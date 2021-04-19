Самобытные традиции: стоит ли ехать в Турцию и Египет во время Рамадана

С 13 апреля в мусульманских странах начался священный месяц Рамадан. Продлится он до 12 мая включительно. Как традиция поста влияет на путешествия в мусульманские страны, как относятся в это время к туристам и к чему быть готовым, отправляясь в путешествие на Восток в этот период – рассказываем в материале РБК-Украина.

Традиции Рамадана: что нужно знать

Для мусульман самое главное в месяц Рамадан – познать физическое и духовное единение с Аллахом. В течение месяца правоверные мусульмане от рассвета до заката воздерживаются от приема пищи, питья, интимных отношений и курения.

Все их мысли должны быть обращены к богу и на внутреннее созерцание. Эти запреты не распространяются на слабых здоровьем, кормящих матерей и малышей. Дети постарше держат пост полдня.

Именно поэтому во многих мусульманских странах в дневное время закрыты кафе и рестораны. А туристам в Рамадан приходится вносить некоторые коррективы в свои планы. Не рекомендуется, находясь в это время среди местных жителей, курить, принимать пищу в общественных местах и употреблять алкоголь, если это вообще разрешено в конкретной стране.

Фото: С 13 апреля в мусульманских странах начался священный месяц Рамадан (pixabay.com)

Если путешествуешь по стране и нужно днем что-то съесть или выпить воды, лучше сделать это не на людях и максимально деликатно, без явной демонстрации превосходства – мол, мне можно. Так турист только выкажет свое неуважение к традициям и законам страны, в которую приехал. Если в планах стоит посещение мечетей, соотнесите его со временем намаза, чтобы не докучать своим присутствием тем, кто совершает молитву.

Но в каждой стране, в которой жители исповедуют ислам есть свои особенности и по-разному подстраиваются под туристов и представителей других религий. Это стоит учитывать перед планированием поездки, особенно если это не пляжный отдых в закрытом отеле с личным пляжем.

Рамадан в Марокко: личный опыт

Купив перелет в Марокко на интересующие меня даты, я даже не задумывалась о том, что наша поездка выпадает на разгар Рамадана. Имея более тридцати стран за плечами, никогда не задумывалась о том, что нужно планировать такие моменты. Но я не отказалась от путешествия и в итоге ни о чем не жалею: побывать в Марокко в Рамадан - это шанс максимально прикоснуться к культурным и религиозным особенностям страны.

Сразу скажу, что мы спокойно восприняли информацию о том, что все кафе и рестораны закрыты до захода солнца. Какой смысл злиться и негодовать, если ситуацию уже не изменишь. Пришлось подстраиваться, и это было несложно.

Фото: В Рамадан в Марокко до захода солнца не работают все заведения общественного питания (pixabay.com)

Итак, в Рамадан в Марокко не работают все заведения общественного питания – исключением стал Макдональдс в Агадире, где было много местных мам с детьми. Дети не соблюдают пост, а мы были рады сделать остановку по пути и опробовать местные гамбургеры.

В остальном за все десять дней путешествия по стране, днем мы питались только теми продуктами, которые покупали в продуктовых магазинах. По утрам нас кормили разнообразными завтраками в отелях. А вечером, после заката солнца открывались кафе, в которых можно было сытно поужинать разнообразными марокканскими блюдами.

Интересно, что в некоторых кафе просили подождать, пока обслуживающий персонал поест. Никаких проблем для нас это не составляло: мы с пониманием относились к ситуации. Мы уважаем традиции стран, куда приезжаем как туристы. Ведь Рамадан – это не только физический пост, но и время духовного очищения и укрепления веры.

Фото: В Рамадан по ночам имам призывает на ночную молитву (pixabay.com)

Зато Рамадан подарил нам возможность принять участие в традиционном ужине – Ифтар. В одном из заведений в городе Фес нам представилась такая возможность: посетители и хозяева кафе сидели за большим и дружным столом, где все общались на разных языках, но было тепло и гостеприимно, как в большой и дружной семье.

Один нюанс, который нужно знать при выборе отеля: не стоит селиться рядом с мечетью. В Рамадан по ночам имам призывает на ночную молитву. Если мечеть будет рядом с вашими окнами – всю ночь будете просыпаться. У нас такой отель был в Шефшауэне – "синем" городе, где мы останавливались на две ночи во время автомобильного путешествия по Марокко.

Рамадан в Турции: все закрыто из-за локдауна

Как проходит Рамадан в Турции, я спросила у своей знакомой художницы Натальи, которая живет на Ликийском побережье и возит в арт-туры по всей стране. В туристических зонах и городах Турции туристы, как правило, не замечают каких-либо изменений во время Рамадана – рестораны работают, пляжи открыты.

