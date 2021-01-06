"Повернення в рай": курортна країна відкриває аеропорти для всіх туристів

Фото: Шрі-Ланка (pixabay.com)

Шрі-Ланка визначила 14 локацій для іноземців

Багато туристів з нетерпінням чекають, коли улюблені країни Азії з можливістю відпочинку на пляжах Індійського океану відкриють кордони і дозволять іноземцям прилітати на місцеві курорти.

Нещодавно стала відома офіційна дата, коли Шрі-Ланка повноцінно відкриє небо для іноземних туристів.

Міжнародний аеропорт Шрі-Ланки і сама країна будуть офіційно відкриті для туристів з 21 січня. Про це заявив міністр туризму Прасанна Ранатунга, повідомляє місцеве видання Colombo Page.

Влада очікує, що комерційні рейси відновляться 23 січня. За словами міністра, майже 3 мільйони людей у країні прямо або побічно залежать від індустрії туризму і стали вкрай безпорадними через COVID-19. Враховуючи цю ситуацію, було вирішено відкрити країну для туристів у відповідності з нормами безпеки.

Фото: Пляж на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Перші туристи прилетіли з України

Перших туристів Шрі-Ланка прийняла 28 грудня – всього прилетіли 185 пасажирів. Вони прибули в рамках пілотного проекту з прийому іноземних туристів з 28 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

Пасажири, які прибули в аеропорт Маттала, пройшли ПЛР-тестування за 72 години до вильоту з Києва. Після прибуття в Шрі-Ланці перед від'їздом в готелі вони знову здали ПЛР-тести. Під час перебування туристи повинні проходити додаткові тести.

"Українським туристам буде надано розміщення в готелях прибережної смуги (в основному, Оггала, Берувала і Бентота), і вони опиняться в "туристичній бульбашці". Вони не зможуть контактувати з місцевими жителями в цьому районі. Всього за цією програмою прибудуть 2580 туристів, в основному з країн СНД", - сказав Прасанна Ранатунга під час прибуття перших українських туристів.

Деякі відпочивальники на острові з української групи були розчаровані "поверненням в рай". Туристи виявилися не готові до того, що їх закриють на території готелів та дозволять окремі екскурсії. Відпочивальники розраховували на більш вільний формат поїздок країною.

Фото: Храм на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Як можна відпочивати на Шрі-Ланці

Прасанна Ранатунга пояснив подальший план дій пілотного проекту з відкриття країни для туристів.

"У грудні ми розробили керівництво з туризму із сектором охорони здоров'я і запустили пілотний проект із залучення туристів. Відповідно, з 26 грудня ми поінформували відповідні відомства про ввезення туристів в рамках цього пілотного проекту на спеціальних літаках. Три фірми домовилися про ввезення українських туристів в країну як "туристичну бульбашку", - розповів міністр.

Він додав, що влада виявила недоліки цього проекту і з 21 січня відкриють аеропорти "Маттала" і "Катунаяке" для комерційних рейсів.

У міністерстві визначили 14 пам'яток, які зможуть відвідати туристи під час відпочинку.

Фото: Слони - пам'ятка Шрі-Ланки (pixabay.com)

У цей перелік потрапили Храм Святого Зуба у Канді, національні парки Яла, Пов-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве. Також - Королівський печерний храм Дамбулла Золотий храм, Королівський ботанічний сад, Лаксала Канді і гілки Піннавела, Відкритий зоопарк Піннавела, притулок для слонів, Фортеця Сігірія, спостереження за китами Мірісси.

Іноземці зможуть відвідати ці місця, якщо результат ПЛР-тесту на COVID-19 у них виявиться негативним.

Нагадаємо, раніше ми писали, як туризм на Шрі-Ланці відкрився приїздом українців.

Також ми повідомляли, попит на путівки в які курортні країни значно підвищився в січні.