерибасовскую!

Часть улицы закрыта для проезда транспорта, так что здесь можно в удовольствие гулять всей семьей прямо по мощеной дороге. Здесь и горсад, и памятник Альфу и Петрову - 12-й стул, и знаменитый Пассаж.

Одесский порт в центре внимания

В окрестностях порта расположено основное скопление самых интересных мест в Одессе. Здесь уже не нужно будет много передвигаться между интересными локациями - все находится рядом друг с другом.

Фото: Одесский порт - еще одно место, которое стоит обязательно посетить в городе (Евгения Колесник)

От Дерибасовской выходим к "архитектурной жемчужине" города - Одесской опере - восьмой точке на маршруте. От Оперного, как и от Дерибасовской, отправляются экскурсионные открытые мини-автобусы, прогулка на которых поможет еще шире раскрыть город.

А мы отправляемся дальше - к Приморскому бульвару.

Это девятая точка маршрута и очень важная историческая локация. Именно здесь во время реставрации в 2008 году были проведены археологические раскопки и обнаружены остатки греческих поселен 3-4 и 5-6 веков до нашей эры. Раскопки продолжаются и сейчас, ведь где-то здесь был Хаджибейский замок, точное расположение которого до сих пор так и не установлено.

Фото: В Одессе - масса возможностей разместиться с видом прямо на море (booking.com)

Здесь и прогулки на корабликах, и памятник генерал-губернатору Одессы по имени Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришелье, которого обычно называют просто "Дюк".

Но самой главной, десятой точкой в нашем маршруте является Одесский порт. Ведь именно он положил начало строительству города и именно вокруг порта выросла Одесса.

Здесь мы завершаем прогулку по маршруту в том самом месте, где Одесса начиналась.

Напомним, ранее мы составили детальный путеводитель по Черновцам - где поселиться, что посмотреть и где поесть в "столице" Буковины.

Также предлагаем почитать, как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут, созданный по примеру Испании.