ПЛР-тести та самоізоляція. Коли Португалія може відкритися для туристів

У посольстві розповіли, від чого залежить скасування обмежень в країні

Португалія - одна з країн, які суворо обмежують туристичні поїздки для іноземців. До 30 квітня в країні, згідно з рекомендаціями ЄС, дозволене авіасполучення тільки для важливих подорожей (viagens essenciais). Наприклад, для тих, хто має посвідку на проживання в країні або їде на лікування.

Упродовж останніх місяців ситуація з COVID у Португалії покращується. Якщо ще наприкінці січня в країні фіксували по 16,5 тисяч нових хворих щодня, то у лютому захворюваність пішла на спад, і тепер в країні щоденно виявляють по 200-700 нових випадків інфікування коронавірусом.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Португалії, станом на кінець квітня в країні проведено всього понад 3 млн вакцинацій, а другу дозу вакцини отримало 825,5 тисяч громадян (21,7% населення країни).

Фото: Вакцинацію проти COVID у Португалії пройшли понад 21% громадян країни (pixabay.com)

Які перспективи відкриття Португалії для туристів, в тому числі з України? Про це у відповідь на запит РБК-Україна розповіли в Посольстві України в Португалії.

Кому можна їхати до Португалії сьогодні

Португалія як країна-член Європейського Союзу в прийнятті рішень, які стосуються міграційної політики та правил в'їзду на свою національну територію, керується резолюціями та рекомендаціями, які приймаються на рівні ЄС, в тому числі тими, які стосуються обмежень у подорожуванні внаслідок пандемії COVID-19, розповіли РБК-Україна у Посольстві.

"Зокрема, 13 жовтня 2020 року країни-члени Євросоюзу підтримали спільний документ, оформлений у вигляді Рекомендацій ЄС, щодо спільної стратегії стосовно обмежень на подорожування та прибуття іноземців на територію Європейського Союзу у зв'язку із пандемією COVID-19. Португальські компетентні органи кожні два тижні розглядають актуальну ситуацію в Португалії та інших країнах та приймають рішення щодо правил на прибуття іноземців в Португалію", - підкреслила посол України в Португалії Інна Огнівець.

Станом на сьогодні в'їзд до Португалії дозволений тим громадянам України, які мають посвідку на проживання в цій країні, або можуть надати інші документи, що підтверджують невідкладний характер подорожі.

Фото: Надзвичайний та повноважний посол України у Португалії Інна Огнівець (facebook com/Embaixada-da Ucrania na Republica Portuguesa)

"Так, в Указі Президента Португальської Республіки № 7/2021 про чергове продовження надзвичайного стану в країні до 30 квітня, передбачено, що дозволено прибуття іноземців (в тому числі громадян України) з професійною метою, на роботу, на лікування, для возз'єднання родини. При цьому подорожуючі повинні зібрати повний пакет документів, який підтверджує мету поїздки. Поїздки по безвізу з метою туризму не відносяться до невідкладних і поки що не дозволені", - пояснила дипломат.

Дані рішення можуть бути переглянутим в бік розширення категорій подорожуючих лише в загальному контексті рішень країн-членів ЄС та у випадку поліпшення епідеміологічної ситуації в Португалії та інших країнах, пояснила вона.

14-денна самоізоляція після в'їзду до країни

"Посольство України в Португалії перебуває на постійному робочому контакті з Міністерством закордонних справ Португальської Республіки та Службою з питань іноземців та кордонів Португалії.

Вимога подання результатів ПЛР-тестування вже давно застосовується Португалією, проте наявність негативного тесту не скасовує вимогу щодо здійснення тільки невідкладних поїздок. Питання так званих "ковід-паспортів" Португалією розглядається тільки в контексті спільних рішень країн-членів ЄС", - пояснили у міжнародному відомстві.

Фото: Подорожі до Португалії з Україні з метою туризму поки заборонені (pixabay.com)

До слова, у квітні в Португалії було введено нову вимогу на в'їзд до країни. Вона стосуються всіх подорожуючих, незалежно від громадянства: всі пасажири, які прибувають до Португалії авіарейсами з країн, які визначені у відповідному рішенні компетентного португальського органу, зобов'язані залишатись на самоізоляції протягом наступних 14 днів після прибуття до Португалії.

"Принагідно інформуємо, що на сторінці Посольства України в Португалії в розділі "COVID19" публікується актуальна інформація щодо правил в'їзду для громадян України до Португалії, правил транзиту через Португалію та інша важлива інформація. Також цікавим для подорожуючих громадян України буде інтерактивна мапа МЗС України, яка концентрує актуальну інформацію про правила подорожування до різних країн світу", - радять в українському посольстві.

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