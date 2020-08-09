Прекрасна альтернатива морю: скільки коштує відпочинок на Дністрі цього літа

Фото: Відпочинок на Дністрі (wikiway.com)

Релакс в оточенні мальовничої природи

Мрієте про море, але не маєте можливості приділити поїздці тиждень або два? У нас для вас є хороша альтернатива – вікенд на річці Дністер. Релакс, затишна атмосфера та усамітнення в оточенні природи стане для вас гідною заміною морському узбережжю.

До того ж, неподалік від Дністра розмістилися цікаві історичні пам'ятки, які теж можна побачити під час поїздки у ці місця.

Чому варто тут побувати?

На Дністрі можна відпочивати на обладнаних пляжах, сплавлятися на байдарках, їздити на екскурсії в сусідні місця, і просто читати книгу з видом на мальовничу річку. Ці місця напевно справлять на вас незабутнє враження!

Річка входить в четвірку річок з найбільшою протяжністю по території нашої країни.

Дністер протікає протягом 1362 кілометрів, але на території України шлях ріки становить 705 кілометрів - інша частина припадає на Молдову та Придністров'я.

Фото: Відпочинок на Дністрі (molbuk.ua)

Витоки Дністра розташовуються на висоті 900 метрів над рівнем моря у мальовничому гірському масиві Бескиди, біля підніжжя гори Розлуч. Дністер входить у Дністровський каньйон, який є найбільшим у Європі - його довжина становить 250 кілометрів.

Скільки коштує відпочинок на Дністрі?

В туркомпаніях запевняють, що ціни за розміщення на Дністрі влітку в цілому зберігаються на рівні вартості торішнього відпочинку, а сам курорти стали більш гнучкими і клієнтоорієнтованими, адже що з-за карантину втратили значну частину туристів.

Ціни на відпочинок на західній Україні і на Дністрі з минулого року не змінилися, кажуть РБК-Україна у туристичній компанії Taistra Travel, яка спеціалізується на авторських подорожі в Карпати і Дністер.

Крім того, в цьому регіоні можна отримати пляжний відпочинок не гірше, ніж на морі. Є готелі непоганої якості за доступною ціною, відзначають в компанії.

Фото: Відпочинок на Дністрі (Taistra Travel)

Так, у готелях на Дністрі з власним облаштованим пляжем вартість проживання на тиждень зі сніданками на двох коливатиметься від 4500 гривень до 13 200 гривень в залежності від класу номера. За найнижчу вартість пропонують стандартний номер з кондиціонером.

Киянка Світлана Гук відпочивала на одній з баз відпочинку на Дністрі у липні. За її словами, вона разом з чоловіком та донькою знімала невеликий будиночок з двома кімнатами і кухнею за 900 гривень на добу.

Вона випадково знайшла таку акційну пропозицію і відразу ж забронювала житло, каже туристка.

"Це значно дешевше, ніж оренда будиночку на море. Наша коротка відпустка була просто незабутньою. Ми відпочивали біля води, брали в оренду човен, а донька часто любила гратися на дитячому майданчику, обладнаної на території бази відпочинку. Провели там чотири дні, і я вважаю, що кілька днів на Дністрі – не така вже й погана альтернатива морю, якщо ви не можете поїхати на більш довгу відпустку на морські курорти", - говорить вона.

Фото: Пляжний відпочинок на одній з баз відпочинку на Дністрі (molbuk.ua)

Але є й альтернатива ночівлі на базах відпочинку та готелях на річці – поселитися в готелі або зняти квартиру подобово у Кам'янці-Подільському, каже гід-екскурсовод Сергій Пономаренко.

На його думку, такий варіант підходить для тих, хто шукає не тільки усамітнення на лоні природи, але і екскурсій та активного відпочинку.

Фото: Кам'янець-Подільський wikipedia.org)

"В самому Кам'янці-Подільському квартиру можна зняти від 300 гривень на добу в залежності від ремонту і умов. Але в цілому навіть хороші квартири з сучасним дизайном можна знайти за 300-350 гривень, якщо забронювати заздалегідь", – пояснює він.

Конкуренція серед тих, хто здає житло в місті, досить висока навіть під час карантину, зазначає гід. Тому практично у всіх місцях є і вай-фай, і телевізор, і інші зручності.

Фото: Квартири подобово у Кам'янці-Подільському пропонують за ціною від 300 гривень (скріншот РБК-Україна)

Згідно інформаціії з сайту бронювання житла Booking.com, вартість житла в одному з міні-готелів обійдеться в 500 гривень за ніч. В готелі комфорт-класу – від 1000 до 3000 тисяч гривень за ніч.

Що подивитися неподалік від Дністра?

"Плюсом" курорту є те, що тут можна легко поєднати пляжний відпочинок з екскурсійним або активним - прогулянками по пагорбах мальовничих Подільських Товтр, дослідженням місцевої природи і міст, які знаходяться неподалік.

Поряд з місцями проживання на Дністрі знаходяться цікаві туристичні об'єкти, такі як природний заповідник Бакота, Хотинська Фортеця, Кам'янець-Подільський, замки і водоспади.

Фото: Подільські Товтри (wikipedia.org)

Заповідник Бакота розташовується на місці затопленого села.

Зараз територія водойми належить до Національного природного парку "Подільські Товтри".

Фото: Хотинська фортеця (wikipedia.org)

Сьогодні Бакотою прийнято називати всі довколишні місця, розташовані на території села яке тут колись існувало, а також - місця вздовж берегів річки Дністер.

Як дістатися?

Під час карантину влітку відновив свою роботу поїзд у цьому напрямку з Києва. Так, "Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу" – поїзд сполученням Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський вже відновив рух. Квитки доступні в продажу з 9 липня.

Запуск поїзда за цим напрямком – чудова можливість відправитися в подорож за новими враженнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Бердянську цього літа під час карантину.

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