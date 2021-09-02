Встигнути застати тепле море: скільки коштує відпочинок в Албанії у найкомфортніший сезон

Від туристів на кордоні почнуть вимагати тести на COVID

В кінці туристичного сезону в Албанії почалися жорсткі заходи боротьби з пандемією. У зв'язку з цим в країні змінилися і правила в'їзду для туристів - з 6 вересня всі мандрівники повинні будуть пред'явити сертифікат про повну вакцинацію, негативний тест (ПЛР або антиген) або довідку про одужання від COVID. Також в Албанії вводиться нічна комендантська година.

Країна в 2020 році входила до п'ятірки найвідкритіших для туризму країн світу на тлі пандемії. Для поїздки в цю країну українцям не потрібно було робити навіть тести на COVID.

У вересні 2021 року нові обмеження виявилися вимушеними – за серпень кількість інфікованих громадян зросла з десятків до понад тисячі нових випадків на день.

Тим часом, країна залишається відкритою для мандрівників - застати тепле море і ласкаве сонце в колоритній балканській країні можна до кінця місяця. Скільки коштує відпочинок на початку вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Нові правила в Албанії: що потрібно для в'їзду

Вже з 1 вересня починає діяти нічна комендантська година – з 23:00 до 06:00. Для поїздок в цей час необхідно буде отримати дозвіл через портал е-Albania. Не працюватимуть вночі також ресторани і кафе, але на служби доставки їжі обмеження не поширюється.

Фото: Місто Дуррес в Албанії (unsplash.com/albert hyseni)

Для всіх подорожувальників старших 6 років, навіть транзитних, з 6 вересня вступають в силу вимоги пред'являти на вибір:

- сертифікат вакцинації;

- негативний результат ПЛР-тесту за 72 години;

- негативний результат тесту на антиген за 48 годин.

Також можна показати довідку про одужання протягом останніх 6 місяців.

Нові правила в'їзду зрівняють Албанію з сусідніми Чорногорією і Хорватією, де діють аналогічні умови для туристів. При цьому, за прикладом цих країн, попит (а значить, і ціни в готелях) може стрімко піти вниз.

Найвдаліші пляжі для відпочинку у вересні

Албанія була першою країною, куди цієї весни віирушив перший чартер з туристами з України. Цей напрямок увійшов у п'ятірку найбільш популярних серед наших мандрівників, які літали за кордон відпочивати, купивши пакетні тури влітку.

Фото: Відпочинок у Саранді (unsplash.com/elion jashari)

Восени пляжі Албанії залишаються привабливим варіантом провести відпустку на морі всього в парі годин перельоту. Температура повітря вдень зазвичай тримається на позначці 28-30 градусів, а вода в морі дуже комфортна – 24-25 градусів.

Вересень і жовтень читачі Tripadvisor називають найкращим часом для відвідування Албанії – в оксамитовий вже немає спеки і натовпів туристів, а погода дуже приємна для купання, прогулянок та екскурсій. Крім того, ціни на відпочинок традиційно знижуються до закінчення сезону.

Найвдаліші пляжі країни для відпочинку у вересні, за версією сайту beach-weather.com: Джалі поруч з Хімарою, пляж Джипе (Гіпе) в гирлі каньйону, Дрімадес (Дермі), Ксаміль і пляж Манго в Саранді. Всі вони відрізняються також чарівливими краєвидами навколо і бірюзовим морем з білосніжним піском.

Скільки коштують тури в Албанію у вересні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 5 вересня і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, на порталі misto.travel найдешевші варіанти тижневого відпочинку в Албанії можна знайти від 209 Євро (6646 гривень) з людини – в 2* готелі без харчування в Дурресі з вильотом 6 вересня. А в 3* готелі з басейном і харчуванням "сніданки" на цьому ж курорті тур обійдеться від 8324 гривень з людини.

Фото: Море в Ксамилі (unsplash.com/polina rytova)

У туристичної компанії "Гамалія" найдоступніший за ціною варіант відпочинку на популярному курорті Саранда - від 16084 гривень за двох в 3* готелі без харчування на двох за 7 ночей з вильотом 6 вересня. На кілька сотень гривень дорожче можна знайти аналогічне розміщення у Вльорі, а за тиждень у Ксамілі доведеться заплатити від 17,3 тис.грн.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* готелі у Вльорі або Дурресі коштує від 20 тис.гривень на двох, в 4* можна оселитися за такою ж ціною, тільки в Саранді ціни стартують з 22 тис. гривень, а Ксаміль обійдеться від 26,5 тис. грн. Найдешевший відпочинок в 5 * готелі в Албанії можна знайти на курорті Дуррес – за ціною від 26 тис.грн.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпустка на узбережжі Адріатики в Хорватії у вересні.

Також ми розповідали, що туристичний бум на курортах Туреччини продовжиться і восени.