Коли Іспанія відкриється для українців: що відомо на даний момент

Які перспективи потрапити в країну туристам

Поїздки в Іспанію сьогодні недоступні українським мандрівникам: за деякими винятками, під час пандемії COVID країна все ще обмежує в'їзд з метою туризму.

Нещодавно в Іспанії дозволили перші рейси зі США, що можна розцінювати як перші кроки до відкриття туризму, пише туристичне видання Traveling lifestyle. В барселонський аеропорт Ель-Прат та мадридські аеропорти Бадахос і Бургос дозволені польоти, які прибувають з Майамі та Даллас-Форт-Уерт.

Утім, це поки не означає, що Іспанія вже відкрита для туристів зі США. Ці мандрівники можуть приїжджати тільки за особливих умов, отримавши дозвіл від уряду Іспанії. Хоча розмови про можливе відкриття кордонів країни для туризму вже ведуться в профільних спільнотах.

Які перспективи відкриття Іспанії для туристів з України – в матеріалі.

Як постраждав туризм в Іспанії під час пандемії

Іспанія закрила кордони через пандемію в березні 2020 року. З часом у країні почали поетапно знімати обмеження, але дозволили в'їзд здебільшого тільки для громадян ЄС.

Фото: Поїздки в Іспанію українським туристам поки недоступні (pixabay.com)

Іспанія працює над відновленням свого туристичного сектора цим літом. Про це в середу, 14 квітня, заявив державний секретар з туризму Іспанії Фернандо Вальдес, повідомляє агентство Anadolu.

"Ми не можемо дозволити собі ще одне літо, подібне до 2020 року", - сказав Вальдес на конференції в мадридському університеті Небриха.

У минулому році з липня по вересень в розпал сезону в Іспанії кількість іноземних туристів зменшилася на 79,2%. Через те, що країна сильно залежить від туризму, у минулому році її ВВП скоротився на 10,8%, що є одним з найбільш різких спадів у світі.

Сітуація з COVID: чи введуть "паспорти вакцинації"

Чиновник визнав, що туризм ще не відновиться до рівня, що передує пандемії, але сказав, що міністерство туризму Іспанії працює над поширенням інформації про те, що подорожі "сумісні з безпекою".

Його заява збіглася у часі з процесом узгодження в ЄС основних принципів "паспорта вакцинації". Одна з ключових поправок полягала в тому, що це не буде "попередньою умовою для здійснення прав на вільне пересування, і це не буде проїзним документом, щоб підкреслити принцип недискримінації, зокрема, щодо нещеплених осіб".

Фото: Ковід-паспорти не будуть обов'язковими для туристів в Іспанії (pixabay.com)

Паспорти, які ЄС офіційно називає "цифровими зеленими сертифікатами", дозволять громадянам Європи в'їжджати в Іспанію без необхідності проходити карантин або проходити тест на коронавірус. Про це йдеться в заяві, зробленій 15 квітня Альфредо Гонсалесом, генеральним секретарем цифрового Управління охорони здоров'я, повідомляє газета El Pais.

Це буде цифровий та фізичний документ з QR-кодом, який дозволить владі країни перевірити три різних елемента інформації: чи вакцинований носій, чи був у нього коронавірус і чи проведений тест.

"Цей сертифікат не є паспортом, це не проїзний документ і не є обов'язковою вимогою для поїздок. Це механізм, який сприятиме мобільності в Європейському Союзі ", - зазначив Гонсалес, висловивши впевненість, що документ буде великою підмогою для літнього туристичного сезону в Іспанії.

Як і у всій Європі, в Іспанії вакцинація значно затримується, особливо через проблеми, пов'язані з поставками вакцин AstraZeneca і Janssen.

Тим не менш, країні вдалося дати 17% свого населення хоча б частковий імунітет за допомогою щеплень від COVID. Поки рівень зараження в Іспанії продовжує зростати і досяг найвищого рівня з кінця лютого.

Фото: Туристи з Європи відвідують Іспанію з ПЛР-тестами (pixabay.com)

Правила відвідування: хто може їхати в країну сьогодні

Іспанія відкрита для туризму з більшості країн (у першу чергу ЄС), але всі мандрівники повинні надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений за 72 години до прибуття. Для 29 країн діє обов'язковий 10-денний карантин.

Дата відкриття для туристів з інших країн залишається невідомою. Але раніше уряд Іспанії заявляв, що дозволить туристам відвідувати країну, коли 30-40% населення країни будуть вакциновані проти COVID-19. Очікувалося, що таке покриття вакцинацією повинно завершитися до кінця весни.

