З Португалії до Сінгапуру. В Євразії з'явився найдовший в історії залізничний маршрут

Експерти вважають, що сполучення буде мати попит, бо дозволить безпосередньо дістатися з Європи до Азії.
У Лаосі з'явився новий залізничний маршрут, який стане найдовшим у світі. Тепер із Португалії до Сінгапуру можна дістатися залізницею, повідомляє Knife.media.
Будівництвом цього відрізку займався Китай у рамках програми "Один пояс, один шлях". Протяжну колію проклали між містами Ботен та В'єнтьян.
Фото: Маршрут проходит по территории 13 стран (knife.media)
Повідомляється, що новий маршрут проходить територією 13 країн. Серед них - Німеччина, Іспанія, Франція, Росія, Китай, Монголія, Лаос, Таїланд і Малайзія. Протяжність колії становить 18,65 тисяч кілометрів. Тепер це найдовший залізничний маршрут у світовій історії.
Експерт із міжнародних залізничних пасажирських перевезень Марк Сміт вважає, що маршрут стане популярним. За його словами, люди зможуть розпочинати свою подорож до Азії не лише до Португалії, а й до Великої Британії — дістатися, наприклад, до Парижа з Лондона.
З урахуванням розкладу поїздів та пересадок подорож по всьому маршруту може тривати близько трьох тижнів.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли запустять для туристів знаменитий "Східний експрес" в Італії та Туреччині.