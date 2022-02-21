Прогулянки у повітрі. В Туреччині відкрили вражаючий оглядовий майданчик

Оглядовий майданчик у Стамбулі став однією з найдовших скляних терас в Європі

У Стамбулі відкрили одну з найдовших скляних оглядових терас в Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Milliyet.com.tr.

В одній з найвищих будівель міста, торговому центрі Sapphire, облаштували скляну оглядову терасу, що відкриває унікальний панорамний вид на мегаполіс.

"У Стамбулі відкрили оглядову терасу, яка пропонує прогулятися скляною підлогою на висоті 200 метрів. Тераса відкриває панорамний вид на Стамбул з 360-градусним оглядом", — повідомляє видання.

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı.



Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunarken, ziyaretçilere ise keyif dolu anlar yaşatıyor — milliyet.com.tr (@milliyet) February 19, 2022

Її довжина сягає 27 метрів, глибина - три метри. Локація стала однією з найдовших скляних терас в Європі. Завдяки скляній прозорій підлозі, створюється ефект прогулянки в повітрі.

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