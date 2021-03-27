Видовищне явище: чому варто поїхати у мандрівку на Чернігівщину в квітні

Найкращі пейзажі, де можна побачити розлив Десни

Подорож у Чернігівську область навесні цього року можна врізноманітнити екскурсіями, до яких включають суто весняну опцію – візит на видовищний розлив річки Десна. Досить довго розливів на Десні не було. У тому числі через те, що взимку випадало зовсім мало снігу. Але, згідно з прогнозами, цієї весни його все ж варто чекати.

"Розлив Десни на Чернігівщині цього року прогнозується на рівні 2018 року. Туроператори вже готують тури Придесенням, насамперед - до Мезинського НПП та Новгород-Сіверського музею-заповіднику "Слово о полку Ігоревім". Найкращі панорами затопленої заплави Десни відкриються з вежі Спасо-Преображенського монастиря й з оглядових майданчиків біля села Придеснянське", - написав на сторінці Travels In Ua журналіст та мандрівник Андрій Тичина.

Чим унікальний розлив Десни

Весна має різні прояви. Для річок вона означає звільнення від криги та стрімке підвищення рівня води, яке називається повінню, пояснює РБК-Україна геоботанік Сергій Панченко.

"Тала снігова вода заливає широкі річкові долини. Оболонь - це давня назва саме такої рівнини біля річки. В Києві сьогодні це явище спостерігати неможливо, бо плотина стримує повеневі води. А от на Десні повені трапляються регулярно. Грандіозність явища найкраще споглядати з крутосхилів правобережжя у Деснянському біосферному резерваті та Мезинському національному природному парку", - каже фахівець.

Фото: Найкращі краєвиди, де можна спостерігати явище - у селі Пушкарі ("Україна Інкогніта")

На період повені припадає пік міграції птахів, що повертаються до місць гніздування з вирію, пояснює він.

"Особливо вражають великі зграї гусей, ключі журавлів. Десна слугує їм не лише дороговказом, але й на численних островах забезпечує гусям, куликам та іншим водоплавним птахам захист від хижаків і можливість перепочити, підгодуватися. Журавлі зупиняються здебільшого на болотах, але там - теж повінь", - додає Сергій Панченко.

Де знайти найкращі краєвиди

Найкращі краєвиди - у селі Пушкарі – в центрі та південних околицях за садом, каже фахівець.

Фото: Краєвиди розливу Десни ("Україна Інкогніта")

"Краще спуститися дорогою вниз від старого магазина біля вже закритого клубу, а потім піднятися вгору і - назад до села пішки"- пояснює Сергій Панченко.

Традиційно гарні краєвиди відкриваються у Новгород-Сіверському монастирі, де є вежі, на які можна піднятися.

"Виключне місце - біля Путивського крейдяного кар'єру. Як туди потрапити? Піднімаємося на гору від мосту трасою "Шостка-Новгород". Відразу на горі - направо асфальтом і через 100 метрів - на ґрунтовку до кар'єра. Далі - пішки".

Фото: Крейдяний кар'єр ("Україна Інкогніта")

Фото: "В Києві сьогодні це явище спостерігати неможливо: плотина стримує повеневі води. А от на Десні повені трапляються регулярно" - Сергій Панченко (Катерина Гончарова)

Сергій Панченко разом із мандрівником та головою організації "Україна Інкогніта" Романом Маленковим свого часу розробляв туристичний маршрут, який об’єднує одночасно і споглядання красивих пейзажів під час розливу, і дослідження місцевої архітектури.

Маршрут має назву "Розлив у Деснянському резерваті. Мазепа, крейдяні кар'єри, монастир-фортеця та Жукля".

Маршрут: Київ - Новгород-Сіверський - Пушкарі - Мамекине - Дігтярівка - Путивськ - Червоний Хутір - Троїцьке - Жукля - Бігач – Київ.

Фото: Архітектура Новгород-Сіверського (uk.wikipedia.org)

В основі маршруту - неймовірна природа біосферного резервату, краєвиди весняного розливу, крейдяні кар'єри, найефектніша лівобережна фортеця, місце підписання договору між Мазепою та Карлом ХІІ, храм у Жуклі та безліч інших цікавинок.

Які локації входять до маршруту

Княжий град Новгород-Сіверський з монастирем фортецею, численними храмами та старовинною забудовою;

Деснянський біосферний резерват – унікальний об’єкт міжнародного значення;

Альтернативний маршрут

Втім, є й інші маршрути. Наприклад, мандрівник і журналіст Андрій Тичина до подорожі рекомендує включити Мезинський національний природний парк, де є кілька хороших оглядових майданчиків над заплавою Десни.

Фото: Вид з цитаделі Батуринської фортеці на річку Сейм (РБК-Україна)

Особливу увагу він радить звернути на дивовижний палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського в селі Вишеньки. А по дорозі - заїхати в "Гетьманську столицю" в Батурині. Але, так чи інакше, багато дослідників радять дивитися розлив або в Новгороді-Сіверському, або в Деснянському біосферному резерваті.

Розлив річки Сейм навесні

Сейм – ще одна річка, де можна застати розлив у квітні та іноді на початку травня. Ця річка - ліва і найбільша за розмірами притока Десни. Протікає у кількох районах на Сумщині та Чернігівщині.

До слова, Сейм у своїй повісті "Зачарована Десна" згадував Олександр Довженко, коли описував красу прибережної природи.

Фото: Розлив можна спостерігати й на річці Сейм - лівій притоці Десни (Катерина Гончарова)

На річці Сейм суттєво піднімався рівень води у 2018 році. В той період у деяких місцях вода досягала асфальтованих доріг, якими часом було складно проїхати автівкою. Тоді масштаби розливу зафіксували за допомогою квадрокоптера, знявши яскраве відео пейзажів річки Сейм під час розливу.

Користувач, що виклав відео, знімав яскраві кадри поблизу села Озаричі біля Конотопа в Сумській області.

Відео: Краса розливу річки Сейм неподалік від села Озаричі під Конотопом (facebook.com/LushnyaS)

Що варто врахувати перед поїздкою

В Чернігівській області з понеділка, 29 березня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Таким чином, з цього дня у регіоні почнуть діяти посилені обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, тощо.

Втім, відкриті природні локації можна та варто відвідувати, кажуть гіди. І це - ще один аргумент на користь того, щоб побачити красиві ландшафти, якщо ваша подорож буде проходити безпечно з дотриманням усіх умов безпеки, які вкрай необхідні під час пандемії.

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