Прямі рейси і можливості для туризму. Україна підписала договір про польоти до Ісландії

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення між країнами, що створює можливість регулярних прямих авіарейсів, повідомляється на сайті МЗС України.

Переговори про можливість польотів провели міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Ісландії - Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір у Стокгольмі в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Зазначається, що документ регулюватиме порядок польотів, роботу авіаперевізників, умови отримання дозволів на виконання регулярних польотів, містить положення авіаційної безпеки. Також - встановлює механізм інспекції авіапідприємств на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Фото: Міністри закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення (mfa.gov.ua)

"Угода не тільки дозволить з'єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Але і створить нові можливості для подорожей і додатково відкриє нашу країну світу", - зазначив Дмитро Кулеба.

Крім того, за його словами, регулярне авіасполучення між двома країнами сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв'язків.

Також глава МЗС подякував Ісландії за підтримку нашої країни в кримському питанні.

Зазначимо, на цей момент у відкритих системах пошуку та бронювання авіаквитків доступні рейси з Києва до Рейк'явіку тільки з пересадкою. Вартість квитків стартує від 4,6 тисяч гривень (з урахуванням усіх стикувальних рейсів). Наприклад, пропонується скористатися авіалініями Ryanair, Wizzair або EasyJet:

Фото: Приклади перельотів з України до Ісландії (скриншот з сайту skyscanner.com.ua)

Нагадаємо, в ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпами.

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