Напередодні сезону: курортна країна відкриється для українських туристів

Все більше країн зважуються відкрити кордони для туристів, щоб допомогти економіці впоратися з наслідками пандемії. Туристи з України незабаром зможуть полетіти відпочивати на Кіпр.

Уряд країни схвалив план з відновлення авіасполучення, який набуде чинності 1 березня 2021 року.

Згідно з документом, туристи з України зможуть полетіти в Ларнаку і Пафос, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений до 72 годин до вильоту. Повторний тест доведеться здати в аеропорту прибуття. Це звільнить від проходження 14-денного карантину.

Фото: Вулиці на Кіпрі (pixabay.com)

Туристів з яких країн пустять на Кіпр

За даними порталу visitukraine.today, регулярне авіасполучення з Україною не відновлено. З України можуть в'їжджати громадяни та резиденти Кіпру, члени їх сімей, та ті, хто має спеціальний дозвіл від уряду країни.

З 1 лютого починає діяти класифікація країн, для громадян яких будуть діяти різні обмеження при в'їзді на Кіпр.

Зелена категорія включає всі країни ЄС. Пасажири з цієї категорії можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.

Помаранчева категорія. Вона включає країни Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Швейцарію та Великобританію. Туристи повинні будуть надати перед посадкою на борт літака на Кіпр сертифікат з негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до поїздки.

Червона категорія включає Україну, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданію, Саудівську Аравію, Єгипет, Білорусь і Росію. У пасажирів цих країн будуть вимагати два ПЛР-тести. Один повинен бути зроблений за 72 години до польоту, інший – в аеропорту прибуття.

Фото: Природа на Кіпрі (pixabay.com)

У сіру категорію віднесли всі інші країни. З цих країн можна буде прилітати тільки тим, у кого є посвідка на проживання або громадянство Кіпру, їхнім родичам. Пасажирам з цієї категорії доведеться піти на самоізоляцію на 14 днів після прильоту в країну.

З усіх вимог є виняток: пасажири, які будуть вакциновані від COVID-19, звільняються від тестування до і після прильоту в аеропорти Кіпру.

Які правила діють в лютому

Перехідний період з авіасполучення влада Кіпру спочатку планувала провести з 15 січня до 1 березня. Оскільки в країні оголосили другий локдаун, дати перенесли до 1 лютого.

Перехідний період передбачає інше "зонування" країн, громадянам яких можна летіти на Кіпр найближчим часом. В цей час в "сірій" зоні із забороною в'їзду туристам будуть знаходитися Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Росія і Білорусь.

Фото: Старе місто в Ларнаці (pixabay.com)

До речі, Республіка Кіпр знаходиться в "червоному" переліку України – з показником захворюваності в 717,7 випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні (в Україні – 244,19). Це означає, що якщо курортна країна не впорається з ростом захворюваності завдяки вакцинації населення, то після повернення в Україну доведеться здавати ПЛР-тест або відправлятися на 14-денну самоізоляцію.

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