Майже без обмежень. Угорщина змінила правила в'їзду для туристів: що треба знати

Влада Угорщини від 15 лютого 2022 року змінила правила в'їзду для туристів. Зокрема, для тих, хто прибуває до країни авіаційним транспортом.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

Як зазначається на інтерактивній мапі МЗС України, станом на 16 лютого 2022 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Виключенням є в’їзд в Угорщину авіаційним транспортом, зокрема, вимагається:

негативний результат тестування на COVID -19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду;

або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років), вакцинація повинна бути повною і з моменту отримання другого щеплення повинно пройти мінімум 14 днів.

Сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини має бути дійсний до 01 травня 2022 року. У випадку отримання третього щеплення він вважається безстроковим. Просимо врахувати, що приймається виключно негативний ПЛР-тест, негативний тест на антиген не приймається.

Фото: Влада Угорщини від 15 лютого 2022 року змінила правила в'їзду для туристів (unsplash.com/emma-fabbri)

Після прибуття в Угорщину необхідності проведення додаткових ПЛР-тестів немає.

Для в’їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Литва пом'якшує умови в'їзду.