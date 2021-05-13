За прививкой – на курорт: в каких странах туристов вакцинируют от COVID

Где обещают услугу по вакцинации для путешественников

Вакцинация туристов от COVID за границей - одна из новых услуг, которая приобретает популярность в некоторых странах. Наряду с темпами вакцинации местного населения, в нескольких государствах принимают решение иммунизировать и туристов.

Республика Сан-Марино на территории Италии, не имеющая выхода к морю, 12 апреля объявила о запуске программы вакцинационного туризма – с 17 мая страна будет прививать от COVID-19 всех желающих иностранцев. Об этом заявил на брифинге министр туризма Федерико Педини Амати, сообщает издание Reuters.

В маленькой стране с населением 34 тысячи человек уже иммунизированы 25000 жителей. И, как сообщают местные СМИ, на данный момент в стране совсем нет пациентов с COVID в больницах.

"Кампания вакцинированного туризма начнется 17 мая и будет касаться иностранных граждан, не являющихся гражданами Италии", — сообщил министр.

Отмечается, что туристы, желающие приехать на вакцинацию, должны будут забронировать гостиничные номера как минимум за неделю до прибытия. От них также потребуется запланировать вторую поездку через 21–28 дней для получения закрепляющей дозы.

Полная вакцинация обойдется туристам в 15 евро. Но для украинцев такая поездка пока практически недоступна – в Сан-Марино можно въехать только с территории Италии при соблюдении 20-дневного карантина и сообщения о въезде в местные санитарные службы.

Какие страны предлагают вакцинацию иностранцам

Многие страны анонсировали или даже начали кампанию по вакцинации иностранных туристов, но из-за роста заболеваемости в стране вынуждено отложили реализацию программ.

Фото: В Сербии вакцинировали всех желающих иностранцев (pixabay.com)

Например, в Сербии в конце марта начали вакцинировать всех желающих иностранцев бесплатно, но уже в середине апреля приостановили кампанию ради местного населения.

Также начать вакцинацию иностранных туристов в начале мая собирались власти карибской страны Барбадос, но пока для непривитых гостей среди требований остаются в силе 14-дневый карантин и повторные тесты.

Заявляла о желании прививать туристов от COVID в будущем и Куба. Это станет возможным, когда в стране завершатся испытания собственной вакцины Sovereign 02.

Совместить отдых на Мальдивах и заодно вакцинироваться от коронавируса в скором времени смогут все желающие туристы. Новую программу прививочного туризма на курортных островах анонсировал в апреле министр туризма страны Абдулла Маусум.

Фото: На Мальдивах анонсировали прививки для туристов (pixabay.com)

Мальдивы скоро будут предлагать иностранцам вакцинацию по прибытии в рамках трехэтапной стратегии "3V" (visit, vaccinate, vacation – посещать, вакцинироваться и отдыхать). Новый план направлен на возрождение сильно пострадавшего туристического сектора страны.

Маусум надеется, что благодаря возможности привиться больше туристов будут заинтересованы задержаться на островах, чтобы получить как первую, так и вторую дозу вакцины.

График вакцинации прибывающих туристов пока неизвестен, потому что в ближайшее время приоритетом правительства будет обеспечение вакцинами в первую очередь местного населения.

"Как только этот процесс будет завершен, страна будет готова вакцинировать прибывших", — объяснил чиновник.

Пока неизвестно, будут ли вакцины для желающих туристов бесплатными, или за прививки от коронавируса придется платить.

Румыния. В этой стране две дозы вакцины получили уже 12% населения, а теперь привиться могут и туристы. Вакцинацию всех желающих вне зависимости от места прибытия объявили в туристическом объекте в Румынии. В замке Бран, известном как "замок графа Дракулы", в мае объявили марафон вакцинации Pfizer, о чем сообщили на своей странице в Facebook.

Фото: В замке Дракулы начали марафон бесплатной вакцинации (pixabay.com)

Кампания под названием "Другой укус" будет проходить каждые выходные с 7 мая без предварительной записи в зданиях средневековой таможни. Отмечается, что гости получат "диплом о вакцинации в замке Бран" и, если они решат посетить замок, будут иметь свободный доступ к выставке средневековых орудий пыток.

В объявлении сказано, что вакцинацию будут проводить бесплатно, и для получения прививки покупать билет и заходить в замок необязательно.

ОАЭ, Дубай. В марте в эмирате была начата вакцинация от COVID-19 для всех лиц старше 40 лет, у которых есть вид на жительство в Дубае, и для всех уроженцев страны старше 16 лет.

Официальный способ получить вакцину в Дубае - стать резидентом, поэтому в течение нескольких месяцев в стране проводилась кампания по поощрению иностранцев работать удаленно из Дубая в течение года, сообщало издание irishtimes.com.

В соответствии с планом иммунизации в стране, годовая рабочая виза дает право на вакцинацию. Визу может получить любой, кто зарабатывает более 5 000 долларов в месяц, уплатив за нее 611 долларов. Как правило, такие визы являются многоразовыми, и их владельцы могут приезжать и уезжать из страны в любое время.

Фото: Дубай приглашает на удаленную работу (pixabay.com)

"Вы можете приехать в Дубай по стандартной туристической визе, а затем подать заявку на участие в годичной программе для удаленных специалистов. Все граждане и резиденты ОАЭ имеют право на вакцинацию от COVID-19 в соответствии с государственной программой здравоохранения", – говорится на сайте Visit Dubai.

Вакцинироваться в Дубае можно будет вакцинами Pfizer и китайской Sinovac.

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