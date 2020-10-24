Мандрівка на вікенд: незвичні мальовничі локації на Київщині, які вас здивують

Цього року осінь видалася аномально теплою, і поки жовтень ще радує нас приємною погодою, чудово було б провести вихідні в оточенні природи. Чудово відпочити, отримати багато свіжих позитивних емоцій можна у парку Буки Київській області.

Селище Буки розташоване неподалік Києва, у Сквирському районі. Тут є надзвичайної краси ландшафтний парк "Александрія", що знаходиться на березі річки Роставиця.

Туристи захоплюються мальовничою красою й незвичним сучасним ландшафтним дизайном цього місця. Особливо незвично бачити подібні масштабні парки в невеликих селах.

Фото: Парк Буки приваблює туристів незвичними пейзажами (Олег Божко)

Історія цього парку відносно нова, але цікава. Його було побудовано в 1996 році місцевим бізнесменом. Підприємець викупив 2,7 гектара землі та за власний кошт розбудував його. З того часу ця локація швидко стала відомою серед туристів завдяки своєму незвичайному ландшафтному оформленню.

А на початку 1900-х років це місце буквально було звалищем. Згодом тут розчистили гирло річки та, крім парку, збудували екологічну електростанцію.

Головні локації, які варто побачити в Буках

Умовно парк можна розділити на дві частини - це храмовий комплекс з фонтаном і, власне, сам ландшафтний парк.

Вхід до першої частини - безкоштовний. Тут розташований Храмовий комплекс парку. На цій території знаходиться фонтан-рулетка, який раніше прикрашав головну площу столиці – Майдан Незалежності, а тепер ми можемо милуватися ним тут, у Буках, сидячі на одній із лавочок неподалік.

Фото: Храмовий комплекс в Буках (Олег Божко)

Під час реконструкції головної площі фонтан-рулетку викупив Іван Суслов, і після тривалої реставрації, яка тривала понад два роки, його було встановлено в парку. Його урочисте відкриття відбулося навесні 2020 року.

У цій частині парку височіє дзвіниця Данила і церква Святого Євгенія, які своєю неймовірною красою ідеально входять до знаменитого комплексу. 28 травня 2016 року патріарх Філарет у Буках звершив чин освячення храму на честь святого Євгенія.

Фото: Біля території храмового комплексу (Олег Божко)

Маєток Івана Суслова

Вхід до другої частини парку - платний. Тут розташований і маєток самого мецената - Івана Суслова, який також відкритий для прогулянок поряд.

До маєтку веде міст, який встановлено дуже цікаво – з боків розташовані вузенькі стежечки, де можна помилуватися на Алею казок з одного боку, і на невеликий, але вишуканий водоспад - з другого.

Фото: Ідеальне місце для осінньої мандрівки вихідного дня (Олег Божко)

Окрасою цієї території є невеликий зоопарк у якому живуть поні, ведмеді, лев, олені, страус, вовченята. Тут є Алея казок, яка точно сподобається дітям.

У ній діти зможуть побачити своїх улюблених казкових героїв: дракон і вежа, пегаси, пушкінський дуб з вченим котом, а також загадкові "дуби-чаклуни". Цікаво і те, що в парку часто зустрічається цифра сім: саме її Суслов вважає "щасливою".

Фото: В Буках є і водойма, варта окремої фотозйомки (Олег Божко)

На озеро, яке розташоване в парку, часто злітаються лебеді. Повітря насичене пахощами кипарисів, рододендронів, ялівцю, яких тут досить багато. Є готель та ресторан, які входять до складу комплексу.

Загадкові жаби

Ще одним незвичайним архітектурним творінням є три задоволені жаби, що символізують багатство та достаток. Туристи та гості міста полюбляють їх гладити, сподіваючись, що це принесе швидке збагачення.

Тут можна побачити навіть пам’ятник Максиму Горькому.

Фото: В парку можна знайти фігурки трьох задоволених жаб (doroga.ua)

Священний камінь з Ізраїлю

Одним з улюблених місць туристів є Священний камінь, привезений з Ізраїлю, саме з того місця де, як вірять, Ісус перетворив воду на вино.

Про це місце існує цікава легенда. Мовляв, якщо загадати бажання тримаючись за цей камінь, то воно обов’язково збудеться. Досить часто сюди приїздять наречені. За переказами, цей камінь дарує їм щасливе сімейне життя.

Інфраструктура

Інфраструктура парку постійно розвивається. Зупинитись можна в міні-готелі, смачно перекусити в ресторані чи кафе з літньою терасою.

Цікаві факти про парк

Храмовий комплекс проектував архітектор Юрій Бабич.

За це його нагородили Державною премією України в галузі архітектури. Комплексу присвятили й пам'ятну монету номіналом 10 гривень.

Фото: Поруч із локацією можна побачити й деякі закинуті будівлі (Олег Божко)

Як дістатися?

Село Буки розташоване у Київській області, Сквирському районі, за 110 кілометрів від Києва. Можна дістатись на власному авто з Києва по трасі Е-95. Далі - по Р19 в напрямку Т1013 в місті Фастів. Продовжуйте рухатися по Т1013 до Буків (парковка тут безкоштовна).

Ще один спосіб доїхати до села Буки - громадським транспортом. Автобусом зі станції метро Либідська або з Південного автовокзалу до Сквири, звідти - маршрутним таксі до цієї локації.

Корисна інформація

Час роботи: п'ятниця, субота, неділя, 9.00-18.00

Вихідні дні: Понеділок-четвер

Адреса: Київська область, Сквирський район, село Буки

GPS координати: 49º50'19.73 "N, 29º39'30.5"

Ціна: Вхід на територію - безкоштовний. Екскурсія - платна.

Відео: Ландшафтний парк Буки (youtube.com/Slid)

Нагадаємо, раніше ми писали, як невелике село у Черкаській області дивує туристів незвичними об'єктами.

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