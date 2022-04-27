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"Важливий ринок". Туніс відправить літаки за туристами з Росії попри війну в Україні

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Середа 27 квітня 2022 10:43
"Важливий ринок". Туніс відправить літаки за туристами з Росії попри війну в Україні Фото: Туніс (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Влада країни заявила, що "російський ринок важливий для туристичного сектора Північної Африки"

Влада Тунісу вирішила приймати туристів з Росії, попри розв'язану РФ війну проти України. Країна направить літаки до РФ для перевезення відпочивальників.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Northafricapost.

Про відправку літаків до РФ за туристами заявив міністр туризму північноафриканської країни. Мохамед Моез Белхассін сказав, що влада вже встановила контакти з місцевими авіакомпаніями для цього процесу.

Чиновник вказав, що "російський ринок важливий для туристичного сектора Північної Африки", а війну назвав "кризою".

Минулого місяця він вже зазначав, що Туніс розраховує залучити в цьому році 660 000 російських і українських туристів - стільки ж, скільки і торік. Таку заяву було зроблено, попри вторгнення Росії в Україну 24 лютого та те, що небо України закрите.

"Ми хочемо вийти на ці цифри в цьому році, попри кризу в цих країнах", — вказав він.

У жовтні минулого року Туніська приватна авіакомпанія Syphax Airlines підписала угоду з російським туроператором TUI-Russia про доставку 50 000 російських туристів цього року. Відповідно до угоди, авіакомпанія використовувала московський міжнародний аеропорт і його послуги.

Syphax Airlines, що базується у будівлі міжнародного аеропорту Sfax Thyna, повернулася до роботи з 2018 року після декількох років кризи, коли компанія була в боргах.

Зазначимо, війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому російських туристів у новому сезоні.

Також найбільша авіакомпанія Близького Сходу Emirates заявила, що буде літати в Росію, поки їй не заборонять це робити.

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