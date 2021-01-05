"Залишилося мало місць": попит на путівки в курортні країни значно зріс у січні

Фото: Готель на Шрі-Ланці (booking.com)

Відпочинок в Домінікані та на Занзібарі планують заздалегідь

Попит на відпочинок в екзотичних країнах в січні виріс, кажуть представники українських туроператорів. Особливо часто путівки для відпочинку за кордоном бронюють на період нових карантинних обмежень, які почнуть діяти в Україні з 8 січня.

Тури до більшості відкритих нині екзотичних країн були заброньовані аж до 18 січня ще перед новорічними святами. Про це профільному виданню Turprofi розповів керівник з розвитку туроператора "Kompas" Дмитро Гудзій. За словами фахівця, тури на Мальдіви, в Домінікану і на Занзібар "розлетілися, як гарячі пиріжки".

"В Домінікану, на Мальдіви та Занзібар все розкуплено"

Дмитро Гудзій стверджує, що путівки на найближчі дати можна придбати тільки на Шрі-Ланку. Але в цій курортній країні треба перші два тижні перебувати тільки на території готелю, не виходячи за його межі під час відпустки.

"Зате там океан, чудова природа, і це єдине місце, куди ще можна встигнути. В Домінікану, на Мальдіви та Занзібар все розкуплено. Новорічний та різдвяний Єгипет закрився відмінно", - зазначає експерт.

Те, що з варіантів пляжного відпочинку на найближчі дати можна підібрати тільки Шрі-Ланку, підтверджує і директор "Аполло-Тур" Андрій Демура.

Фото: Попит на путівки в екзотичні країни різко зріс у січні (pixabay.com)

"Ще трохи Занзібару залишилося, але буквально кілька місць", - пояснює директор турфірми.

На його думку, завантаження чартеру на Шрі-Ланку (літаки авіакомпанії МАУ летять з Києва в аеропорт Маттала Раджапакса) — понад 80%. Є також варіанти з перельотом регулярними рейсами від компаній flydubai та Air Arabia.

Суворі правила відпочинку на Шрі-Ланці

Шрі-Ланка для туристів відкрилася зовсім недавно – напередодні Нового року. Раніше ми писали, що українці стали першими туристами, які прилетіли відпочивати на Шрі-Ланку після локдауну, який тривав у країні дев'ять місяців.

Це стало першим випадком з того часу, як країна відкрилася після спалаху COVID-19, і ця група буде залишатися в Шрі-Ланці від 10 до 14 днів. Пілотний проект з прийому іноземних туристів триватиме з 28 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

Фото: У грудні перша група туристів поїхала відпочивати на Шрі-Ланку (booking.com)

При цьому правила в'їзду на острів залишаються досить суворими, і передбачають наявність як мінімум двох негативних тестів. Туристи перед в'їздом треба зробити ПЛР-тест, та мати при собі його негативний результат.

Повторний тест робиться також після прильоту. Результатів туристи чекають в готелі.

"Якщо раптом тест виявляється позитивним, але ніяких симптомів немає, турист проводить час, що залишився, у своєму номері. Якщо ж з'являються симптоми й клієнту погано, його по страховій везуть до лікарні. Але ймовірність цього, враховуючи всі вимоги по тестах, мізерно мала", – каже Дмитро Гудзій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті готуються до сплеску туризму у 2021 році.

Також пропонуємо почитати, на яких умовах українські туристи можуть їхати у відпустку на Шрі-Ланку.