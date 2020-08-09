Прекрасная альтернатива морю: сколько стоит отдых на Днестре этим летом

Релакс в окружении живописной природы
Мечтаете о море, но не имеете возможности уделить поездке неделю или две? У нас для вас есть хорошая альтернатива – уикенд на реке Днестр. Релакс, уютная атмосфера и уединение в окружении природы станет для вас достойной заменой морскому побережью.
К тому же, неподалеку от Днестра разместились интересные исторические памятники, которые тоже можно увидеть во время поездки в эти места.
Почему стоит здесь побывать?
На Днестре можно отдыхать на оборудованных пляжах, сплавляться на байдарках, ездить на экскурсии в близлежащие места и просто читать книгу, сидя на террасе домика с видом на красиву речку. Эти места наверняка произведут на вас неизгладимое впечатление!
Река входит в четверку рек с наибольшей протяженностью по территории нашей страны.
Днестр протекает на протяжении 1362 километров, но на территории Украины ее путь составляет 705 километров - остальная часть приходится на Молдову и Приднестровье.
Фото: Отдых на Днестре (molbuk.ua)
Истоки Днестра располагаются на высоте 900 метров над уровнем моря в живописном горном массиве Бескиды, у подножия горы Розлуч. Днестр входит в Днестровский каньон, который является самым большим в Европе - его длина составляет 250 километров.
Сколько стоит отдых на Днестре?
В туркомпаниях заверяют, что уровень цен летом за размещение на Днестре в целом сохраняется на уровне стоимости прошлогоднего отдыха, а сам курорты стали более гибкими и клиентоориентированными, ведь из-за карантина потеряли значительную часть туристов.
Цены на отдых на западной Украине и на Днестре с прошлого года не изменились, говорят РБК-Украина в туристической компании Taistra Travel, которая специализируется на авторских путешествиях в Карпаты и на Днестр.
Кроме того, в этом регионе можно получить пляжный отдых не хуже, чем на море. Есть и отели неплохого качества по доступной цене, отмечают в компании.
Фото: Отдых на Днестре (Taistra Travel)
Так, в отелях на Днестре с собственным обустроенным пляжем стоимость проживания на неделю с завтраками на двоих будет колебаться от 4500 гривен до 13 200 гривен в зависимости от класса номера. Обычно это размещение в номере с хорошими удобствами. Например, кондиционер есть даже в самых дешевых номерах.
Киевлянка Светлана Гук отдыхала на одной из баз отдыха на Днестре в июле. По ее словам, она вместе с мужем и дочкой снимала небольшой домик с двумя комнатами и кухней за 900 гривен в сутки.
Она случайно нашла такое акционное предложение и сразу же забронировала жилье, отмечает туристка.
"Это значительно дешевле, чем аренда домика на море. Наш короткий отпуск был просто незабываемым. Мы отдыхали у воды, брали в аренду лодку, а дочка часто любила играть на детской площадке, оборудованной на территории базы отдыха. Провели там четыре дня, и я считаю, что несколько дней на Днестре – не такая уж и плохая альтернатива морю, если вы не можете поехать на более долгий отпуск на морские курорты", - говорит она.
Фото: Пляжный отдых на одной их баз отдыха на Днестре (molbuk.ua)
Но есть и альтернатива поселению на базах отдыха и гостиницах на речке – разместиться в гостинице или снять квартиру посуточно в Каменце-Подольском, говорит гид-экскурсовод Сергей Пономаренко.
По его мнению, такой вариант подходит для тех, кто ищет не только уединения в окружении природы, но и экскурсий и активного отдыха.
Фото: Каменец-Подольский (wikipedia.org)
"В самом Каменце-Подольском квартиру можно снять от 300 гривен в сутки в зависимости от ремонта и условий. Но в целом хорошие квартиры с современным дизайном можно найти за 300-350 гривен, если забронировать заранее", – поясняет он.
Конкуренция среди тех, кто сдает жилье в городе, довольно высокая даже во время карантина, отмечает гид. Поэтому практически во всех местах есть и вай-фай, и телевизор, и другие удобства.
Фото: Квартиры посуточно в Каменце-Подольском предлагают по цене от 300 гривен (скриншот РБК-Украина)
Согласно информации с сайта бронирования жилья Booking.com, стоимость жилья в одном из мини-отелей обойдется в 500 гривен за ночь. В отеле комфорт-класса – от 1000 до 3000 тысяч гривен за ночь.
Что посмотреть неподалеку от Днестра?
"Плюсом" курорта является то, что здесь можно легко совместить пляжный отдых с экскурсионным или активным - прогулками по холмам живописных Подольских Товтр, исследованием местной природы и городов, которые находятся недалеко.
Рядом с местами проживания на Днестре находятся интересные туристические объекты, такие как природный заповедник Бакота, Хотинская Крепость, Каменец-Подольский, замки и водопады.
Фото: Подольские Товтры (wikipedia.org)
Заповедник Бакота располагается на месте затопленного села.
Сейчас территория водоема относится к Национальному природному парку "Подольские Товтры".
Фото: Хотинская крепость (wikipedia.org)
Сегодня Бакотой принято называть все близлежащие места, располагающиеся на территории существовавшего когда-то села а также - места вдоль берегов реки Днестр.
Как добраться?
Во время карантина летом возобновил свою работу поезд в этом направлении из Киева. Так, "Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса" – поезд сообщением Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Подольский уже возобновил движение. Билеты доступны в продаже с 9 июля.
Запуск поезда по этому направлению – прекрасная возможность отправиться в путешествие за новыми впечатлениями.
Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдется отдых в Бердянске этим летом во время карантина.
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