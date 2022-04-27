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"Проблем не будет". В Турции придумали лазейку для российских туристов на фоне санкций

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 13:36
"Проблем не будет". В Турции придумали лазейку для российских туристов на фоне санкций Фото: Туристы в Турции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В стране и далее рассчитывают на приезды россиян, несмотря на войну в Украине

Несмотря на сокрушительные санкции против российских банков и отказ Visa и Mastercard обслуживать платежные карты россиян за рубежом, с платежами в Турции у российских туристов "проблем не будет".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.

По словам министра казначейства и финансов, у отдыхающих из России не возникнет сложностей с оплатой в Турции, так как российская платежная система в стране "продолжает развиваться".

Российские банки были изолированы от мировой финансовой системы после того, как платежные компании приостановили свою деятельность из-за вторжения РФ в Украину.

"Есть карты "Мир" и "Troya", — сказал Нуреддин Небати, имея в виду российскую и турецкую карточные платежные системы. Это одни из немногих оставшихся у россиян вариантов для осуществления платежей за границей.

"Они не могут использовать карту "Troya" за границей, но карта "Мир" очень широко используется и набирает популярность", — сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров в Анкаре.

"Доля предприятий в Турции, принимающих карты "Мир", составила около 15%, и сейчас банки раздают больше карт. Проблем не будет", — цитируют местные СМИ ответ Небати на вопрос о том, как российские туристы могут отдыхать в Турции на фоне западных санкций

Американские платежные компании Visa и Mastercard ввели ограничения против россиян. В компаниях также заявили, что будут работать с клиентами и партнерами, чтобы прекратить там все транзакции.

Невозможность пользоваться Visa и Mastercard за границей повысила среди россиян спрос на карты платежной системы "Мир", которая работает в Турции, Армении, Вьетнаме и некоторых других странах. В Турции эту карту принимают частный банк Işbank и государственные VakıfBank и Ziraat Bank.

Турция — одна из немногих стран, которые до сих пор осуществляют прямые рейсы с Россией. Русские и украинцы — первые и третьи по числу посетителей страны соответственно.

До вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года чиновники Турции надеялись, что с ослаблением ограничений из-за пандемии сектор туризма сможет повторить или превысить показатели 2019 года, когда в стране побывало около 52 миллионов иностранцев.

Отметим, Тунис отправит за российскими туристами самолеты, несмотря на войну в Украине.

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