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"Готелі порожніють, тури скасовані": чому туристи відмовляються від відпочинку на курортах Чорногорії у вересні

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Середа 25 серпня 2021 16:35
"Готелі порожніють, тури скасовані": чому туристи відмовляються від відпочинку на курортах Чорногорії у вересні Фото: Відпочинок у Будві (unsplash.com/Євген Дмитрієв)
Автор: Ольга Маджумдар

"Високий" сезон закінчився через 45 днів

Відпочинок у Чорногорії цього літа був на піку популярності серед іноземних туристів – завдяки в'їзду без карантинних обмежень курорти в липні і серпні були переповнені відпочивальниками з різних країн.

Але з 24 серпня уряд Чорногорії посилив правила в'їзду - на кордоні необхідно пред'являти один з чотирьох документів: свідоцтво про вакцинацію (навіть однією дозою), негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, довідку про одужання від COVID.

Без одного з цих документів прибулі повинні вирушити на 14-денну самоізоляцію з правом здати ПЛР-тест на 6 день, щоб вийти з карантину.

У туристичному середовищі відразу заговорили про подорожчання поїздок для сім'ї з декількох осіб і падіння попиту на відпочинок на курортах Чорногорії.

Різке зниження кількості бронювань на вересень відзначили також готельєри курортної країни, які припускають передчасне завершення туристичного сезону.

Результати серпня: переповненість готелів і гарна виручка

Проблеми з розміщенням в Чорногорії почалися ще в кінці липня - тоді через невелику кількість місць в готелях багатьом туристам пропонували відпочивати в приватних апартаментах або на віллах. Через високий попит з боку європейських туристів в готелях відзначали "овербукінг" до кінця серпня.

&quot;Готелі порожніють, тури скасовані&quot;: чому туристи відмовляються від відпочинку на курортах Чорногорії у вересніФото: Готель у Будві (booking.com)

В одній з найбільш завантежених локацій - Будві - порахували турпотік і підбили підсумки сезону.

"Загальна кількість туристів на популярному курорті Чорногорії – Будва – досягла 88% від показників 2019 року. Туристів з Сербії, Росії, України, Боснії і Герцеговини найбільше в приватному секторі, а в готелях зупиняються частіше гості з Казахстану, Франції, Польщі, Туреччини, Німеччини, Італії", - передає телеканал RTCG слова директора Туристичної організації Будви Майї Лієшевич.

Туристи в цьому році стали економити на їжі, що позначилося на доходах громадського харчування на курортах, відзначають представники закладів харчування.

"Гості цього року інші, замовляють менше їжі. В основному - дешеві напої та страви. Зрозуміло, що бюджет визначає, що вони будуть замовляти. Бестселери в меню - найдешевші", - поскаржився менеджер пляжного бару в Будві Младен Станкович.

Втім, готельєри задоволені сезоном, який може в цьому році завершитися всього через 45 днів – доходи майже наблизилися до показників 2019 року. Вони відзначають, що заробленого вистачить, щоб погасити борги, що накопичилися з початку пандемії.

"Наповнення потужностей почалося тільки в кінці червня. Ми задоволені, навіть якщо сезон масового туризму тривав 45 днів, максимум отримано. Наш готель був заповнений з липня, але з 24 серпня почав порожніти. Було багато заявок на вересень з Німеччини, Австрії, Ізраїлю, але більшість з них скасовані - на жаль, цей місяць досить невизначений", - розповіла виконавчий директор керуючої компанії одного з готелів Йована Мічунович.

Вона зазначає, що найближчими днями може бути багато скасувань бронювань – через те, що не всі туристи встигнуть здати тести і підготувати документи для приїзду в Чорногорію. Також ситуація із захворюваністю на курортах залишає бажати кращого – в Будві, за словами Мічунович, інфіковано багато місцевих жителів.

&quot;Готелі порожніють, тури скасовані&quot;: чому туристи відмовляються від відпочинку на курортах Чорногорії у вересніФото: Пляж у Чорногорії (unsplash.com/miljan mijatovic)

Все ж на курортах Чорногорії сподіваються, що рівень бронювань в готелях досягне 50% і нова хвиля коронавірусу не завадить продовжити туристичний сезон до кінця вересня, як це зазвичай буває щороку.

Туристи залишилися незадоволені сервісом і цінами

У 20-х числах серпня на пляжах в Чорногорії було не протовпитися, розповіла РБК-Україна киянка Ольга Савченко, яка вирішила провести в балканській країні тижневу відпустку до Дня незалежності України.

"Будва просто переповнена - на пляжі ніде сісти і полежати, до моря не підійти. Тому намагалася їздити в екскурсії, щоб не нудьгувати. Хоча досить дорого - середня ціна 35 євро", - зазначила туристка.

Вона поскаржилася, що гіди в готелях пропонують екскурсії в два рази дорожче, ніж такі самі - "на вулиці". Дівчина з'їздила в Хорватію і в кілька локацій Чорногорії.

"Була в турі до Хорватії. Дубровник - суперкрасивий і цивілізований, на відміну від Будви, яка є селом. Також з ним зрівняється круте місто Котор в затоці Бука-Которська, куди я пливла на кораблику, а далі – в Герцог-Нова", - поділилася вона.

&quot;Готелі порожніють, тури скасовані&quot;: чому туристи відмовляються від відпочинку на курортах Чорногорії у вересніФото: Котор у Чорногорії (unsplash.com/radik sitdikov)

У сусідню Албанію Ольга Савченко поїхати вже не встигла – їй надіслали повідомлення, що через нові правила в Чорногорії одноденна екскурсія скасовується.

"Ціни не низькі: кава і пиво – 1,5 євро, вино – 2 євро. Я замовляла в основному тільки рибний суп за 3 євро або курячий бульйон – за 2 євро", - розповіла про свої витрати вона.

Тим часом, готельєри в Чорногорії відзначають, що туристи цього літа найбільше скаржилися також на брак паркувальних місць, чистоту пляжів та інших громадських місць.

"Це проблеми, з якими Будва стикається в останні десятиліття в пік сезону, коли через величезний приплив гостей інфраструктура перевантажена, а робота міських служб з виконання регулярних заходів ускладнена", - передає телеканал RTCG слова Майї Лієшевич.

Нагадаємо, ми писали, що в Хорватії - нові рекорди з приїздів туристів: як проходить відпочинок.

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