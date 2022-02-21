Прогулки в воздухе. В Турции открыли впечатляющую локацию для туристов

Смотровая площадка в Стамбуле стала одной из самых длинных стеклянных террас в Европе

В Стамбуле открыли одну из самых длинных стеклянных смотровых террас в Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Milliyet.com.tr.

В одном из самых высоких зданий города, торговом центре Sapphire, обустроили стеклянную обзорную террасу, открывающую уникальный панорамный вид на мегаполис.

"В Стамбуле открыли смотровую террасу, которая предлагает прогуляться по стеклянному полу на высоте 200 метров. Терраса открывает панорамный вид на Стамбул с 360-градусным обзором ", – сообщает издание.

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı.



Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunarken, ziyaretçilere ise keyif dolu anlar yaşatıyor — milliyet.com.tr (@milliyet) February 19, 2022

Ее длина составляет 27 метров, глубина - три метра. Локация стала одной из самых длинных стеклянных террас в Европе. Благодаря стеклянному прозрачному полу, создается эффект прогулки в воздухе.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае открыли новую смотровую площадку.

Также мы писали, что в Турции будут популяризировать новый вариант названия страны.