У Франції хочуть скасувати COVID-тести для туристів: кого торкнуться зміни

Нові правила мають затвердити та будуть оголошені наступного тижня

Уряд Франції незабаром може скасувати вимогу про тестування, яке наразі пред'являється більшості мандрівників, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Про це повідомив держсекретар у європейських справах Клеман Бон. За його словами, влада оголосить про зміни правил в'їзду в країну найближчими днями.

Бон пояснив, що буде також новий протокол для повністю вакцинованих мандрівників, які прибувають до Франції із третьої країни.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, повністю вакциновані мандрівники з країн Європейського Союзу, включаючи Андорру, Ісландії, Монако, Ліхтенштейн, Норвегію, Сан-Марино, Швейцарію та місто-держава Ватикан, можуть в'їжджати до Франції для поїздок за умови, що вони мають чинний сертифікат про щеплення.

З іншого боку, мандрівники з інших країн, які не входять до вищезгаданого списку, повинні пройти тест протягом 48 годин при поїздці до Франції.

Вимога про попереднє тестування поширюється на всіх мандрівників із країн, які не входять до ЄС, навіть якщо вони були повністю вакциновані або вилікувалися від вірусу.

"Якщо ви вже вакциновані, ви повинні представити підтвердження свого статусу щеплення і заяву під присягою, що підтверджує відсутність симптомів COVID-19 і будь-який контакт з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібний негативний результат ПЛР або тесту на антиген, взятий не раніше 48 годин, за винятком тих, хто прибуває з держави-члена Європейського Союзу", — йдеться в повідомленні міністерства.

Фото: Вимога про попереднє тестування поширюється на всіх мандрівників із країн, які не входять до ЄС (unsplash.com/leonard-cotte)

Обговорюватимуться нові правила в'їзду, які покликані спростити процес поїздки, і у разі затвердження вони, як очікується, будуть оголошені наступного тижня.

Навіть якщо вимога тестування буде знята для мандрівників, які повністю вакциновані, всі повинні пам'ятати, що у Франції тепер діють нові правила, що стосуються дійсності сертифікатів про щеплення.

Раніше цього місяця французька влада оголосила, що від 1 лютого країна прийматиме лише сертифікати про щеплення, що підтверджують, що власник отримав останню дозу вакцини протягом 270 днів.

Це означає, що ті, хто був повністю вакцинований протягом останніх дев'яти місяців, продовжать в'їжджати до Франції за спрощеними правилами. Навпаки, ті, хто був вакцинований понад дев'ять місяців тому, повинні отримати повторне щеплення, щоб вважатися повністю вакцинованими.

Нові правила дії сертифікатів про щеплення поширюються на всіх осіб віком від 18 років, тоді як особам молодше 12 років вакцинація не потрібна для отримання дозволу на в'їзд до Франції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Франція посилює правила в'їзду для українців.