Поки до країни дозволено в'їзд: резидентам ЄС, громадянам Шенгенських асоційованих держав, а також Андорри, Монако, Ватикану або Сан-Марино. Також у категорію в'їзних входять:

медичні працівники, які планують приєднатися до своїх співробітників;

транспортники;

дипломати, консульські або міжнародні посадові особи, військовослужбовці, працівники цивільного захисту та члени гуманітарних організацій,

студенти, учні в ЄС/Шенгенській зоні, мають відповідну візу, дозвіл на навчання і медичну страховку,

висококваліфіковані робітники, включаючи учасників спортивних заходів високого рівня,

люди, які подорожують з гуманітарних причин.

Іспанія також відкрита для країн, що дотримуються взаємні угод на прийом мандрівників: Австралія, Китай, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, США (за певних обставин).

Фото: В Іспанію пускають студентів, медиків і представників міжнародних організацій (pixabay.com)

Щоб отримати дозвіл на в'їзд в країну, іспанська влада вимагають від мандрівників надати обов'язкову форму контролю здоров'я (FCS). Тільки після її відправки прийде QR-код, який дозволить відвідувачам отримати доступ до свого терміналу аеропорту.

Всі мандрівники, включаючи прибулих з країн з високим рівнем і третіх країн, повинні надати негативний результат тесту на COVID-19.

Що говорять в українському посольстві

Обмеження, що стосуються в'їзду в Іспанію іноземних громадян з країн поза межами ЄС і Шенгенської простору, були продовжені до 30 квітня, повідомили РБК-Україна в посольстві України в Іспанії.

"Посольством ведеться постійний діалог з іспанською стороною щодо можливостей відновлення туристичних подорожей громадян України. Водночас на нашу думку, конкретні тимчасові рамки відкриття кордонів Іспанії для українських туристів багато в чому залежать від загальних рекомендацій ЄС і від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні", - розповів РБК-Україна посол України в Королівстві Іспанія Сергій Погорельцев.

У посольстві зазначили, що в цей час Радою ЄС визначено ряд критеріїв, яким має відповідати країна, яка входить до ЄС, для відкриття кордонів для її громадян.

Зокрема, кількість нових випадків захворювання COVID за останні 14 днів не повинна перевищувати 25 випадків на 100 000 населення, а також має фіксуватися стабільна тенденція до зменшення нових захворювань.

Фото: Відкриття кордонів Іспанії для українців залежить від рекомендацій ЄС (pixabay.com)

"В умовах наявних обмежень Посольство у взаємодії з компетентними органами Іспанії надає необхідне сприяння громадянам України для прибуття в Іспанію у зв'язку з гуманітарними причинами, невідкладними сімейними обставинами, з метою лікування важких захворювань, а також для участі в міжнародних змаганнях високого рівня", - повідомив посол.

Коли Іспанія може відкритися для українців: прогноз експерта

Хоча Іспанія заявляє про активізацію туризму, про в'їзд громадян України поки не йдеться, говорить РБК-Україна співзасновник туроператора Travel Professional Group (TPG) Олена Бойко.

"Мова йде про відновлення сполучення з країнами європейської співдружності, про відкриття готелів. Як, власне, і було минулого року, коли громадяни могли подорожувати всередині шенгенської зони. Але тоді в країні було закрито велику кількість готелів, ресторанів та іншої важливої для туризму інфраструктури. Зараз же там заявляють, що будуть такі об'єкти поступово відкривати", - пояснює вона нові плани Іспанії на відкриття у новому сезоні.

За словами співзасновника TPG, в Іспанії збираються ввести "ковід-паспорти" або довідки про вакцинацію. Але чітко встановлених форм таких документів поки що немає.

"Можливо, це свого роду стимул європейцям для більш активних темпів вакцинації. Але, знову ж таки, наших громадян в Іспанії поки не чекають", - каже співрозмовниця.

Фото: Іспанія відкриється для туристів при вакцинації населення на 30-40 відсотків (pixabay.com)

Ситуація з правилами в'їзду зараз змінюється стрімко. Тому стверджувати, що українців точно не будуть пускати в країну цілий рік, теж неправильно:

"Будувати категоричні прогнози - не зовсім коректно. Адже ми бачили минулого року, що ситуація змінювалася навіть не кожен місяць, а іноді кожні кілька годин. Зона "червона", зона "зелена", і так далі. Я все ж сподіваюся, що цього літа зможемо потрапити в яку-небудь з європейських країн. Варто дочекатися офіційної інформації", - пояснює вона.

Втім, довго залишатися з закритими кордонами країни ЄС навряд чи будуть: економіки багатьох держав вкрай залежать від туризму, нагадує Олена Бойко. Тому якщо темпи вакцинації в більшості держав будуть достатньо високими, то навряд чи кордони країн ЄС будуть закриті повністю.

Нагадаємо, ми писали, що на Мальдівах туристів планують щепити від COVID.

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