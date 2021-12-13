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Легендарний "Східний експрес" у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квитки

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Понеділок 13 грудня 2021 18:49
Легендарний "Східний експрес" у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квитки Фото: Поезд "Восточный экспресс", Турция (sixt.com.tr)
Автор: Євгенія Тугушева

У Міністерстві транспорту та інфраструктури назвали дату першого рейсу

У Туреччині анонсували запуск туристичного поїзда "Східний експрес", який було скасовано у березні 2019 року через пандемію коронавірусу, пише СNN Türk.

Східний експрес відправлятиметься з Анкари в середу та п'ятницю, а з Карса – у неділю та п'ятницю і курсуватиме двічі на тиждень.

"Наш поїзд, що проходить через провінції Анкара, Кайсері, Сівас, Ерзінджан, Ерзурум, прибуває у провінцію Карс і долає 1300 км приблизно за 31,5 години", – повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан.

Поїзд користується неабияким попитом серед туристів. Під час подорожі можна помилуватися мальовничими краєвидами та ознайомитися на зупинках з визначними місцями країни.

В чому унікальність "Східного експресу"

"Східний експрес" курсує між Анкарою та Карсом від 15 травня 1949 року, його робота регулюється турецькою Державною залізницею (TCDD).

Відео: Східний експрес в Туреччині

Східний експрес (Doğu Ekspresi) - назва поїзда, який курсує однією з найстаріших залізниць Туреччини. Початкова назва напрямку - знаменитий східний експрес. Він був описаний у романі Агати Крісті. Маршрут зв'язував Стамбул з Європою як перший експрес-поїзд 20-го століття.

Пізніше, коли інтерес до залізниць значно знизився, ця залізниця змінила напрямок руху між східними містами Туреччини та Стамбула.

Легендарний &quot;Східний експрес&quot; у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квитки

Фото: Маршрут поїзда на мапі Туреччини

Легендарний &quot;Східний експрес&quot; у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квитки

Легендарний &quot;Східний експрес&quot; у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квиткиФото: Всередині поїзда (facebook.com/doguekspresim)

Зараз подорож на Східному експресі починається зі столиці Туреччини, Анкари. Можна також сісти на поїзд зі Стамбула до відправної точки.

До введення карантинних обмежень в країні ціни на проїзд у легендарному експресі досягали 704 $, якщо одна людина бронює одномісне купе, і 300 TL (45 $) на особу, за ліжко у двомісному купе.

Скільки коштуватимуть квитки після відновлення рейсів

Повідомляється, що вартість проїзду для однієї людини на туристичному експресі визначена на рівні 1300 TL (близько 930 доларів). Якщо подорожують двоє, ціна на одну людину зменшується удвічі - до 650 TL.

Східний експрес відправлятиметься з Анкари в середу та п’ятницю, а з Карса – у неділю та п’ятницю та курсуватиме двічі на тиждень.

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