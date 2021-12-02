Прямые рейсы и возможности для туризма. Украина подписала договор о полетах в Исландию

Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, что создает возможность регулярных прямых авиарейсов, сообщается на сайте МИД Украины.

Переговоры о возможности полетов провели министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Исландии - Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в Стокгольме в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Отмечается, что документ будет регулировать порядок полетов, работу авиаперевозчиков, условия получения разрешений на выполнение регулярных полетов, содержит положения авиационной безопасности. Также - устанавливает механизм инспекции авиапредприятий на соответствие стандартам Международной организации гражданской авиации.

Фото: Министры иностранных дел подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Исландии о воздушном сообщении (mfa.gov.ua)

"Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Но и создаст новые возможности для путешествий и дополнительно откроет нашу страну миру", — отметил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, по его словам, регулярное авиасообщение между двумя странами будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей.

Также глава МИД поблагодарил Исландию за поддержку нашей страны в крымском вопросе.

Напомним, в ООН назвали регионы, где туризм восстанавливается самыми быстрыми темпами.

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