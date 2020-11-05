Преміальні готелі дорожчають: скільки коштує відпочинок на курорті Буковель в Карпатах

В умовах закритих кордонів вибір курортів для зимового відпочинку в горах для українців зводиться до Карпат і поки малознайомих гір Туреччини.

"Тим часом Буковель підняв ціни на проживання більш ніж на 50% порівняно з минулим сезоном", - сказала на своїй сторінці в Facebook Анна Цуканова. Вона додала, що відпочинок в Туреччині під час пандемії у вересні обійшовся їй дешевше, ніж аналогічна відпустка в цій країні на рік раніше.

Чи справді ціни в готелях курорта Буковель підвищуються, чи дійсно в Туреччині дешевше, і що в цілому відбувається з цінами на відпочинок у Карпатах сьогодні - розбираємося в матеріалі.

Фото: Буковель восени (vokrugsveta.ua)

"Зростання цін у готелях відбувається щорічно"

Експерти готельного бізнесу пояснюють, що ціни на зимовий відпочинок в Україні дорожчають з року в рік. Влітку це стосується відпочинку біля моря, взимку –гірськолижного напряму.

"Туристичні послуги локально, точково і сезонно дорожчають. Це не новина 2020 року: таке подорожчання відбувається з року в рік. Бо щороку дорожчають енергоносії, зростає комуналка і мінімальна заробітна плата", - каже в коментарі РБК-Україна Олександр Чорний, керівник Школи готельного бізнесу "Michelle".

Фахівець зазначає, що в нинішньому році традиційна цінова медіана накладається на нову змінну: закриті кордони і пандемію.

"Але наше бажання відпочивати і подорожувати нікуди не поділося. Сформувався величезний відкладений попит vs пропозиція обмежена. Особливо – якісна пропозиція відпочинку, до якого звикли ті, хто часто відпочивав за кордоном", - додає він.

За його інформацією, з початком пандемії відбулося зростання цін від 20 до 70% на заміський формат відпочинку, який стали частіше розглядати як можливість дистанціюватися від скупчення людей, вивезти сім'ю за місто і налагодити віддалену роботу.

"Зараз зростає попит на зимовий відпочинок. Відповідно, ринок реагує динамічним тарифом. За моїми оцінками, ріст цін саме на зимовий відпочинок - на рівні 15-25% в порівнянні з минулим роком. Це де в рамках щорічного "традиційного" подорожчання", - зазначає готельєр.

Фото: Зараз зростає попит на зимовий відпочинок (kris.by)

"Якщо снігу немає, туристів буде менше"

Преміум-готелі в Карпатах намагаються "підлаштуватися" під певний контингент клієнтів, відфільтрувати для себе певну цільову аудиторію, пояснюють експерти туристичного бізнесу. Деякі готелі в Буковелі намагаються також орієнтуватися на свою цільову аудиторію, каже в коментарі РБК-Україна Наталія Горбачова, директор туристичної компанії "Taistra travel".

"В Єгипті є популярна мережа готелів "Альбатрос". В цьому році вони суттєво знизили ціну, щоб залучити потік туристів, і були добре заповнені весь сезон. Але багато туристів відзначали, що рівень сервісу там упав, і контингент гостей був іншим. Люди, які звикли до певного оточення, відчували себе на відпочинку некомфортно", - зазначає вона.

За словами Наталії Горбачової, люди з бюджетом вище середнього бронюють відпочинок заздалегідь. Цим і можна пояснити недоступність номерів в дорогих готелях на новорічний період, вважає вона.

"Якщо буде хороша засніженість (а в цьому році так повинно бути), то ціни в готелях будуть триматися довго. Пікові ціни, як правило, спостерігаються на Новий рік і Різдво, а потім вартість проживання істотно падає. Якщо снігу немає, туристів буде менше, і тоді будуть з'являтися акції та знижки", - прогнозують в туристичній компанії.

Дорожчає преміальний відпочинок

Олександр Чорний уточнює, що деякі готелі знизили вартість проживання у порівнянні з 2019 роком, а в інших ціни залишилися на тому ж рівні, що і раніше. Але якісні готелі з гарною інфраструктурою, розташовані у гарному місці, дійсно підняли вартість на 30-50%.

"І дорожчають, як правило, локації преміального сегменту, який найменше постраждав від кризи. А бюджетні пропозиції залежать не тільки і не стільки від попиту, скільки від рівня купівельної спроможності цільової аудиторії", - підсумовує експерт.

