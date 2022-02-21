Прогулянки у повітрі. В Туреччині відкрили вражаючий оглядовий майданчик

У Стамбулі відкрили одну з найдовших скляних оглядових терас в Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Milliyet.com.tr.

В одній з найвищих будівель міста, торговому центрі Sapphire, облаштували скляну оглядову терасу, що відкриває унікальний панорамний вид на мегаполіс.

"У Стамбулі відкрили оглядову терасу, яка пропонує прогулятися скляною підлогою на висоті 200 метрів. Тераса відкриває панорамний вид на Стамбул з 360-градусним оглядом", — повідомляє видання.

Її довжина сягає 27 метрів, глибина - три метри. Локація стала однією з найдовших скляних терас в Європі. Завдяки скляній прозорій підлозі, створюється ефект прогулянки в повітрі.

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