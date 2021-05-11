Греція відкриває сезон: коли варто купувати путівки в країну

Скільки коштують тури перед стартом пляжного сезону

Греція планує новий курортний сезон і обіцяє відкрити кордони для іноземних туристів, починаючи з середини травня. До цього часу також почнуть відкривати музеї, а пляжі вже працюють.

У разі, якщо Греція відкриється для українців, вона стане однією з небагатьох країн ЄС, доступних для відпочинку нашим туристам в новому сезоні. Туризм становить близько 1/5 частини економіки країни. Сьогодні в Греції сподіваються, що цього року втрати у сфері будуть не такими катастрофічними, як під час закритих кордонів.

"Ми покладаємо наші надії на туризм. Ми - одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону буде відігравати велику роль для наших доходів", — сказав керуючий пляжем у Приморському передмісті Алімос Нікос Веньєріс.

Коли краще планувати відпустку в Греції, якщо офіційних заяв про відкриття країни ще не було?

Тури краще бронювати з кінця травня

Поки ніяких нових заяв від влади Греції з приводу відкриття для окремих країн не було, говорить РБК-Україна директор туристичної компанії Mouzenidis Travel Альберт Ованесов.

Фото: Путівки до Греції оптимально бронювати на кінець травня або початок червня (booking.com)

"Відкриття країни для всіх планують з 14 травня цього року. Для України, як і було озвучено раніше Міністром туризму Греції Харісом Теохарісом, на сьогодні умови залишаються тими самими - або свідоцтво про вакцинацію, або тест ПЛР, який потрібно здати за 72 години. Або - тест на антитіла", - нагадує він.

За словами представника Mouzenidis Travel, дозвіл на авіаперельоти між Україною і Грецією з 14 травня було отримано минулого тижня. Але в ці дати, середини травня, багато готелів ще будуть закриті, попереджає він.

"Тому є велика ймовірність того, що авіакомпанії й туроператори, які планують цього року оперувати по Греції, будуть оптимізувати свої польотні програми. Ми це робимо поступово: аналізуючи, скільки на якому рейсі летить туристів і в які готелі, виходячи з отримуваної інформації від нашої грецької сторони, за планами готелів і датами їх відкриття. Тому рекомендуємо бронювати тури до Греції з кінця травня або на початок червня", - радить директор туркомпанії.

Які ціни на тури до Греції сьогодні

Ми переглянули актуальні пропозиції на тури в Грецію і вибрали найоптимальніші пропозиції у співвідношенні ціна-якість.

Мережа турагентств "Поїхали з Нами": відпочинок у тризірковому готелі на острові Родос з прямим перельотом з Києва 2-9 червня (7 ночей) - 18 697 грн на двох (без харчування). Тризірковий готель на острові Крит 1-8 червня (7 ночей) - 21 584 грн на двох (харчування - сніданок+вечеря).

Фото: Відкриття Греції - одна з найбільш очікуваних подій у новому сезоні (booking.com)

Mouzenidis Travel: відпочинок у тризірковому готелі на остові Евія (Евбея) - від 16 489 грн (виліт 30 травня на 7 ночей). Харчування - сніданки. Путівка на двох в готель мальовничого півострова Халкідікі - від 24 900 грн з вильотом з Києва 30 травня. Харчування - half borad (напівпансіон), що містить сніданок і вечерю.

Anex Tour: путівка у тризірковий готель на острові Крит на 7 ночей (29 травня - 4 червня) - 17310 грн на двох (без харчування). Путівка на двох у 5-зірковий готель на острові Крит з типом харчування "все включено" пропонується за ціною від 25 тисяч гривень на двох за 7 ночей (виліт з Києва - 29 травня).

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто їхати до Єгипту у травні.

Також пропонуємо почитати, як спланувати подорож самостійно, не купуючи путівок у турагентів.