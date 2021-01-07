Без ПЦР-тестов и лишних забот: особенности пляжного отдыха за границей

Фото: Отдых в Египте зимой (booking.com)

На каких условиях можно ехать на популярные курорты этой зимой

2020 год принес кардинальные изменения в мир туризма. Турфирмам, отелям, туристам – всем пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Но я считаю, что это – совсем не повод портить себе настроение и отказываться от путешествий и в новом году.

Правила пересечения границ продолжают регулярно меняться и в 2021-м. По этой причине порой бывает непросто найти информацию о том, какие страны сейчас открыты для туристов. Каждый день меня спрашивают, куда лучше полететь отдохнуть зимой.

Предлагаю вашему вниманию основной список курортных стран, в которые сейчас можно ехать украинским туристам. Что нужно знать при планировании путешествия, какие факторы учитывать при пересечении границы и какова средняя цена отдыха в этих странах на основе данных от разных компаний - в материале.

Египет: без виз, но с тестами

Египет - лидер запросов украинских туристов зимой. Там почти всегда тепло, да и сама страна расположена сравнительно близко.

Визы отменили, но есть требование предварительной сдачи ПЦР-тестов: это основа протоколов безопасности для туристов в стране.

Фото: Египет - лидер среди направлений для отдыха за границей у украинцев (booking.com)

Основные привычные туристические центры курортного государства - Шарм, Хургада, Марса Алам. Но стоит обратить также внимание на круизы по Нилу, на Каир и Александрию.

В стране есть свои туристические сезоны, которые сформированы погодой, интересными датами, пожеланиями туристов. В январе цены падают, но активностей во время отдыха в Египте не меньше. Цены на путевки начинаются от 15 000 грн на двоих на неделю.

ОАЭ: ПЦР-тест надо сдавать дважды

Следующая курортная страна, которая тоже сравнительно близка и теплая - ОАЭ. Во время пандемии это государство особенно тщательно подходит к вопросу безопасности туристов. ПЦР-тест нужно сдавать до поездки в Украине, а также бесплатно уже в ОАЭ. Однако преимущественно из-за этих условий наши туристы то направление фактически не заказывают.

Но ОАЭ – страна, которая всегда интересна своей грандиозностью, футуристичностью, оригинальной культурой. Цены на туры стартуют от 30 000 грн на двоих за неделю отдыха.

Доминикана: без тестов и самоизоляции

ПЦР-тесты перед отпуском в Доминикане сдавать не нужно. Также в курортной стране туристы не проходят самоизоляцию. Туристам надо заполнить электронную миграционную карту.

Фото: Для отпуска в ОАЭ тест надо сдавать дважды: до въезда и после (booking.com)

Замечу, что это дорогое направление. Главным образом из-за перелета, который длится от 10-12 часов. Цены на отдых в Доминикане начинаются от 65 000 грн на двоих за 10 ночей.

Именно из-за долгого перелета обычно рекомендуют брать туры, которые длятся больше чем стандартные 7 ночей. В то же время Доминиканская Республика - это океан, белый песок, ритмичная музыка, интересная местная еда. Все это точно стоит увидеть и попробовать.

Шри-Ланка: курорт, который открылся недавно

До недавнего времени въезд на Шри-Ланку был строго запрещен, но в декабре там начали постепенно принимать туристов. ПЦР-тест туристам сдавать нужно обязательно. Кроме того, есть виза, которая стоит 35 долларов.

Постепенное возрождение туризма на Шри-Ланке – это фактически пилотный проект, и групп туристов там пока немного. К правилам безопасности на Шри-Ланке относятся крайне внимательно.

К сожалению, недавно ряд туристов нарушили местные правила, чем поддали опасности других и спровоцировали усиление протоколов безопасности. В результате туристы не могут поехать на экскурсии, изолированы в гостиницах. В то же время недавно на Шри-Ланке определили 14 локаций, где можно бывать туристам.

Цены на отдых начинаются от 54 000 грн на двоих за 7 ночей.

Фото: Шри-Ланка открылась для туристов совсем недавно (booking.com)

Далее кратко остановлюсь еще на нескольких направлениях.

Мексика: въезд - без ПЦР тестов и карантина. Вылеты можно найти из Киева, Харькова, Херсона, Запорожья, Одессы, Львова, но цены стартуют от 51 000 грн на одну персону за 9 ночей отдыха. К сожалению, сейчас у нас туристы даже не спрашивают эту страну.

Занзибар: красивый остров в Индийском океане. ПЦР-тест для въезда не нужен, его не требуют и после возвращения в Украину – Танзания сейчас находится в "зеленой" зоне для Украины. Перелет на Занзибар длится 11 часов с дозаправкой в Луксоре.

Виза оформляется по прибытии и стоит 50 долларов. В отелях также есть туристический сбор. Прежде всего внимание туристов на этом курорте привлекает небесно-голубой цвет воды и белоснежный, пушистый, мелкий песок с плавным заходом в воду. Здесь колоритно и вкусно.

"Рай" начинается от 52 000 грн на двоих на 10 ночей.

Мальдивы: цены стартуют от 90 000 грн на двоих на 9 ночей. Кроме того, есть доплаты за курортный сбор. Для въезда нужен результат негативного теса (сам ПЦР-тест необходимо делать за 96 часов до вылета).

Но давайте поговорим не только о теплом море, солнце и пляжах.

Турция: новые правила для туристов

До недавнего времени туристы летали в Турцию без требования сдачи ПЦР-тестов. Эта страна была своего рода "островком", куда большинство хотели попасть без лишних хлопот о тестах, самоизоляции, загрузке приложения на смартфон.

В то же время в Турции туристы сталкивались с риском заболеть.

Фото: До недавнего времени в Турцию можно было попасть без ПЦР-тестов, но правила въезда изменились (booking.com)

Но, согласно новым правилам, теперь надо сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Также по состоянию на 7 января Турция продолжает находиться в "красной" зоне для Украины. Это значит, что турист должен пройти самоизоляцию после возвращения домой. Досрочно освобождает от самоизоляции ПЦР-тест в одной из лабораторий.

Несмотря на все это, я бы советовал обратить внимание на Турцию. Даже во время карантина там можно увидеть главные экскурсионные достопримечательности, провести отдых на снегу или в отелях с бассейнами с подогревом и сауной. Страна открыта и ждет нас.

Цены также приятно удивляют. К примеру, отпуск в 5-звездочном отеле Анталии на неделю с теплым бассейном, саунами, хаммамом обойдется вам от 15 000 грн на неделю на двоих, а тур на три ночи в Стамбул - от 7 000 грн на одного. Но самое интересное то, что сейчас в курортном Мармарисе +23 тепла, и там спокойно можно покататься на яхте.

2020 год стал для сферы путешествий крайне тяжелым: фактически украденным. Надеюсь, в 2021 году все будет намного лучше. Но, что бы там ни было, цены и условия поездок остаются очень динамичными: все может меняться буквально ежедневно. Поэтому советую всегда проверять информацию о правилах въезда у вашего туристического агента.

Путешествуйте. Путешествия - это жизнь!

Напомним, ранее мы писали, что спрос на путевки в экзотические страны значительно возрос в январе.

Также сообщалось, что в Египте готовятся к всплеску туризма в 2021 году.