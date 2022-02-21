RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прогулянки у повітрі. В Туреччині відкрили вражаючий оглядовий майданчик

Автор: Євгенія Тугушева

Оглядовий майданчик у Стамбулі став однією з найдовших скляних терас в Європі

У Стамбулі відкрили одну з найдовших скляних оглядових терас в Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Milliyet.com.tr.

В одній з найвищих будівель міста, торговому центрі Sapphire, облаштували скляну оглядову терасу, що відкриває унікальний панорамний вид на мегаполіс.

"У Стамбулі відкрили оглядову терасу, яка пропонує прогулятися скляною підлогою на висоті 200 метрів. Тераса відкриває панорамний вид на Стамбул з 360-градусним оглядом", — повідомляє видання.

Її довжина сягає 27 метрів, глибина - три метри. Локація стала однією з найдовших скляних терас в Європі. Завдяки скляній прозорій підлозі, створюється ефект прогулянки в повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дубаї відкрили новий оглядовий майданчик.

Також ми писали, що в Туреччині будуть популяризувати новий варіант назви країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияТуризм