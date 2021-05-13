За щепленням - на курорт: в яких країнах туристів вакцинують від COVID

Де обіцяють послугу з вакцинації для мандрівників

Вакцинація туристів від COVID за кордоном - одна з нових послуг, яка набуває популярності в деяких країнах. Поряд з темпами вакцинації місцевого населення, в декількох державах приймають рішення імунізувати й туристів.

Республіка Сан-Марино на території Італії, яка не має виходу до моря, 12 квітня оголосила про запуск програми вакцинаційного туризму - з 17 травня країна буде щепити від COVID-19 всіх охочих іноземців. Про це заявив на брифінгу міністр туризму Федеріко Педіні Аматі, повідомляє видання Reuters.

У маленькій країні з населенням 34 тисячі осіб вже імунізовані 25000 жителів. І, як повідомляють місцеві ЗМІ, на цей час в країні зовсім немає пацієнтів з COVID в лікарнях.

"Кампанія вакцинованого туризму розпочнеться 17 травня і стосуватиметься іноземних громадян, які не є громадянами Італії", - повідомив міністр.

Відзначається, що туристи, які бажають приїхати на вакцинацію, повинні будуть забронювати готельні номери як мінімум за тиждень до прибуття. Від них також буде потрібно запланувати другу поїздку через 21-28 днів для отримання закріплювальної дози.

Повна вакцинація обійдеться туристам в 15 євро. Але для українців така поїздка поки практично недоступна - в Сан-Марино можна в'їхати тільки з території Італії при дотриманні 20-денного карантину і повідомлення про в'їзд в місцеві санітарні служби.

Які країни пропонують вакцинацію іноземцям

Багато країн анонсували або навіть почали кампанію з вакцинації іноземних туристів, але через зростання захворюваності в країні вимушено відклали реалізацію програм.

Фото: У Сербії вакцинували всіх охочих іноземців (pixabay.com)

Наприклад, в Сербію в кінці березня почали вакцинувати всіх охочих іноземців безкоштовно, але вже в середині квітня призупинили кампанію заради місцевого населення.

Також почати вакцинацію іноземних туристів на початку травня збиралася влада карибської країни Барбадос, але поки для нещеплених гостей серед вимог залишаються в силі 14-денний карантин і повторні тести.

Заявляла про бажання щеплювати туристів від COVID в майбутньому і Куба. Це стане можливим, коли в країні завершаться випробування власної вакцини Sovereign 02.

Поєднати відпочинок на Мальдівах і заодно вакцинуватися від коронавірусу незабаром зможуть всі охочі туристи. Нову програму вакцинаційного туризму на курортних островах анонсував у квітні міністр туризму країни Абдулла Маусум.

Фото: На Мальдівах анонсували щеплення для туристів (pixabay.com)

Мальдіви скоро будуть пропонувати іноземцям вакцинацію після прибуття в рамках трьохетапної стратегії "3V" (visit, vaccinate, vacation – відвідувати, вакцинуватися і відпочивати). Новий план спрямований на відродження сильно постраждалого туристичного сектора країни.

Маусум сподівається, що завдяки можливості зробити щеплення більше туристів будуть зацікавлені затриматися на островах, щоб отримати як першу, так і другу дозу вакцини.

Графік вакцинації прибулих туристів поки невідомий, тому що найближчим часом пріоритетом уряду буде забезпечення вакцинами в першу чергу місцевого населення.

"Як тільки цей процес буде завершено, країна буде готова вакцинувати прибулих", - пояснив чиновник.

Поки невідомо, чи будуть вакцини для туристів безкоштовними, чи за щеплення від коронавірусу доведеться платити.

Румунія. У цій країні дві дози вакцини отримали вже 12% населення, а тепер зробити щеплення можуть і туристи. Вакцинацію всіх охочих незалежно від місця прибуття оголосили в туристичному об'єкті в Румунії. У замку Бран, відомому як "замок графа Дракули", в травні оголосили марафон вакцинації Pfizer, про що повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Фото: У замку Дракули почали марафон безкоштовної вакцинації (pixabay.com)

Кампанія під назвою "Інший укус" відбуватиметься кожні вихідні з 7 травня без попереднього запису в будівлях середньовічної митниці. Відзначається, що гості отримають "диплом про вакцинацію в замку Бран" і, якщо вони вирішать відвідати замок, матимуть вільний доступ до виставки середньовічних знарядь тортур.

В оголошенні сказано, що вакцинацію проводитимуть безкоштовно, і для отримання щеплення купувати квиток і заходити в замок не обов'язково.

ОАЕ, Дубай. У березні в еміраті була розпочата вакцинація від COVID-19 для всіх осіб старше 40 років, у яких є дозвіл на проживання в Дубаї, і для всіх уродженців країни старше 16 років.

Офіційний спосіб отримати вакцину в Дубаї - стати резидентом, тому протягом декількох місяців в країні проводилася кампанія по заохоченню іноземців працювати віддалено з Дубая протягом року, повідомляло видання irishtimes.com.

Відповідно до плану імунізації в країні, річна робоча віза дає право на вакцинацію. Візу може отримати будь-хто, хто заробляє понад 5 000 доларів на місяць, сплативши за неї 611 доларів. Як правило, такі візи є багаторазовими, і їх власники можуть приїжджати і їхати з країни в будь-який час.

Фото: Дубай запрошує на віддалену роботу (pixabay.com)

"Ви можете приїхати в Дубай за стандартною туристичною візою, а потім подати заявку на участь у річній програмі для віддалених фахівців. Всі громадяни й резиденти ОАЕ мають право на вакцинацію від COVID-19 відповідно до державної програми охорони здоров'я", - йдеться на сайті Visit Dubai.

Вакцинуватися в Дубаї можна буде вакцинами Pfizer і китайською Sinovac.

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