Фото: Буковель - найпопулярніший курорт в зимовий період (pixabay.com)

Правда, що в Туреччині дешевше

Багато туристів в минулі роки летіли в Андорру, Італію, інші європейські гірськолижні курорти, зазначає Наталія Горбачова.

"І в минулі роки було дешевше взимку відпочивати в польському Закопане, Банско в Болгарії. В Туреччині в цьому році ціни на відпочинок набагато приємніші, ніж в Буковелі", - каже вона.

Втім, Олександр Чорний вважає порівняння із закордонним відпочинком, в даному випадку – з Туреччиною, не зовсім коректним. Як мінімум, через кількість туристів, які щороку відвідують Україну і Туреччину.

"Та за форматом відпочинку "все включено", що для нас швидше виняток, тоді як для Туреччини - найпоширеніша бізнес-модель, що дозволяє на "вале" заробляти, при цьому утримуючи порівняно невисокі ціни", - акцентує він.

Наталія Горбачова вважає, що багато туристів, які в цьому році замість турецьких гірськолижних курортів обирають українські, роблять це з міркувань безпеки. Деякі туристи побоюються закриття кордонів під час відпочинку.

"Хоча при купівлі комплексної путівки ризику не повернутися додому немає. Але люди з достатньою кількістю грошей в рамках безпеки будуть вибирати Україну", - пояснює Наталя Горбачова.

Між тим, деякі готелі преміум-сегменту в Буковелі ввели вимогу негативного ПЛР-тесту при заселенні гостей. Тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 2 доби до приїзду на курорт.

Скільки коштує відпочинок на курорті Буковель взимку

Ми вивчили ціни в готелях на гірськолижному курорті Буковель у листопаді, грудні, на новорічний період, а також після свят. І порівняли, як зміниться ціна відпочинку на двох в найвигідніших номерах за цей період.

Amarena SPA Hotel

27-29 листопада на двох – 2100 (1050 гривень на добу) – двомісний "люкс".

11-13 грудня – 3600 (1800 гривень на добу) – двомісний "люкс".

29-2 січня (мінімум 4 ночі з 1-4 січня) – 19200 гривень за тримісний номер делюкс (4800 на добу).

15-17 січня (2 ночі) – 5600 гривень двомісний "люкс" – така ціна навіть в квітні (2800 гривень на добу).

Radisson Blu Resort Bukovel

У листопаді ціни стартують від 2475 гривень за двомісний номер на добу, у грудні – від 4050 гривень, з 14-24 грудня від 5400 гривень на добу, у новорічний період – від 12833 гривень за номер, з 17 січня – 4800 гривень за добу у будні дні, і від 5100 гривень – у вихідні. З 9 березня ніч в готелі коштуватиме від 2775 гривень.

Фото: Готель Radisson Blu Resort в Буковелі (tobo.by)

Home hotel

Номер "стандарт" до 27 листопада варто 779 гривень за добу, на 28-30 грудня – 2782 гривні. А в новорічні свята 31 грудня та 1 січня – 4978 гривень, з 7-18 січня – 3007 гривень, з 25 березня – 1121 гривня.

Charlton Estate

27-28 листопада – 2650 гривень за ніч в номері стандарт, 28-29 грудня – 8000 гривень за ніч, з 11 січня – 4500 гривень за ніч.

"Стара правда"

27-29 листопада (мінімум 2 доби) – від 3000 гривень (1500 гривень на добу), 26-28 грудня – від 3800 гривень (1900 гривень на добу), 28 грудня – 4 січня - від 19600 гривень (2800 гривень на добу), з середини січня – від 3900 (1950 гривень на добу).

Marion Spa

1-2 грудня – від 1600 гривень на добу в номері стандарт, 24-25 грудня – від 3200 гривень на добу в номері стандарт, 5-6 січня – від 6468 гривень за ніч, з середини січня до кінця лютого – від 3600 гривень за ніч.

До речі, тижневий тур на двох на гірськолижний курорт Ерджієс в Туреччині з авіаперельотом в 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" в найближчому місті Кайсері коштує від 26717 гривень з вильотом 30 грудня, в Ерджієс – від 50370 гривень з вильотом 31 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах затишні готелі з панорамними краєвидами на гори.

Також ми розповідали про популярні напрямки для відпочинку у листопаді.