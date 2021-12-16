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З Португалії до Сінгапуру. В Євразії з'явився найдовший в історії залізничний маршрут

Автор: Євгенія Тугушева

Експерти вважають, що сполучення буде мати попит, бо дозволить безпосередньо дістатися з Європи до Азії.

У Лаосі з'явився новий залізничний маршрут, який стане найдовшим у світі. Тепер із Португалії до Сінгапуру можна дістатися залізницею, повідомляє Knife.media.

Будівництвом цього відрізку займався Китай у рамках програми "Один пояс, один шлях". Протяжну колію проклали між містами Ботен та В'єнтьян.

Фото: Маршрут проходит по территории 13 стран (knife.media)

Повідомляється, що новий маршрут проходить територією 13 країн. Серед них - Німеччина, Іспанія, Франція, Росія, Китай, Монголія, Лаос, Таїланд і Малайзія. Протяжність колії становить 18,65 тисяч кілометрів. Тепер це найдовший залізничний маршрут у світовій історії.

Скільки часу займе подорож

Експерт із міжнародних залізничних пасажирських перевезень Марк Сміт вважає, що маршрут стане популярним. За його словами, люди зможуть розпочинати свою подорож до Азії не лише до Португалії, а й до Великої Британії — дістатися, наприклад, до Парижа з Лондона.

З урахуванням розкладу поїздів та пересадок подорож по всьому маршруту може тривати близько трьох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли запустять для туристів знаменитий "Східний експрес" в Італії та Туреччині.

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