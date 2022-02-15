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Вже без обмежень. Литва пом'якшує умови в'їзду: що потрібно знати

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Вівторок 15 лютого 2022 14:39
Вже без обмежень. Литва пом'якшує умови в'їзду: що потрібно знати Фото: Литва пом'якшує умови в'їзду (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила для туристів почали діяти 14 лютого

Влада Литви вирішила скасувати обов'язкову самоізоляцію для іноземних туристів, які прибувають із третіх країн. Нові правила почали діяти із 14 лютого.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Литви.

"З понеділка особи, які прибувають із третіх країн, не будуть зобов'язані самоізолюватися", – йдеться у повідомленні.

На сайті також наголошується, що коли всі країни світу опиняться в "жовтій" зоні, мандрівники з будь-якої країни мають заповнити анкету пасажира і подати документ, що підтверджує один із трьох фактів: вакцинацію проти COVID-19, рецидив або негативний тест перед поїздкою.

Сертифікат про щеплення дійсний, якщо особа була повністю щеплена вакциною, зареєстрованою в Європейському союзі (ЄС) не менше 14 днів, але не більше 270 днів тому (270 днів не поширюється на осіб молодших 18 років) (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen або Nuvaxovid) або Covisield, а також якщо людині була введена бустерна доза будь-якої з цих вакцин.

Якщо особа не відповідає критеріям вакцинації або рецидиву, то має бути ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття або антиген-тест – за 48 годин.

При цьому в'їхати до Литви можуть не всі.

В цей час кордон відкритий для:

  • вакцинованих мандрівників;
  • туристів із документом, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше 180 днів);
  • іноземців із національними візами D або підставами для в'їзду.

Для решти в'їзд тимчасово обмежений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярна країна спростила правила в'їзду для туристів.

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