Без неприємних сюрпризів: як самому спланувати поїздку по Україні та за кордон

Фото: Карпати (pixabay.com)

Як приготуватися до подорожі, щоб вона принесла тільки позитивні враження

Раніше самостійні подорожі по різним країнам та всередині України хоч і треба було планувати, але різного роду несподіванок на туриста чекало менше. А в умовах карантинних обмежень туристу все частіше треба перевіряти інформацію про роботу готелів, умови перельоту та розміщення.

Якщо раніше правила були стабільними і змінювалися вкрай рідко, то зараз можна очікувати чого завгодно, каже у коментарі РБК-Україна Марина Казакова, засновниця турфірми Kazakovs Travel. Вона звертає увагу на ключові моменти, про які треба пам’ятати перед поїздками за кордон.

Що перевірити перед поїздкою за кордон

Марина Казакова каже, що під час планування подорожі за кордон треба перевірити буквально все. Починаючи від правил вїзду в країну до умов перельоту та розміщення у готелях.

Але найперше треба дізнатись, чи дозволено нашим туристам в’їзд до тієї країни, куди ви хочете потрапити. За словами фахівця, далі треба перевірити правила перельоту при покупці авіаквитків.

"Буває, що під час карантина в авиаперельотах можуть трапитись обмеження. Наприклад, кордони США для українців в цілому відкриті, але є винятки. А проблеми вже можуть з'явитися під час транзиту. Скажімо, якщо ми летимо до США через Амстердам, то нам буде відмовлено у в'їзді. Але якщо ми летимо через Стамбул, то в'їзд нам дозволено", - каже представник турагентства.

Фото: Як спланувати подорож до іншої країни без посередників? (pixabay.com)

Також Марина Казакова радить завжди перевіряти роботу готелів, бо в умовах пандемії оголошення про прийом гостей можуть бути активними, а насправді заклад закритий або працює із обмеженнями.

"Я настійно не рекомендую бронювати готелі, які не повертають оплату і де турист сплачує повну суму на сайті готелю. Замість цього варто вибирати опції, які дозволять скасувати поїздку без нарахування штрафних санкцій", - каже вона.

Як спланувати поїздку по Україні

Є кілька важливих і необхідних кроків, які варто виконати незалежно від того, спланована ваша поїздка чи спонтанна, зауважує у коментарі РБК-Україна голова правління Visit Ukraine Антон Тараненко.

"Мандрівка Україною – це завжди гарна ідея. Якщо ви бажаєте відкривати українські цікавинки самостійно – без допомоги туроператора чи посередника, свою майбутню пригоду варто спланувати, аби мандрівка була насичена лише приємними сюрпризами", - каже експерт.

По-перше, радить він, варто визначитися, куди саме ви хочете вирушити. В умовах нинішніх реалій треба враховувати не лише прогноз погоди та розклад транспорту до обраного пункту призначення.

А й розуміти, до якої карантинної зони має відношення регіон. Адже десь може в іншому режимі працювати транспорт, кафе, музеї.

Фото: Під час карантину треба перевіряти не тільки погоду, а й те, до якої зони входить регіон на даний момент (pixabay.com)

"Незалежно від того, рушаєте ви до того чи іншого місця вперше або були там не раз, завантажте до свого смартфону сервіси навігації або карту місцевості, що можуть працювати офлайн, якщо виникнуть проблеми з мережею", - радить Антон Тараненко.

В пригоді стануть також безкоштовні онлайн-сервіси бронювання житла (наприклад, Booking.com або Airbnb) та пошуку закладів харчування (Tripadvisor, Foursquare). Там можна вибрати оптимальний для себе варіант, покладаючись на живі відгуки реальних відвідувачів.

"Якщо ви хочете відвідати must-see місця, треба ознайомитись з правилами відвідування публічних місць, наприклад, на порталі VisitUkraine Today. Дізнайтеся їхній розклад роботи, поцікавитесь, чи можна приєднатися до екскурсійної групи тощо. І, звісно, завжди майте із собою документи, використовуйте засоби індивідуального захисту та віддавайте перевагу безконтактній сплаті послуг та товарів", - пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, які правила в'їзду в курортні країни висувають для українських туристів у жовтні.

Також повідомлялося, чи можуть тести на коронавірус стати обов’язковими під час будь-яких подорожей.