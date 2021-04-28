ПЦР-тесты и самоизоляция. Когда Португалия может открыться для туристов

В посольстве рассказали, от чего зависит отмена ограничений в стране

Португалия - одна из стран, которые строго ограничивают туристические поездки для иностранцев. До 30 апреля в этом государстве, согласно рекомендациям ЕС, разрешено авиасообщение только для важных путешествий (viagens essenciais). Например, для тех, у кого есть вид на жительство в стране или едет на лечение.

На протяжении последних месяцев ситуация с COVID в Португалии улучшается. Если еще в конце января в стране фиксировали по 16,5 тысячи новых заболевших каждый день, то в феврале заболеваемость пошла на спад, и теперь в стране ежедневно выявляют по 200-700 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно данным Министерства здравоохранения Португалии, по состоянию на конец апреля в стране проведено свыше 3 млн вакцинаций, а вторую дозу вакцины получило 825,5 тысячи граждан (21,7% населения страны).

Фото: Вакцинацию против COVID в Португалии прошли более 21% граждан страны (pixabay.com)

Каковы перспективы открытия Португалии для туристов, в том числе из Украины? Об этом в ответ на запрос РБК-Украина рассказали в Посольстве Украины в Португалии.

Кому можно ехать в Португалию сегодня

Португалия как страна-член Европейского Союза в принятии решений, которые касаются миграционной политики и правил въезда на свою национальную территорию, руководствуется резолюциями и рекомендациями, которые принимаются на уровне ЕС, в том числе теми, которые касаются ограничений в путешествиях в результате пандемии COVID-19, рассказали РБК-Украина в Посольстве.

"В частности, 13 октября 2020 года страны-члены Евросоюза поддержали совместный документ, оформленный в виде Рекомендаций ЕС, об общей стратегии в отношении ограничений на путешествия и прибытия иностранцев на территорию Европейского Союза в связи с пандемией COVID-19. Португальские компетентные органы каждые две недели рассматривают актуальную ситуацию в Португалии и других странах и принимают решение относительно правил на прибытие иностранцев в Португалию", — подчеркнула посол Украины в Португалии Инна Огнивец.

По состоянию на сегодня въезд в Португалию разрешен тем гражданам Украины, у которых есть вид на жительство в этой стране, или могут предоставить другие документы, подтверждающие неотложный характер путешествия.

Фото: Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Португалии Инна Огнивец (facebook com/Embaixada-da Ucrania na Republica Portuguesa)

"Так, в Указе Президента Португальской Республики № 7/2021 об очередном продлении чрезвычайного положения в стране до 30 апреля, предусмотрено, что разрешено прибытие иностранцев (в том числе граждан Украины) с профессиональной целью, на работу, на лечение, для воссоединения семьи. При этом путешественники должны собрать полный пакет документов, который подтверждает цель поездки. Поездки по безвизу с целью туризма не относятся к неотложным и пока не разрешены",- пояснила дипломат.

Данные решения могут быть пересмотрены в сторону расширения категорий путешествующих только в общем контексте решений стран-членов ЕС и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Португалии и других странах, пояснила она.

14-дневная самоизоляция после въезда в страну

"Посольство Украины в Португалии находится на постоянном рабочем контакте с Министерством иностранных дел Португальской Республики и Службой по вопросам иностранцев и границ Португалии.

Требование подачи результатов ПЦР-тестирования уже давно применяется Португалией, однако наличие отрицательного теста не отменяет требование по совершению только неотложных поездок. Вопрос так называемых "ковид-паспортов" Португалией рассматривается только в контексте совместных решений стран-членов ЕС", — пояснили в международном ведомстве.

Фото: Путешествия в Португалию из Украины с целью туризма пока запрещены (pixabay.com)

К слову, в апреле в Португалии было введено новое требование на въезд в страну. Оно касается всех путешествующих, независимо от гражданства: все пассажиры, которые прибывают в Португалии авиарейсами из стран, которые определены в соответствующем решении компетентного португальского органа, обязаны оставаться на самоизоляции в течение следующих 14 дней после прибытия в Португалию.

"Попутно информируем, что на странице Посольства Украины в Португалии в разделе "COVID19" публикуется актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в Португалии, правила транзита через Португалию и другая важная информация. Также интересным для путешествующих граждан Украины будет интерактивная карта МИД Украины, которая концентрирует актуальную информацию о правилах поездок в разные страны мира", — советуют в украинском посольстве.

Напомним, ранее мы писали, когда для туристов может открыться Австрия.

Также сообщалось, что известно о перспективах открытия Италии для туристов. Кроме того, РБК-Украина в украинском посольстве рассказали, смогут ли туристы попасть в этом году в Испанию.