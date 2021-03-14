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Курорт став цілорічним: куди тепер можна поїхати у відпустку і влітку

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 13:11
Курорт став цілорічним: куди тепер можна поїхати у відпустку і влітку Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Чартерні програми в Домінікану вперше подовжують на літній сезон

Відпочинок в Домінікані не втрачає популярності серед українців і навесні. А тепер кілька туроператорів вперше вирішили продовжити чартерні програми в Домінікану й на літо та навіть зробити їх постійними. Про це повідомляє профільне туристичне видання "Майстер Туру".

Так, два щотижневих чартери в Ла Роману у туроператора Anex Tour заплановані аж до кінця 2021 року. Тим часом туроператор Travel Professional Group (TPG) має намір літати в Домінікану до середини жовтня раз на десять днів. Про це свідчить розклад рейсів на сайтах у туроператорів.

Скільки буде коштувати літній відпочинок в Домінікані

Крім того, що в розкладі є нові чартери, прораховані й ціни на відпочинок у Домінікані.

"Вартість пакетного туру на дев'ять ночей доступна в районі 67-71 тисяч гривень на двох. При цьому найближчі вильоти в системах онлайн-бронювання обох компаній значаться в статусі закритих або з обмеженою кількістю доступних місць, що свідчить про затребуваність напрямку", - уточнюють у виданні.

Курорт став цілорічним: куди тепер можна поїхати у відпустку і влітку

Фото: Причина продовження чартерної програми - хороші темпи раннього бронювання Домінікани (booking.com)

Але при цьому поки незрозуміло, якими будуть продажі турів до Домінікани влітку 2021 року.

"У туроператорів-замовників програм прогнози оптимістичні. Керівник департаменту продукту і бронювання Європи та Карибів TPG Анна Папуша зазначила, що чартерну програму продовжують завдяки хорошим темпам раннього бронювання Домінікани", - уточнюють у виданні.

Крім того, на тлі невеликого вибору країн в "екзотичному" сегменті Домінікана все ще залишається одним з популярних напрямків.

А директор туркомпанії "Сієста" Ольга Дяченко вважає, що Домінікана влітку буде мати попит, хіба що якщо країни Європейського Союзу не почнуть пускати українських туристів.

"Думаю, що як тільки відкриється Європа, попит впаде до такого рівня, що залишати чартерні рейси буде безглуздо: основна частина клієнтів "піде" на середземноморські напрямки", - прогнозує вона.

Які умови в'їзду в країну сьогодні

Правила поїздок туристів з України в Домінікану залишаються досить простими, якщо порівнювати їх з низкою інших популярних напрямків.

Так, на відміну від Туреччини та Єгипту, ПЛР-тести перед відпусткою у Домінікані здавати не потрібно. Нема потреби й у проходженні самоізоляції. Туристам перед в'їздом треба тільки заповнити електронну міграційну карту.

Коли краще планувати відпустку в Домінікані

Співзасновник туристичної компанії "Авиалига" Олександр Шуляк говорить РБК-Україна, що для екзотичного відпочинку або на узбережжі Атлантики, або ж з боку Карибського моря в Домінікані є все необхідне.

Курорт став цілорічним: куди тепер можна поїхати у відпустку і влітку

Фото: "Пляжна" погода встановлюється в Домінікані у листопаді (booking.com)

Тут є широкі пляжі з м'яким піском і нависаючими пальмами, яскраво-блакитні води, в які хочеться пірнати, курортні готелі високого рівня з ненав'язливим обслуговуванням.

Домінікана розташована в тропіках, тому сильних холодів там зазвичай не буває. В цілому на відпочинок туди можна їхати в будь-який час року, але варто пам'ятати про деякі нюанси. Наприклад, можна потрапити на "сезон дощів" можна з травня до осені. У вересні й жовтні можна застати досить сильні урагани, а ось "пляжна" погода встановлюється в Домінікані в листопаді.

Температура води в цей час тримається на рівні 27 градусів, повітря вдень нагрівається до +30, вночі охолоджується до 22 градусів. Пляжний відпочинок – білосніжні пляжі з пальмами й блакитне море – доповнюються екскурсіями по колоніальних пам'ятках.

Раніше ми писали, скільки коштують путівки на Мальдіви в березні й чому знижуються ціни.

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