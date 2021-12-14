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Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий "Східний експрес"

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Вівторок 14 грудня 2021 17:29
Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий "Східний експрес" Фото: "Східний експрес" Італії La Dolce Vita (accor.com)
Автор: Євгенія Тугушева

150 років історії: у компанії назвали маршрути та вартість подорожі

В Італії для туристів запустять знаменитий серед мандрівників поїзд Східний експрес, пише Travelandleisure.com.

Після закриття маршруту у 1977 році історичний розкішний залізничний транспорт повертається до Італії з новими поїздами та маршрутами. Хоча поїзд знаменитим маршрутом Париж-Стамбул курсувати не буде.

У 2023 році новий Східний експрес La Dolce Vita курсуватиме з півночі на південь по Італії до Альп шістьма маршрутами, а також у міжнародні маршрути з Риму з зупинками в Парижі, Стамбулі та Спліті (Хорватія). Італійські маршрути включають від подорожі тривалістю від однієї до трьох ночей.

Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий &quot;Східний експрес&quot;

Фото: "Східний експрес" у 1920-ті роки (travelandleisure.com)

Понад 150 років тому Жорж Нагельмакерс втілив свою мрію у реальність та відкрив перший розкішний поїзд Orient Express – “Східний експрес”. Тепер новий Orient Express вирушить у дорогу знову.

Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий &quot;Східний експрес&quot;

Фото: Вагон-ресторан “Східного експресу" (accor.com)

Новий La Dolce Vita розроблений Orient Express – світовим брендом з історією спільно з компанією Accor.

Гості можуть провести від однієї до трьох ночей у нових поїздах, приділяючи достатньо часу на кожній зупинці, щоб оглянути місце призначення.

Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий &quot;Східний експрес&quot;

Фото: Номер люкс у “Східному експресі” La Dolce Vita (accor.com)

Коли через Італію курсував старий "Східний експрес", подорожі на ньому асоціювалися з розкішшю та гламуром. Багатий стиль життя також був втілений в оформленні та стилі Східного експреса La Dolce Vita. У новому експресі La Dolce Vita дизайн виконаний з елементами сучасного у поєднанні з 1960-1970-х років, історичного періоду в Італії, відомого як "Солодке життя".

Розкішні подорожі. В Італії через 45 років перерви запускають знаменитий &quot;Східний експрес&quot;

Фото: Вагон “Східного експреса” (accor.com)

Для гостей будуть доступні розроблені студією Dimorestudio 12 розкішних кают, 18 люксів та один “супер люкс”, а також вагон-ресторан, де будуть подавати вино та страви високої кухні.

Скільки коштує подорож у розкішній атмосфері 1970-х

У компанії називають подорож на знаменитому експресі як "новий спосіб пізнання Італії: "це екологічно чиста пригода, в якій досліджуються забуті дороги". Проте така поїздка – не з дешевих. Середня ціна за одну ніч становить 2000 євро (2262 доларів США).

Крім того, в компанії анонсували відкриття у 2024 році в Римі першого готелю під брендом Orient Express – Minerva, який зробить зупинку у цьому місті ще чарівнішою.

Нагадаємо, ми писали, коли розпочне свою роботу легендарний "Східний експрес" у Туреччині.

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