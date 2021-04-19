Самобутні традиції: чи варто їхати до Туреччини та Єгипту під час Рамадану

З 13 квітня в мусульманських країнах почався священний місяць Рамадан. Триватиме він до 12 травня включно. Як традиція посту впливає на подорожі до мусульманських країн, як ставляться до туристів та до чого бути готовим, вирушаючи у подорож на Схід в цей період – розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

Традиції Рамадану: що потрібно знати

Для мусульман найголовніше в місяць Рамадан – пізнати фізичне і духовне єднання з Аллахом. Протягом місяця правовірні мусульмани від світанку до заходу утримуються від їжі, пиття, інтимних стосунків і куріння.

Всі їх думки мають бути звернені до бога і на внутрішнє споглядання. Ці заборони не поширюються на слабких здоров'ям, годуючих матерів і малюків. Старші діти тримають пост півдня.

Саме тому в багатьох мусульманських країнах в денний час закриті кафе і ресторани. А туристам в Рамадан доводиться вносити деякі корективи у свої плани. Не рекомендується, перебуваючи в цей час серед місцевих жителів, курити, приймати їжу в громадських місцях і вживати алкоголь, якщо це взагалі дозволено в конкретній країні.

Фото: З 13 квітня в мусульманських країнах розпочався священний місяць Рамадан (pixabay.com)

Якщо подорожуєш по країні й потрібно вдень щось з'їсти чи випити води, краще зробити це не на людях і максимально делікатно, без явної демонстрації переваги – мовляв, мені можна. Так турист тільки виявить свою неповагу до традицій і законів країни, в яку приїхав. Якщо в планах стоїть відвідування мечетей, співвіднесіть його з часом намазу, щоб не докучати своєю присутністю тим, хто звершує молитву.

Але в кожній країні, в якій жителі сповідують іслам, є свої особливості та по-різному підлаштовуються під туристів і представників інших релігій. Це варто враховувати перед поїздкою, особливо якщо це не пляжний відпочинок в закритому готелі з власним пляжем.

Рамадан в Марокко: особистий досвід

Купивши переліт в Марокко на цікаві мені дати, я навіть не замислювалася про те, що наша поїздка випадає на розпал Рамадану. Маючи понад тридцять країн за плечима, ніколи не замислювалася про те, що потрібно планувати такі моменти. Але я не відмовилася від подорожі й у результаті ні про що не шкодую: побувати в Марокко в Рамадан - це шанс максимально доторкнутися до культурних і релігійних особливостей країни.

Відразу скажу, що ми спокійно сприйняли інформацію про те, що всі кафе і ресторани закриті до заходу сонця. Який сенс злитися й обурюватися, якщо ситуацію вже не зміниш. Довелося підлаштовуватися, і це було нескладно.

Фото: В Рамадан у Марокко до заходу сонця не працюють усі заклади громадського харчування (pixabay.com)

Отже, у Рамадан в Марокко не працюють усі заклади громадського харчування – винятком став Макдональдс в Агадіре, де було багато місцевих мам з дітьми. Діти не дотримуються посту, а ми були раді зробити зупинку по дорозі й спробувати місцеві гамбургери.

В іншому за всі десять днів подорожі по країні, вдень ми харчувалися тільки тими продуктами, які купували в продуктових магазинах. Вранці нас годували різноманітними сніданками в готелях. А ввечері, після заходу сонця, відкривалися кафе, в яких можна було ситно повечеряти різноманітними марокканськими стравами.

Цікаво, що в деяких кафе просили почекати, поки обслуговуючий персонал поїсть. Ніяких проблем для нас це не становило: ми з розумінням ставилися до ситуації. Ми поважаємо традиції країн, куди приїжджаємо як туристи. Адже Рамадан – це не тільки фізичний піст, але й час духовного очищення та зміцнення віри.

Фото: В Рамадан ночами імам закликає на нічну молитву (pixabay.com)

Зате Рамадан подарував нам можливість взяти участь у традиційній вечері – Іфтар. В одному із закладів у місті Фес нам випала така можливість: відвідувачі й господарі кафе сиділи за великим і дружним столом, де всі спілкувалися різними мовами, але було тепло і гостинно, як у великій і дружній родині.

Один нюанс, який потрібно знати при виборі готелю: не варто селитися поруч з мечеттю. У Рамадан ночами імам закликає на нічну молитву. Якщо мечеть буде поруч з вашими вікнами – всю ніч будете прокидатися. У нас такий готель був у Шефшауені – "синьому" місті, де ми зупинялися на дві ночі під час автомобільної подорожі по Марокко.

Рамадан в Туреччині: все закрито через локдаун

Як проходить Рамадан, у Туреччині, я запитала у своєї знайомої художниці Наталії, яка живе на Лікійському узбережжі й возить в арт-тури по всій країні. У туристичних зонах і містах Туреччини туристи, як правило, не помічають яких-небудь змін під час Рамадану – ресторани працюють, пляжі відкриті.

