Путешествия упрощаются. Страны в Европе, где полностью отменили ПЦР-тесты для туристов

Поехать в Европу украинцам становится значительно проще. Если в декабре страны ЕС одна за одной вводили дополнительно к вакцинации требование сдавать ПЦР или антиген-тесты на COVID, то сегодня все больше стран такую норму отменяют.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие государства ЕС значительно упростили правила въезда для туристов из Украины.

"Путешествия незначительно влияют на распространение COVID"

Приняв во внимание высокий уровень вакцинации и сделав вывод, что строгие правила в отношении поездок больше не играют существенной роли в предотвращении распространения вируса, все больше стран Европейского Союза и Шенгенской зоны решили отменить свои требования к тестированию перед въездом, сообщает Schengenvisainfo.com.

Финляндия объявила, что путешественники больше не должны проходить тестирование для въезда. Власти страны сообщили, что теперь все вакцинированные туристы освобождены от таких правил.

Освобождение от тестирования распространяется на всех путешественников, которые завершили процесс вакцинации, независимо от страны происхождения. Таким образом, Финляндия теперь применяет более мягкие правила въезда не только для граждан ЕС, но и для граждан третьих стран, в том числе для украинцев.

Франция также объявила, что всем полностью вакцинированным путешественникам теперь разрешен въезд в страну без прохождения предварительного тестирования. В МВД страны пояснили, что отмена требования распространяется на всех иностранных туристов, в том числе на граждан третьих стран.

Фото: ПЦР-тесты тепер не нужны для въезда во Францию (unsplash.com)

"Путешественникам, прошедшим вакцинацию в соответствии с европейскими нормами, при отъезде больше не потребуется никаких тестов. Доказательства полной вакцинации отныне достаточно, чтобы прибыть во Францию, независимо от страны происхождения", — говорится в заявлении министерства.

Требование предполагает, что каждый должен предъявить свидетельство о прививках по прибытии во Францию, чтобы получить разрешение на въезд в страну без ограничений.

Греция также отменила такое требование для прибывающих из США, Канады и Австралии.

Управление гражданской авиации Греции объявило на этой неделе, что путешественникам из трех упомянутых выше третьих стран теперь разрешен въезд по упрощенным правилам. Путешественники из США, Канады и Австралии теперь могут въезжать в Грецию без ограничений, если докажут, что недавно были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование. Также по таким правилам в Грецию могут ехать и украинские туристы.

Греция принимает сертификаты о прививках при условии, что последняя доза вакцины была сделана в течение последних девяти месяцев.

Швеция также недавно упростила правила въезда. С прошлой недели путешественники из ЕС/Шенгенской зоны могут въезжать в Швецию без необходимости проходить тестирование до или после прибытия.

"В рамках поэтапной отмены мер инфекционного контроля против COVID-19 правительство приняло решение снять все ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ", — заявили в МИД Швеции.

Фото: Швеция упростила правила и отемнила требование сдавать ПЦР-тесты (unsplash.com)

Португалия также отменила требование тестов. В соответствии с новыми правилами путешественникам из ЕС, а также лицам из третьих стран, чьи сертификаты о прививках признаются в Португалии, теперь разрешен въезд без ограничений при наличии действующего документа.

В стране принимают сертификаты о вакцинации, выздоровлении и ПЦР-тесты. Документ должен подтверждать, что его владелец был вакцинирован в течение последних девяти месяцев или получил повторную прививку.

Сертификаты о выздоровлении принимаются, если его владелец был инфицрован в течение последних 180 дней. Также Португалия принимает как ПЦР, так и экспресс-тесты на антигены.

Литва объявила, что с 15 февраля все путешественники могут въезжать в страну по упрощенным правилам.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Литвы, путешественники из ЕС а также граждане третьих стран, имеющие действующий цифровой сертификат COVID ЕС, теперь могут въезжать в страну без необходимости сдавать предварительно ПЦР-тест.

В последнем обновлении карт Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показал, что все европейские страны по-прежнему значительно страдают от COVID. Однако страны ЕС и дальше упрощают правила въезда, несмотря на призыв ECDC избегать несущественных поездок.

Напомним, мы писали, что Португалия в ближайшее время отменит большинство ограничений.