В преддверии сезона: курортная страна откроется для украинских туристов

Все больше стран решаются открыть границы для туристов, чтобы помочь экономике справиться с последствиями пандемии. Туристы из Украины вскоре смогут полететь отдыхать на Кипр.

Правительство страны одобрило план по возобновлению авиасообщения, который вступит в действие 1 марта 2021 года.

Согласно документу, туристы из Украины смогут полететь в Ларнаку и Пафос, если у них будет негативный результат ПЦР-теста, сделанный до 72 часов до вылета. Повторный тест придется сдать в аэропорту прибытия. Это освободит от прохождения 14-дневного карантина.

Фото: Улицы на Кипре (pixabay.com)

Туристов из каких стран пустят на Кипр

По данным портала visitukraine.today, регулярное авиасообщение с Украиной не восстановлено. Из Украины въезжать могут граждане и резиденты Кипра, члены их семей, и те, у кого есть специальное разрешение от правительства страны.

С 1 февраля начинает действовать классификация стран, для граждан которых будут действовать разные ограничения при въезде на Кипр.

Зеленая категория включает все страны ЕС. Пассажиры из этой категории могут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без ограничений.

Оранжевая категория. Она включает страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарию и Великобританию. Туристы должны будут предоставить перед посадкой на борт самолета на Кипр сертификат с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до поездки.

Красная категория включает Украину, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Беларусь и Россию. У пассажиров их этих стран будут требовать два ПЦР-теста. Один должен быть сделан за 72 часа до полета, другой – в аэропорту прибытия.

Фото: Природа на Кипре (pixabay.com)

В серую категорию отнесли все остальные страны. Из этих стран можно будет прилетать только тем, у кого есть вид на жительство или гражданство Кипра, их родственникам. Пассажирам из этой категории придется уйти на самоизоляцию на 14 дней после прилета в страну.

Из всех требований есть исключение: пассажиры, которые будут вакцинированы от COVID-19, освобождаются от тестирования до и после прилета в аэропорты Кипра.

Какие правила действуют в феврале

Переходный период по авиасообщению власти Кипра изначально планировали провести с 15 января до 1 марта. Поскольку в стране объявили второй локдаун, даты перенесли до 1 февраля.

Переходный период предусматривает другое "зонирование" стран, гражданам которых можно лететь на Кипр в ближайшее время. В это время в "серой" зоне с запретом въезда туристам будут находиться Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Россия и Беларусь.

Фото: Старый город в Ларнаке (pixabay.com)

К слову, Республика Кипр находится в "красном" списке для Украины – с показателем заболеваемости в 717,7 случаев на 100 тысяч населения за последние две недели (в Украине – 244,19). Это значит, что если курортная страна не справится с ростом заболеваемости благодаря вакцинации населения, то после возвращения в Украину придется сдавать ПЦР-тест или отправляться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, ранее мы писали, как украинские туристы на Шри-Ланке отдыхают в особых условиях.

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