Но так было до пандемии и в те месяцы, когда в Турции не объявляли локдаун. Наталья говорит про текущую ситуацию:

"В Турции в Рамадан многие кафе открыты и сами турки тоже едят в течение дня. Но сейчас тут проблема из-за COVID и локдауна – кафе работают только на вынос. А к туристам, которые едят на улице, относятся нормально".

Некоторые кафе идут навстречу туристам и кормят в закрытых помещениях, чтобы не увидела полиция. Также питанием обеспечивают отели: в Турции голодным не останешься ни в Рамадан, ни в локдаун.

Фото: В туристических зонах и городах Турции иностранцы, как правило, во время Рамадана не замечают каких-либо изменений (Олег Божко)

Напомним, что с начала Рамадана в Турции объявили об усилении карантинных мер из-за стремительного роста количества заболевших COVID-19.

Согласно новым правилам, комендантский час в будние будет длиться с 19:00 до 5:00. В это время будет запрещено и передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости. И хотя на туристов это правило не распространяется, нужно учитывать, что в субботу и в воскресенье все рынки и ТЦ закрыты. Туристы, имея заранее оформленный HES-код, могут перемещаться во время карантина.

По отелям: во время Рамадана в турецких отелях намного меньше постояльцев, соответственно, и цены на проживание ниже. Плюс - сейчас в Турции низкий сезон. Но нужно учитывать, что после Рамадана, во время празднования Байрама, местные жители берут отпуска, отели заполняются, и цены взлетают вверх.

Празднующие заезжают в отели в районе 8-9 мая. Самая большая волна празднований придется в этом году на 13 мая: уже к вечеру воскресенья 16 и утром в понедельник 17 мая все разъедутся по домам. Стоит учитывать этот момент, планируя поездку в Турцию в указанные даты. В основном это касается таких популярных морских курортов: Анталим, Каш, Калкан, Фетхтие и Олюдениз на Ликийском побережье, Бодрум, Кушадасы, Измир, Алачаты, Чешме, острова в районе Чанаккале, Эдирне.

Эмираты: все открыто, но есть свои правила

Эмираты, в частности Дубай, ориентированы на туристов из немусульманских стран, поэтому по большому счету здесь не особо чувствуется дискомфорт во время Рамадана.

Конечно, туристам нельзя есть, пить и курить на улице или на пляже. Но кафе и рестораны работают, хотя многие – особенно те, что расположены в торговых центрах, закрывают панорамные окна и витрины специальными ширмами. Можно спокойно поесть, не раздражая местных жителей.

Во время Рамадана нет ограничений при посещении общественных пляжей: можно также загорать и купаться, как в обычное время. Но желательно, уходя с пляжа, все же одевать на купальник одежду. Алкоголь в Дубае официально запрещен, исключение – рестораны и бары, у которых есть лицензия на продажу.

Фото: Во время Рамадана в ОАЭ нет ограничений при посещении общественных пляжей – можно также загорать и купаться, как в обычное время (pixabay.com)

В Рамадан нужно быть готовым, что даже в лицензионных барах могут продавать пиво и другие алкогольные напитки только после захода солнца. Время работы некоторых магазинов и сервисов сокращено. Но, как правило, магазины в крупных молах и супермаркеты продолжают работать.

Все парки развлечений доступны и открыты: в их расписании ничего не меняется. Транспорт работает по расписанию, а таксисты, как правило, жертвуют вечерним ужином ради заработков на пассажирах.

А еще в Рамадан в Дубае снижаются цены на отели. Таких скидок и специальных предложений, как в период Рамадана, в другие периоды не бывает. Специально сравнила стоимость проживания в отеле, в котором мы жили в конце января с текущими ценами во время Рамадана. Если в январе мы платили за апартаменты на двоих в районе International City по 48$ в сутки, то в апреле они стоят 36$.

Фото: В мусульманских странах Рамадан продлится до 12 мая включительно (pixabay.com)

Если брать пляжный отель и планировать минимум выходов за его пределы, то можно вообще не заметить разницы во время отдыха. Если выбирать городской отель, лучше всего поселиться в Дубай Марине – районе Дубая, где в основном живут европейцы. Цены в апреле на отели 3-4* в Дубай Марине стартуют от 55$ в сутки за двухместный номер.

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Египет в период Рамадана – all-inclusive настроен под туристов

Египет – еще одно популярное направление, куда туристы могут смело ехать во время Рамадана. И хотя в Египте поста придерживаются практически все, в туристических зонах – Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-эль-Алам в отелях для туристов ничего не меняется: работают рестораны и бары по принципу питания, указанному в оплаченном туре.

Все курортные отели продолжают работать в обычном режиме, обслуживая туристов на высшем уровне. Так что не стоит отказываться от отдыха в Египте в период Рамадана. Тем более, в апреле и в начале мая в Египте еще не так жарко, как летом.

Напомним, ранее мы сообщали, чем рискуют туристы-нарушители, которые не знают местных культурных особенностей или законов.

Также сообщалось, без чего нельзя обойтись перед поездкой в Каппадокию.