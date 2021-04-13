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Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 18:35
Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії Фото: Відпочинок в Каппадокії (Марина Казакова)
Автор: Марина Казакова

Список речей, які треба взяти з собою в поїздку

7 речей, без яких в Каппадокію не можна

Відпочинок у Туреччині для багатьох туристів не уявляється туристам без відвідування однієї з найпопулярніших локацій цієї країни - Каппадокії. Мільйони туристів щороку приїжджають сюди, щоб насолодитися польотом на повітряній кулі та красою сходу сонця на висоті сімсот метрів над землею.

Після поїздки в Каппадокію я склала свій список рекомендованих речей, з якими ваша поїздка буде більш комфортною.

Зручне взуття

Підбори й шпильки я рекомендую приберегти до літа. У п'ятизіркових готелях Туреччини вони вам знадобляться. Але от для відвідування Каппадокії я рекомендую взяти найбільш зручне взуття на пласкій підошві. В ідеалі - з протектором. Далі розповім, чому так варто зробити.

Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

Фото: Каппадокія - мальовничий історичний регіон на південному сході Малої Азії на території сучасної Туреччини (Марина Казакова)

Теплі речі

Каппадокія - гірська місцевість, і після заходу сонця тут стає прохолодно. Тому куртка, кардиган або светр - все це зайвим не буде. У тутешньому регіоні буває різкий перепад температур. Наприклад, у квітні зранку було +2 градуси, а вдень - 24 градуси тепла.

Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в КаппадокіїФото: Мальовнича Каппадокія (Марина Казакова)

Також вам знадобляться теплі речі, якщо збираєтесь літати на кулях. Адже польоти здійснюються рано вранці й на висоті. Тому, збираючись в тур, візьміть щось із теплого одягу, і не забудьте покласти ці речі до валізи перед рейсом.

Сонцезахисний крем

Каппадокія розташована на висоті 1400 метрів над рівнем моря, тому сонце тут активне.

Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

Фото: Більшість міст Каппадокії згадуються ще у джерелах античності (Марина Казакова)

Засіб від опіків

Ну а тим, хто раптом забув взяти з собою в поїздку сонцезахисний крем, може знадобитися засіб від опіків на основі пантенолу.

Power bank

Каппадокія - справжній рай для любителів робити фото і відео. Буквально на кожному кроці хочеться зупинитися і зробити кадр. І щоб до вечора не тільки спостерігати за заходами й запам'ятовувати їх, але й зняти на телефон, обов'язково візьміть з собою power bank - портативну зарядку для телефону.

Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

Фото: Особливість регіону - "кам'яні стовпи" - останці у вигляді кам'яних "грибів" і "стовпів" химерних форм і обрисів (Марина Казакова)

Одяг для фотосесій

Жінкам рекомендую зафіксувати момент поїздки в Каппадокію у фотосесії. Ідеально, якщо ви будете в сукні. На тлі каппадокійських пейзажів ви будете незрівнянні. Ці фото прикрасять сервант вашої бабусі й "підірвуть" стрічку соцмереж.

Медична страховка

Каппадокія - регіон скелястий, та в долинах немає асфальтованих стежок. Є звичайна сільська стежка, яка після дощу перетворюється на звичайне сільське болото.

Тому є ризик (особливо в незручному взутті) падінь та ударів. І медстраховка в такому випадку буде дуже доречна.

Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

Фото: Головна "родзинка" серед усіх розваг для туристів в Каппадокії - польоти на повітряній кулі (Марина Казакова)

Якщо ви ще не були в Каппадокії, то рекомендую її неодмінно відвідати. Тим більше, зараз найнижчі ціни, і українським туристам доступний прямий переліт в Невшехір - "столицю" Каппадокії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особливості поїздки в "іншу" Туреччини на кордоні з Сирією.

Також у Туреччині поділилися планами на новий туристичний сезон і відзначили, що чекають утричі більше українців, ніж торік.

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