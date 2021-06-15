Колоритний Єрусалим і динамічний Тель-Авів: яких туристів пустять на відпочинок в Ізраїль

Українцям знову дозволили в'їзд у країну

Ізраїль виключив Україну з перелыку семи країн з високим ризиком COVID, в які були заборонені поїздки для ізраїльських громадян. З 14 червня громадянам України знову дозволено в'їзд на територію країни, повідомило посольство України в Ізраїлі.

А з 1 липня в Ізраїль дозволять в'їзд самостійним туристам.

Ізраїль збирається спростити процедури в'їзду для іноземних гостей, які були вакциновані від COVID, що дозволить вперше з початку пандемії в'їхати в країну звичайним туристам, які подорожують поза організованими групами.

Міністерство внутрішніх справ рекомендує прискорити процес в'їзду для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу – з деяких країн.

Але чи зможуть поїхати українці в Ізраїль в цьому сезоні?

Правила в'їзду в червні: тільки до родичів після вакіцнации

Кампанія вакцинації в Ізраїлі знизила щоденну захворюваність з тисяч до всього шести осіб, діагностованих 9 червня. На 10 червня в країні було лише 202 пацієнта з коронавірусом. З початку пандемії заразилися 839 627 осіб, померли - 6428.

Фото: Місто Хайфа в Ізраїлі (pixabay.com)

Днями було прийнято рішення дозволити вакцинованим відвідувачам з переліку країн, який ще не визначений МОЗ, в'їжджати до Ізраїлю за скороченою процедурою, яка буде складена найближчими днями. При цьому чиновники не пояснюють, якими будуть правила в'їзду.

Міністр туризму Оріт Фаркаш-Хакоен написала в Твіттері, що "прийшов час, щоб Ізраїль відкрився для туризму і скористався перевагою вакцинованої країни на благо своєї економіки".

У квітні вона представила план з відновлення іноземного туризму в Ізраїлі на тлі пандемії COVID-19, включаючи заохочення польотів в Ейлат.

На першому етапі почався пілотний прийом організованих груп в "туристичних бульбашках" з двома ПЛР-тестами при в'їзді. На другому, у другій половині червня, кількість цих груп має збільшитися. Прийом індивідуальних туристів передбачений третім етапом програми.

Туристи, яким дозволяється в'їзд до Ізраїлю, повинні бути щеплені вакцинами, схваленими Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) або ЄС, або надати документ про одужання.

Крім серологічного та ПЛР-тестування, які будуть потрібні для будь-якого в'їжджаючого вакцинованого туриста (за 72 годин і після в'їзду), кожен мандрівник повинен бронювати тур в турагентствах, щоб ізраїльські офіційні особи могли стежити за ним під час перебування в країні.

Фото: Курорт Ейлат на Червоному морі в Ізраїлі (pixabay.com)

В даний час іноземці не можуть поїхати в Ізраїль, якщо не відвідують родича першого ступеня за спеціальним дозволом уряду. Після прильоту мандрівники без вакцинації або документа про одужання повинні вирушити на самоізоляцію на 10 або 14 днів.

Чи поїдуть до Ізраїлю туристи з України

Експерти не беруться прогнозувати шанси на поїздки українських туристів до Ізраїлю доти, поки невідомі нові умови в'їзду.

"Ми очікуємо, коли Ізраїль офіційно викладе вимоги до в'їжджаючих в липні. Їх на даний момент просто немає. Потрібно знати, чи потрібно буде проходити тести, які будуть вимоги до паспорта вакцинації. Які вакцини Ізраїль буде приймати. Той же тест і скільки він буде коштувати теж грає роль: люди рахують гроші і витрачений час", - говорить РБК-Україна Анна Формакідова, директор турфірми Statours.

Вона зазначає, що туристи регулярно цікавляться можливостями поїхати в Ізраїль в цьому сезоні, при цьому багато хто стежать за правилами в'їзду.

"Інтерес до країни великий. До пандемії з України з різних міст вилітало до 10 регулярних рейсів різних компаній в Ізраїль щодня. А літаки були заповнені", - розповідає вона.

Фото: Пляж в Тель-Авіві (unsplash.com/adam jang)

Що подивитися в Ізраїлі після зняття обмежень

Якщо українцям дозволять їхати з туристичною метою, то багато хто вирушить в Єрусалим - колоритне місто трьох релігій з особливостями архітектури й будинками з білого каменю, вважає керівник турфірми.

"Дуже багато людей чекають Єрусалим. Попри те, що літо - не найзручніший для екскурсій час – 28-30 градусів тепла. В Ізраїлі чотири моря: Червоне, Середземне, Мертве та озеро Кінерет (Галілейське море)", - перераховує вона найпопулярніші локації.

Фахівець додає: у літній період в Ізраїль їдуть не тільки задля моря, але за насиченою атмосферою веселощів. Це - протилежність відпустці, під час якої відпочивають в готелі.

"Ви можете вийти, і навколо є все: ресторани, магазини, дискотеки. Тель-Авів не спить 24 години на добу, це атмосфера постійного свята. Це одне з найбільш відвідуваних місць у світі для людей, які люблять бути в центрі подій. Також в Ізраїль їдуть заради смачної кухні", - розповідає Анна Формакідова.

Фото: Туристи в Єрусалимі (pixabay.com)

Багато туристів чекають можливості відновити лікування на Мертвому морі, яке для багатьох захворювань альтернативи не має. Чимало українців з року в рік вже звикли до окремих клінік і лікарів, готелів в цій локації Ізраїлю, підбиває підсумок експерт з туризму.

Нагадаємо, ми писали, що у готелі Туреччини масово поселяють "таємних гостей".

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