"Продаж" номерів і складності в готелях: туристам розкрили неприємні деталі відпочинку в Домінікані

Турагент поділилася досвідом поїздки в популярну країну

Домінікана - острівна країна на Карибах - стала під час пандемії одним з найпопулярніших екзотичних напрямків для пляжного відпочинку.

Українці протягом всієї зими літали чартерними рейсами на райські пляжі в стилі "баунті". Причому попит на цей напрямок перевищив всі очікування туроператорів настільки, що польотні програми продовжили на літо.

Але деякі туристи не тільки хвалять відпочинок в Домінікані, але і скаржаться на супутні неприємності: від незручних літаків до сервісу в готелях і засилля водоростей на пляжах.

Корисний клімат і красиві пляжі

Багато туристів після відпочинку в новій країні можуть поділитися як позитивними враженнями, так і неприємними моментами. Про плюси і мінуси своєї недавньої поїздки в спекотну країну поділилася на сторінці в Instagram директор туристичного агентства "Travel Mix" з Маріуполя Валерія Полудняк.

"Домініканська республіка - дуже атмосферна і красива держава.

Тут чудовий клімат: за моїми відчуттями спека переноситься легше, ніж в Єгипті. Також вологий клімат сприятливо впливає на шкіру і волосся, що не може не радувати", - зазначила вона.

Фото: Домінікану вибирають для пляжного відпочинку (booking.com)

Відпочинок в Домінікані можна вибрати як на узбережжі Атлантичного океану на курорті Пунта-Кана або Карибському морі, в Ла Романа, додає фахівець.

"Країна однозначно сподобається любителям пляжного відпочинку. Океан або море — вибираємо від побажань і сезону. Залежно від сезону може змінюватися вартість на напрямок, кількість опадів і наявність або відсутність водоростей", - зазначає турагент.

З екскурсій в Домінікані можна відвідати острів Саона в Карибському морі, острів Бакарді, пляж Макао, також замовити політ на вертольоті над найкрасивішими пляжами.

Туристи часто намагаються привезти щось цінне і рідкісне з різних екзотичних країн. Домінікана знаменита власними ромом, шоколадом, макадамським горіхом, сигарами і какао, зазначає Валерія. Подарунки для себе і близьких туристи знайдуть на будь-який смак.

Фото: В залежності від сезону може змінюватися вартість, кількість опадів і наявність водоростей (booking.com)

Мінуси відпочинку: в готелях "продають" номери

Турагент вибрала для своєї відпустки в кінці травня готель мережі, в якій була впевнена. Вона очікувала відмінне обслуговування, але за фактом виявилося не так.

"Приїхали в готель, підійшли на ресепшен і, не встигнувши дістати документи з сумки, мені вже запропонували поміняти номер і доплатити 350 доларів. Я трохи сторопіла, тому що мені навіть зітхнути не дали, а вже грошей треба комусь давати", - пише про перші враження керівник агентства.

Номери категорії вище були на 100 доларів дорожчі, але Валерія Полудняк їх спочатку не забронювала. ⠀

"Мене цікавила одна послуга: раннє заселення. Ми приїхали об 11:00, а офіційно отримати номер в готелі можна було о 16:00. Бажання вести довгі переговори після 12-годинного прямого перельоту не було", - розповідає вона.

Фото: Покращений номер пропонують за підвищену доплату (booking.com)

Тим часом співробітники готелю на ресепшені вирішили, що вона хоче поміняти номер, і почали наполегливо його пропонувати.

"Пару слів про те, що я турагент і ціна вже 300 доларів. Співробітник все продовжував пояснювати мені, який класний номер отримаю. Я хотіла заплатити за раннє заселення, але якщо мова йдеться про покращений номер, хотілося б його для початку побачити", - розповідає турагент про своє спілкування з працівниками готелю.



Через ще 10-15 хвилин сума стала 200 доларів. Але співробітнику ресепшена не вдалося "продати" номер без перегляду, а Валерії - домогтися раннього заселення.

"Я сказала, що платити за номер не будемо і готові заплатити тільки за раннє заселення. І тут у них "полетіла" система. На годиннику — 12:00", - згадує складності на відпочинку дівчина.

Фото: Харчування в Домінікані туристам подобається (booking.com)

Гостей заселили о 13:30, до цього вони встигли сходити пообідати. Стосовно харчування у неї нарікань не виникло. Сподобався і подальший сервіс в готелі.

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"Номер отримали хороший, мене все влаштувало. Якби у мене було менше досвіду подорожей, думаю, заплатила б 350 доларів, адже співробітник готелю був дуже переконливим", - зазначає фахівець.

Вона пізніше поспілкувалася з гідом з приводу ситуації з заселенням. ⠀

"Він сказав, що таке не тільки в нашому готелі, але і в принципі у Домінікані. Вісім місяців не було туристів, звичайно, люди хочуть заробити",- попереджає вона майбутніх туристів.

Фото: На вулицях Домінікани (pixabay.com)

Вона рекомендує відвідати Домініканську Республіку туристам, але бажано не тим, хто їде за кордон в перший раз. Подорожі варто планувати "по зростанню", резюмує вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як не потрапити в незручне становище на курортах через незнання місцевих традицій і законів.

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