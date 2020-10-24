Путешествие на уикенд: необычные живописные локации на Киевщине, которые вас удивят

В этом году осень выдалась аномально теплой, и пока октябрь еще радует нас приятной погодой, замечательно было бы провести выходные в окружении природы. Прекрасно отдохнуть, получить много свежих положительных эмоций можно в парке Буки Киевской области.

Поселок Буки расположен недалеко от Киева, в Сквирском районе. Здесь есть удивительной красоты ландшафтный парк "Александрия", находящийся на берегу реки Роставица.

Туристы восхищаются живописной красотой и необычным современным ландшафтным дизайном этого места. Особенно необычно видеть подобные масштабные парки в небольших селах.

Фото: Парк Буки привлекает туристов необычными пейзажами (Олег Божко)

История этого парка относительно новая, но интересная. Он был построен в 1996 году местным бизнесменом. Предприниматель выкупил 2,7 гектара земли и за свой счет перестроил его. С того времени эта локация быстро стала известной среди туристов благодаря своему необычному ландшафтному оформлению.

А в начале 1900-х годов это место буквально было свалкой. Впоследствии здесь расчистили устье реки и, кроме парка, построили экологичную электростанцию.

Главные локации, которые стоит увидеть в Буках

Условно парк можно разделить на две части - это храмовый комплекс с фонтаном и, собственно, сам ландшафтный парк.

Вход в первую часть - бесплатный. Здесь расположен Храмовый комплекс парка. На этой территории находится фонтан-рулетка, который раньше украшал главную площадь столицы – Майдан Независимости, а теперь мы можем любоваться им здесь, в Буках, сидя на одной из лавочек неподалеку.

Фото: Храмовый комплекс в Буках (Олег Божко)

Во время реконструкции главной площади фонтан-рулетку выкупил Иван Суслов, и после длительной реставрации, которая длилась более двух лет, его и установили в парке. Его торжественное открытие состоялось весной 2020 года.

В этой части парка возвышается колокольня Даниила и церковь Святого Евгения, которые своей невероятной красотой идеально сочетаются со знаменитым комплексом. 28 мая 2016 года патриарх Филарет в Буках совершил чин освящения храма в честь святого Евгения.

Фото: Возле территории храмового комплекса (Олег Божко)

Особняк Ивана Суслова

Вход во вторую часть парка - платный. Здесь расположено и имение самого мецената Ивана Суслова, которое также открыто для прогулок рядом.

К имению ведет мост, который установлен очень интересно – по бокам расположены узкие тропинки, где можно полюбоваться на Аллею сказок с одной стороны, и на небольшой, но изысканный водопад - с другой.

Фото: Идеальное место для осеннего путешествия выходного дня (Олег Божко)

Украшение этой территории - небольшой зоопарк в котором живут пони, медведи, лев, олени, страус, волчата. Здесь есть Аллея сказок, которая точно понравится детям.

В ней дети смогут увидеть своих любимых сказочных героев: дракона и башню, пегасов, пушкинский дуб с ученым котом, а также загадочные "дубы-колдуны". Интересно и то, что в парке часто встречается цифра семь: именно ее Суслов считает "счастливой".

Фото: В Буках есть и водоем, достойный отдельной фотосъемки (Олег Божко)

На озеро, которое находится в парке, часто слетаются лебеди. Воздух пропитан ароматами кипарисов, рододендронов, можжевельника, которых здесь достаточно много. Есть отель и ресторан, которые входят в состав комплекса.

Загадочные лягушки

Еще одно местное необычное архитектурное творение - три довольные лягушки, символизирующие богатство и достаток. Туристы и гости города любят их гладить, надеясь, что это принесет быстрое обогащение.

Здесь можно увидеть и памятник Максиму Горькому.

Фото: В парке можно найти фигурки трех довольных лягушек (doroga.ua)

Священный камень из Израиля

Одним из любимых мест туристов является Священный камень, привезенный из Израиля, именно с того места где, согласно преданиям, Иисус превратил воду в вино.

Об этом месте есть интересная легенда. Мол, если загадать желание, держась за этот камень, то оно обязательно сбудется. Довольно часто сюда приезжают молодожены. По преданию, этот камень дарит им счастливую семейную жизнь.

Инфраструктура

Инфраструктура парка постоянно развивается. Остановиться можно в мини-отеле, вкусно перекусить в ресторане или кафе с летней террасой.

Интересные факты о парке

Храмовый комплекс проектировал архитектор Юрий Бабич.

За это его наградили Государственной премией Украины в области архитектуры. Комплексу посвятили и памятную монету номиналом 10 гривен.

Фото: Рядом с локацией можно увидеть и некоторые заброшенные здания (Олег Божко)

Как добраться?

Село Буки находится в Киевской области, Сквирском районе, за 110 километров от Киева. Можно добраться на собственном авто из Киева по трассе Е-95. Далее - по Р19 в направлении Т1013 через город Фастов. Продолжайте движение по Т1013 до Бук (парковка здесь бесплатная).

Еще один способ доехать до села Буки - общественным транспортом. Автобусом со станции метро Лыбедская или от Южного автовокзала до Сквиры, оттуда - маршрутным такси к этой локации.

Полезная информация

Время работы: пятница, суббота, воскресенье, 9.00-18.00

Выходные дни: понедельник-четверг

Адрес: Киевская область, Сквирский район, село Буки

GPS координаты: 49º50'19.73 "N, 29º39'30.5"

Цена: Вход на территорию - бесплатный. Экскурсия - платная.

Видео: Ландшафтный парк Буки (youtube.com/Slid)

Напомним, ранее мы писали, как небольшое село в Черкасской области удивляет туристов необычными объектами.

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