Без ПЛР-тестів та зайвих клопотів: особливості пляжного відпочинку за кордоном

Фото: Відпочинок у Єгипті взимку (booking.com)

На яких умовах можна їхати на популярні курорти цієї зими

2020 рік приніс кардинальні зміни у світ туризму. Турфірмам, готелям, туристам – всім довелося пристосовуватися до нових реалій. Але я вважаю, що це – зовсім не привід псувати собі настрій та відмовлятися від мандрівок і в новому році.

Правила перетину кордонів продовжують регулярно змінюватися й у 2021-му. З цієї причини часом буває непросто знайти інформацію про те, які країни зараз відкриті для туристів. Щодня мене запитують, куди краще полетіти відпочити взимку.

Пропоную вашій увазі основний список курортних країн, у які зараз можна їхати українським туристам. Що треба знати при плануванні мандрівки, які фактори враховувати при перетині кордону та яка середня ціна відпочинку в цих країнах на основі даних від різних компаній - у матеріалі.

Єгипет: без віз, але з тестами

Єгипет - лідер запитів українських туристів взимку. Там майже завжди тепло, та й сама країна розташована порівняно близько.

Візи скасували, але є вимога попередньої здачі ПЛР-тестів: це основа протоколів безпеки для туристів в країні.

Фото: Єгипет - лідер серед напрямків для відпочинку за кордоном у українців (booking.com)

Основні звичні туристичні центри курортної держави - Шарм, Хургада, Марса Алам варто також звернути увагу також і на круїзи Нілом, на Каїр та Александрію.

Країна має свої туристичні сезони, які сформовані погодою, цікавими датами, побажаннями туристів. У січні ціни падають, але активностей під час відпочинку у Єгипті не менше. Ціни на путівки починаються від 15 000 грн на двох на тиждень.

ОАЕ: ПЛР-тест треба здавати двічі

Наступна курортна країна, яка теж порівняно близька і тепла - це ОАЕ. Під час пандемії ця держава особливо ретельно підходить до питання безпеки туристів. ПЛР-тест потрібно здавати до поїздки в Україні, а також – безкоштовно вже в ОАЕ. Проте переважно через ці умови наші туристи цей напрямок фактично не замовляють.

Але ОАЕ – країна, яка завжди цікава своєю грандіозністю, футуристичністю, оригінальною культурою. Ціни на тури стартують від 30 000 грн на двох за тиждень відпочинку.

Домінікана: без тестів та самоізоляції

ПЛР-тести перед відпусткою у Домінікані здавати не потрібно. Також в курортній країні туристи не проходять самоізоляцію. Туристам треба заповнити електрону міграційну карту.

Фото: Для відпустки в ОАЄ тест треба здавати двічі: до в'їзду та після (booking.com)

Зауважу, що це дорогий напрямок. Головним чином через переліт який триває від 10-12 годин. Ціни на відпочинок у Домінікані починаються від 65 000 грн на двох за 10 ночей. Саме через довгий переліт зазвичай рекомендують брати тури, які тривають більше ніж стандартні 7 ночей. Водночас Домініканська Республіка - океан, білий пісок, ритмічна музика, цікава місцева їжа. Все це точно варто побачити та спробувати.

Шрі-Ланка: курорт, який відкрився нещодавно

Донедавна з’їзд на Шрі-Ланку був суворо заборонений, але у грудні там почали поступово приймати туристів. ПЛР-тест туристам здавати потрібно обов'язково. Крім того, є віза, яка коштує 35 доларів.

Поступове відродження туризму на Шрі-Ланці – це фактично пілотний проект, і груп туристів там поки що небагато. До правил безпеки на Шрі-Ланці ставляться вкрай уважно.

На жаль, недавно низка туристів порушили місцеві правила, чим наразили всіх інших туристів на посилення протоколів безпеки, в результаті туристи не можуть поїхати на екскурсії, ізольовані в готелях. Водночас недавно на Шрі-Ланці визначили 14 локацій, де все ж можуть бувати туристи.

Ціни починаються від 54 000 грн на двох за 7 ночей.

Фото: Шрі-Ланка відкрилася для туристів зовсім недавно (booking.com)

Далі коротко зупинюся на ще кількох напрямках.

Мексика: в’їзд - без ПЛР тестів і карантину. Вильоти можна знайти з Києва, Харкова, Херсона, Запоріжжя, Одеси, Львова, але ціни стартують від 51 000 грн на одну персону за 9 ночей відпочинку. На жаль, зараз у нас туристи навіть не запитують цю країну.

Занзібар: красивий острів в Індійському океані. ПЛР-тест для в'їзду не потрібен, також його не вимагають і після повернення в Україну – Танзанія наразі перебуває у "зеленій" зоні для України. Переліт на Занзібар триває 11 годин із дозаправкою в Луксорі.

Віза оформлюється після прибуття та коштує 50 доларів. В готелях також є туристичний збір. Перш за все увагу туристів на цьому курорті привертає небесно-блакитний колір води та білосніжний, пухнастий, дрібний пісок із плавним заходом у воду. Тут колоритно і смачно.

"Рай" починається від 52 000 грн на двох на 10 ночей.

Мальдіви: ціни починаються від 90 000 грн на двох на 9 ночей. Крім того, є доплати за курортний збір. Для в’їзду потрібен результат негативного тесу (сам ПЛР-тест необхідно робити за 96 годин до вильоту).

Але давайте поговоримо не лише про тепле море, сонце та пляжі.

Туреччина: нові правила для туристів

Донедавна туристи літали в Туреччину без вимоги здачі ПЛР-тестів. Ця країна була свого роду "острівком", куди більшість бажала потрапити без зайвих клопотів про тести, самоізоляцію, завантаження додатку на смартфон.

Водночас у Туреччині туристи стикалися із ризиком захворіти.

Фото: Донедавна до Туреччини можна було потрапити без ПЛР-тестів, але правила в'їзду змінилися (booking.com)

Але, згідно з новими правил, зараз треба здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Також станом на 7 січня Туреччина продовжує знаходитись у "червоній" зоні для України. Це значить, що турист має пройти самоізоляцію після повернення додому. Достроково звільняє від самоізоляції ПЛР-тест в одній з лабораторій.

Попри все це, я б радив звернути увагу на Туреччину. Навіть під час карантину можна побачити головні екскурсійні атракції, провести відпочинок на снігу або в готелях з басейнами із підігрівом і саунами. Країна відкрита і чекає на нас.

Ціни також приємно дивують. Приміром, відпустка у 5-зірковому готелі Анталії на тиждень із теплим басейном, саунами, хамамом вам обійдеться від 15 000 грн на тиждень на двох, а тур на три ночі в Стамбул - від 7 000 грн на одного. Але найцікавіше те, що зараз в курортному Мармарисі +23 тепла, і там спокійно можна покататися на яхті.

2020 рік став для сфери подорожей вкрай важким: фактично вкраденим. Сподіваюся, у 2021 році все буде набагато краще. Хоч би що там було, ціни та умови поїздок залишаються дуже динамічними: все може змінитися буквально щодня. Тому раджу завжди перевіряти інформацію про правила в’їзду у вашого туристичного агента.

Подорожуйте. Подорожі - це життя!

Нагадаємо, раніше ми писали, що попит на путівки до екзотичних країн значно зріс у січні.

Також повідомлялося, що у Єгипті готуються до сплеску туризму у 2021 році.