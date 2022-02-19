Подорожі спрощуються. Країни в Європі, де повністю скасували ПЛР-тести для туристів

Поїхати в Європу українцям стає значно простіше. Якщо в грудні країни ЄС одна за однією вводили додатково до вакцинації вимогу здавати ПЛР або антиген-тести на COVID, то сьогодні все більше країн таку норму скасовують.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які держави ЄС значно спростили правила в'їзду для туристів з України.

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Взявши до уваги високий рівень вакцинації і зробивши висновок, що суворі правила щодо поїздок більше не відіграють істотної ролі в запобіганні поширенню вірусу, все більше країн Європейського Союзу і Шенгенської зони вирішили скасувати свої вимоги до тестування перед в'їздом, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Фінляндія оголосила, що мандрівники більше не повинні проходити тестування для в'їзду. Влада країни повідомила, що тепер всі вакциновані туристи звільнені від таких правил.

Звільнення від тестування поширюється на всіх мандрівників, які завершили процес вакцинації, незалежно від країни походження. Таким чином, Фінляндія тепер застосовує більш м'які правила в'їзду не тільки для громадян ЄС, але і для громадян третіх країн, у тому числі для українців.

Франція також оголосила, що всім повністю вакцинованим мандрівникам тепер дозволено в'їзд в країну без проходження попереднього тестування. У МВС країни пояснили, що скасування вимоги поширюється на всіх іноземних туристів, у тому числі на громадян третіх країн.

Фото: ПЛР-тести тепер не потрібні для в'їзду до Франції (unsplash.com)

"Мандрівникам, які пройшли вакцинацію відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів. Докази повної вакцинації відтепер достатньо, щоб прибути до Франції, незалежно від країни походження", — йдеться в заяві Міністерства.

Вимога передбачає, що кожен повинен пред'явити свідоцтво про щеплення після прибуття до Франції, щоб отримати дозвіл на в'їзд в країну без обмежень.

Греція також скасувала таку вимогу для прибуваючих зі США, Канади та Австралії.

Управління цивільної авіації Греції оголосило на цьому тижні, що мандрівникам з трьох згаданих вище третіх країн тепер дозволений в'їзд за спрощеними правилами. Мандрівники з США, Канади та Австралії тепер можуть в'їжджати в Грецію без обмежень, якщо доведуть, що недавно були вакциновані, одужали або пройшли тестування.

Також за такими правилами в Грецію можуть їхати і українські туристи.

Греція приймає сертифікати про щеплення за умови, що остання доза вакцини була зроблена протягом останніх дев'яти місяців.

Швеція також нещодавно спростила правила в'їзду. З минулого тижня мандрівники з ЄС/Шенгенської зони можуть в'їжджати до Швеції без необхідності проходити тестування до або після прибуття.

"У рамках поетапного скасування заходів інфекційного контролю проти COVID-19 уряд прийняв рішення зняти всі обмеження на в'їзд до Швеції з країн Північної Європи та інших країн ЄС і ЄЕЗ", — заявили в МЗС Швеції.

Фото: Швеція спростила правила і скасувала вимогу здавати ПЛР-тести (unsplash.com)

Португалія також оскасуала вимогу тестів. Відповідно до нових правил мандрівникам з ЄС, а також особам з третіх країн, чиї сертифікати про щеплення визнаються в Португалії, тепер дозволено в'їзд без обмежень при наявності чинного документа.

У країні приймають сертифікати про вакцинацію, одужання і ПЛР-тести. Документ має підтверджувати, що його власник був вакцинований протягом останніх дев'яти місяців або отримав повторне щеплення.

Сертифікати про одужання приймаються, якщо його власник був інфікований протягом останніх 180 днів. Також Португалія приймає як ПЛР, так і експрес-тести на антигени.

Литва оголосила, що з 15 лютого всі мандрівники можуть в'їжджати до країни за спрощеними правилами.

Згідно із заявою Міністерства охорони здоров'я Литви, мандрівники з ЄС а також громадяни третіх країн, що мають діючий цифровий сертифікат COVID ЄС, тепер можуть в'їжджати в країну без необхідності здавати попередньо ПЛР-тест.

В останньому оновленні карт Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) показав, що всі європейські країни як і раніше значно страждають від COVID. Однак країни ЄС і далі спрощують правила в'їзду, незважаючи на заклик ECDC уникати несуттєвих поїздок.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія найближчим часом скасує більшість обмежень.