Але так було до пандемії та в ті місяці, коли в Туреччині не оголошували локдаун. Наталя говорить про поточну ситуацію:

"У Туреччині в Рамадан багато кафе відкриті, і самі турки теж їдять протягом дня. Але зараз тут проблема через COVID і локдауну – кафе працюють тільки на винос. А туристам, які їдять на вулиці, ставляться нормально".

Деякі кафе йдуть назустріч туристам і годують в закритих приміщеннях, щоб не побачила поліція. Також харчуванням забезпечують готелі: у Туреччині голодним не залишишся ні в Рамадан, ні в локдаун.

Фото: У туристичних зонах і містах Туреччини іноземці, як правило, під час Рамадану не помічають яких-небудь змін (Олег Божко)

Нагадаємо, що з початку Рамадану в Туреччині оголосили про посилення карантинних заходів через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Згідно з новими правилами, комендантська година в будні триватиме з 19:00 до 5:00. В цей час буде заборонено і пересування між містами, крім випадків крайньої потреби. І хоча на туристів це правило не поширюється, потрібно враховувати, що в суботу і в неділю всі ринки й ТЦ закриті. Туристи, маючи заздалегідь оформлений HES-код, можуть переміщатися під час карантину.

По готелям: під час Рамадану в турецьких готелях набагато менше постояльців, відповідно, і ціни на проживання нижчі. Плюс зараз у Туреччині низький сезон. Але потрібно враховувати, що після Рамадану, під час святкування Байраму, місцеві жителі беруть відпустки, готелі заповнюються, і ціни злітають.

Святкуючі заїжджають в готелі в районі 8-9 травня. Найбільша хвиля святкувань припаде цього року на 13 травня: вже до вечора неділі 16 і вранці в понеділок 17 травня всі роз'їдуться по домівках. Варто враховувати цей момент, плануючи поїздку в Туреччину в зазначені дати. В основному це стосується таких популярних морських курортів: Анталім, Каш, Калкан, Фетхтіє й Олюденіз на Лікійському узбережжі, Бодрум, Кушадаси, Ізмір, Алачати, Чешме, острови в районі Чанаккале, Едірне.

Емірати: все відкрито, але є свої правила

Емірати, зокрема Дубай, орієнтовані на туристів з немусульманських країн, тому за великим рахунком, тут не особливо відчувається дискомфорт під час Рамадану.

Звичайно, туристам не можна їсти, пити й курити на вулиці або на пляжі. Але кафе і ресторани працюють, хоча багато хто – особливо ті, що розташовані в торговельних центрах, закривають панорамні вікна і вітрини спеціальними ширмами. Можна спокійно поїсти, не дратуючи місцевих жителів.

Під час Рамадану немає обмежень при відвідуванні громадських пляжів: можна засмагати й купатися, як у звичайний час. Але бажано, йдучи з пляжу, все ж одягати на купальник одяг. Алкоголь в Дубаї офіційно заборонений, виняток – ресторани та бари, у яких є ліцензія на продаж.

Фото: Під час Рамадану в ОАЕ немає обмежень при відвідуванні громадських пляжів можна засмагати й купатися, як у звичайний час (pixabay.com)

В Рамадан потрібно бути готовим, що навіть у ліцензійних барах можуть продавати пиво та інші алкогольні напої тільки після заходу сонця. Час роботи деяких магазинів і сервісів скорочено. Але, як правило, магазини у великих молах і супермаркети продовжують працювати.

Всі парки розваг доступні та відкриті: в їх розкладі нічого не змінюється. Транспорт працює за розкладом, а таксисти, як правило, жертвують вечерею заради заробітків на пасажирах.

А ще в Рамадан в Дубаї знижуються ціни на готелі. Таких знижок і спеціальних пропозицій, як у період Рамадану, в інші періоди не буває. Спеціально порівняла вартість проживання в готелі, в якому ми жили в кінці січня з поточними цінами під час Рамадану. Якщо в січні ми платили за апартаменти на двох у районі International City за 48$ в добу, то у квітні вони коштують 36$.

Фото: У мусульманських країнах Рамадан триватиме до 12 травня включно (pixabay.com)

Якщо брати пляжний готель і планувати мінімум виходів за його межі, то можна взагалі не помітити різниці під час відпочинку. Якщо вибирати міський готель, найкраще оселитися в Дубай Марині – районі Дубая, де в основному живуть європейці. Ціни у квітні на готелі 3-4* в Дубай Марині стартують від 55$ на добу за двомісний номер.

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Єгипет у період Рамадану – all-inclusive налаштований під туристів

Єгипет – ще один популярний напрямок, куди туристи можуть сміливо їхати під час Рамадану. І хоча в Єгипті посту дотримуються практично всі, в туристичних зонах – Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-ель-Алам в готелях для туристів нічого не змінюється: працюють ресторани та бари за принципом харчування, вказаною в оплаченому турі.

Всі курортні готелі продовжують працювати у звичайному режимі, обслуговуючи туристів на вищому рівні. Так що не варто відмовлятися від відпочинку в Єгипті в період Рамадану. Тим більше у квітні й на початку травня в Єгипті ще не так пекуче, як улітку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим ризикують туристи-порушники, які не знають місцевих культурних особливостей або законів.

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