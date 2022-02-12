Подорожі повертаються. Країни, які вже зняли більшість COVID-обмежень

Країни ЄС поетапно знімають обмеження, які раніше ввели у спробі боротися з пандемією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

"Прийшовши до висновку, що обмеження COVID-19 не зупинили поширення вірусу і його штамів, а також взявши до уваги зростання темпів вакцинації, кілька країн Європейського Союзу/Шенгенської зони оголосили, що тепер вони будуть застосовувати менш суворі правила", — йдеться на сайті.

Серед перших країн, де вирішили застосовувати спрощені правила і скасували вимоги до тестування — Швеція, Норвегія, Греція та Чехія.

До Швеції без ПЛР-тестів

"Швеція стала однією з перших країн, де оголосили, що більше не будуть застосовувати суворі правила в'їзду для прибуваючих мандрівників. Влада країни оголосила, що з 9 лютого, мандрівники з Європи зможуть в'їжджати в країну без обмежень, незалежно від їх вакцинації або статусу одужання", — наголошується в повідомленні.

Це означає, що мандрівникам з ЄС/Шенгенської зони більше не потрібно пред'являти цифровий сертифікат ЄС про COVID або інше підтвердження вакцинації, одужання або негативних результатів тестів після прибуття до Швеції.

Крім пом'якшення правил в'їзду, Швеція оголосила, що з 9 лютого знімаються більшість національних обмежень. Однак правила, які в цей час застосовуються щодо громадян третіх країн, залишаться в силі.

До Норвегії без самоізоляції навіть для невакцинованих

Фото: Норвегія істотно спростила правила в'їзду для туристів взимку (unsplash.com/jarand-k-lokeland)

Норвегія також спростила правила в'їзду. Влада країни оголосила, що вимога про карантин буде знята, оскільки ця міра "більше не вважається необхідною для інфекційного контролю". Мандрівники тепер можуть в'їжджати до Норвегії без дотримання правил самоізоляції, навіть якщо вони не були вакциновані або не вилікувалися від вірусу.

Проте нещепленим і тим, хто не одужав, все ж необхідно пройти тестування і заповнити в'їзну форму.

"Мандрівникам як і раніше необхідно пройти тестування і в'їзну реєстрацію по прибуттю. Вимога документування негативного тесту до прибуття все ще поширюється на людей, які не можуть пред'явити довідку про COVID-19, що підтверджує, що вони повністю вакциновані або одужали", — зазначили в Міністерстві охорони здоров'я Норвегії.

Особам, які одужали або отримали всі необхідні дози вакцини, не потрібно дотримуватися додаткових правил при поїздці до країни.

До Греції без тестів, але зі щепленням

Греція скасувала вимогу тестування на COVID-19 тільки для мандрівників, що мають діючий сертифікат COVID ЄС. Всі, хто має один з визнаних у Греції COVID-сертифікатів, більше не зобов'язані проходити попереднє ПЛР-тестування.

Однак мандрівники, які не відповідають критеріям в'їзду, будуть як і раніше підлягати тестуванню, навіть якщо вони були вакциновані або вилікувалися від вірусу.

Фото: Греція дозволяє не здавати тест вакцинованим (unsplash.com/patrick-EvMearrxas4)

Спрощені правила в'їзду в Чехію

Чехія також буде застосовувати спрощені правила для мандрівників і громадян країни. Прем'єр-міністр країни Петро Фіала заявив, що з 9 лютого знято вимогу пред'являти один з COVID-пропусків.

Це означає, що тепер всі люди можуть відвідувати ресторани, бари, культурні заходи та інші об'єкти без пред'явлення дійсного сертифіката про щеплення. Решту обмежень Чехія планує зняти в другій половині цього місяця.

Данія стала першою країною ЄС, де скасували всі обмеження

Поки інші країни все ще оцінювали ситуацію з COVID-19, Данія зняла всі основні обмеження на початку лютого 2022 року. Таким чином, вона стала першою країною ЄС, де це зробили.

Відповідно до нових правил, від мандрівників більше не вимагається носити маску або пред'являти COVID-сертифікат для входу в ресторани, бари та інші закриті приміщення. Крім того, скасовано вимогу карантину для осіб з позитивним результатом тесту.

Які ще три країни незабаром знімуть обмеження

Франція, Португалія та Швейцарія поки не зробили офіційних заяв щодо нових правил. Але там вже заявили про такі наміри.

Однак очікується, що Франція невдовзі скасує вимогу про ПЛР-тестування, повідомляло РБК-Україна напередодні. Державний секретар з європейських справ Клеман Бон заявив, що влада країни оголосить про скасування правил найближчими днями.

Вимога тестування при в'їзді до Франції в цей час пред'являється до більшості мандрівників, за винятком громадян країн Європейського Союзу, включаючи Андорру, Ісландію, Монако, Ліхтенштейн, Норвегію, Сан-Марино, Швейцарію і місто-держава Ватикан, за умови, що вони мають діючий сертифікат про щеплення.

Фото: Швейцарія планує скасувати вимогу для туристів отримувати внутрішній пропуск (unsplash.com/andreas-m)

Влада Португалія також підтвердили, що країна скасує вимоги до тестування для повністю вакцинованих мандрівників.

В уряді країни заявили що мандрівники з чинним COVID-сертифікатом або будь-яким іншим визнаним доказом вакцинації не повинні будуть пред'являти негативний тест, зроблений перед в'їздом. Однак поки точно невідомо, коли нові правила наберуть чинності.

Швейцарія також планує пом'якшити правила: там хочуть скасувати вимогу для туристів отримувати внутрішній пропуск. Минулого тижня швейцарська влада оголосила, що від мандрівників, які в'їжджають в країну для подорожей або будь-яких інших цілей, більше не потрібно "конвертувати перепустки у швейцарські еквіваленти".

Зазначимо, "швейцарські" COVID-сертифікати видають туристам після проходження експрес-тестів на антитіла або антиген.

"Вони більше не будуть потрібні", — зазначила влада країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Індія скасовує карантин і спрощує правила в'їзду для туристів.