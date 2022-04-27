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"Проблем не буде". У Туреччині придумали лазівку для російських туристів на тлі санкцій

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Середа 27 квітня 2022 13:36
"Проблем не буде". У Туреччині придумали лазівку для російських туристів на тлі санкцій Фото: Туристи в Туреччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В країні й надалі розраховують на приїзди росіян, незважаючи на війну в Україні

Попри нищівні санкції проти російських банків і відмову Visa і Mastercard обслуговувати платіжні картки росіян за кордоном, з платежами в Туреччині у російських туристів "проблем не буде".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Daily Sabah.

За словами міністра казначейства і фінансів, у відпочивальників з Росії не виникне складнощів з оплатою в Туреччині, оскільки російська платіжна система в країні "продовжує розвиватися".

Російські банки були ізольовані від світової фінансової системи після того, як платіжні компанії призупинили свою діяльність через вторгнення РФ в Україну.

"Є карти" Мир" і "Troya" — сказав Нуреддін Небати, маючи на увазі російську і турецьку карткові платіжні системи. Це одні з небагатьох залишилися у росіян варіантів для здійснення платежів за кордоном.

"Вони не можуть використовувати карту "Troya" за кордоном, але карта "Мир" дуже широко використовується і набирає популярність", — сказав міністр журналістам перед засіданням Кабінету Міністрів в Анкарі.

"Частка підприємств в Туреччині, що приймають карти "Мир", склала близько 15%, і зараз банки роздають більше карт. Проблем не буде", — цитують місцеві ЗМІ відповідь Небаті на питання про те, як російські туристи можуть відпочивати в Туреччині на тлі західних санкцій

Американські платіжні компанії Visa і Mastercard ввели обмеження проти росіян. У компаніях також заявили, що будуть працювати з клієнтами й партнерами, щоб припинити там всі транзакції.

Неможливість користуватися Visa і Mastercard за кордоном підвищила серед росіян попит на карти платіжної системи "Мир", яка працює в Туреччині, Вірменії, В'єтнамі та деяких інших країнах. У Туреччині цю карту приймають приватний банк Işbank і державні VakıfBank і Ziraat Bank.

Туреччина — одна з небагатьох країн, які досі здійснюють прямі рейси з Росією. Росіяни та українці — перші й треті за кількістю відвідувачів країни відповідно.

До вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року чиновники Туреччини сподівалися, що з ослабленням обмежень через пандемію сектор туризму зможе повторити або перевищити показники 2019 року, коли в країні побувало близько 52 мільйонів іноземців.

Відзначити, Туніс відправить за російськими туристами літаки попри війну в Україні.

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