Від водоспадів Карпат до Південного Бугу: кращі локації для весняного рафтингу в Україні

Де краще починати новий сезон після тривалих зимових снігопадів

Цього року, після рекордних снігопадів у лютому, сезон рафтингу найкраще відкривати з першим потеплінням, коли річки переповнені бірюзовою талою водою.

Саме в таку повінь доступними для рафтингу стають річки чи певні їх ділянки, які зазвичай маловодні та несплавні навіть після сильних злив. Але через екстремально низьку температуру води необхідне якісне захисне спорядження та багато гарячого чаю.

Де та коли варто починати сезон рафтингу в Україні? Давайте розберемося у цьому питанні.

Львівська область: річки Стрий та Опір

Першими популярними річками, де зазвичай скресає крига в кінці лютого, є Стрий та Опір у Львівській області.

Завдяки високому рівню води по Стрию можна стартувати аж з села Матків (триденний маршрут) майже на межі із Закарпатською областю, а по Опору - зі Славського (дводенний маршрут).

Фото: Сезон рафтингу найкраще відкривати з першим потеплінням (Юрій Трегубенко)

Ріка Стрий у верхів’ї майже не має порогів та належить до 2-го класу складності: тут можуть сплавлятися навіть новачки. Опір, навпаки, у верхній частині має безліч порогів та перешкод техногенного походження. Наприклад, мостів. Тому ріка Опір належить до 3+ класу складності, і для участі у сплаві у цій локації необхідно мати попередній досвід рафтингу.

Популярності обом цим річкам додає і логістична зручність: вони знаходяться за 130-150 кілометрів їзди від Львова якісною трасою "Київ-Чоп".

Карпатські хребти: річки Свіча та Чорний Черемош

У середині березня сніг починає танути й на вищих Карпатських хребтах - Горганах, переповнюючи водою стрімкі річки Свіча та Мізунка 3-го і 4-го класу складності відповідно. Сюди варто їхати вже послідовним поціновувачам бігкої води, які не раз йшли самосплавом ранньою весною, оскільки перевернутися тут шансів дуже багато.

На цих річках проводять одноденні, дводенні та триденні рафтинг-тури, переважно на надувних байдарках. Також у високу воду групу може супроводжувати так званий сейфті-каякер - гід на каяку, який збирає весла та плавців з води.

Свіча та Мізунка - ексклюзивні ріки через маловодність та непрогнозованість протягом року, тому "зловити воду" тут - це неймовірна удача для будь-якого рафтера.

Фото: Мізунський водоспад (Юрій Трегубенко)

З квітня для сплавів відкривається й Чорний Черемош - ріка, що протікає у межах Верховинського району Івано-Франківської області. Але через високий водозбір, має ще добре пригріти сонце, аби розтопити сніги Чорногірського хребта та наповнити річку водою. Часто у квітні можна спостерігати цікаве явище: в долині Черемошу накрапає дощ, але рівень води не піднімається, оскільки у верхів’ї сніжить.

Чорний Черемош належить до 3-го класу складності, тож досвід сплаву на рафті мати не обов'язково, але для рафтингу на байдарці - бажано.

На Південний Буг найкраще їхати з квітня

Також з квітня можна "катати" й Південний Буг, де висока вода в Мигії закриває надокучливе каміння, яке так вправно навчилися обходити туристи влітку.

Південний Буг на цій ділянці належить до 2-го класу складності, тож його можна підкорювати новачкам і на рафтах, і на байдарках.

Що треба знати перед поїздкою у весняні рафтинг-тури

Ранньою весною температура води може бути близько 0, а повітря - і взагалі -2. Саме тому для участі в рафтинг-турах потрібно знати, як правильно підібрати одяг і спорядження, аби уникнути переохолодження (гіподинамії).

В першу чергу потрібно правильно вибрати неопреновий гідрокостюм (мокрого типу): він має щільно прилягати до тіла, оскільки його мікропори утримують і нагрівають краплі води від тіла, створюючи ефект термосу.

Фото: Сейфті-каякер - гід на каяку, який збирає весла та плавців з води (Юрій Трегубенко)

Також гідрокостюм зверху має бути без рукавів: під час рафтингу людина активно веслує плечовим поясом м’язів, а рукави будуть сильно заважати чи навіть муляти. Поверх неопрену варто вдягнути легкий поліестеровий (балонієвий) спортивний костюм, який швидко сохне та захистить неопрен від вітру.

На ноги варто вдягнути неопренові шкарпетки та взуття з твердою підошвою, аби не травмувати стопу об гостре каміння чи бите скло під час ходьби.

Руки краще захистити неопреновими рукавицями, бо вони контактуватимуть з водою найбільше. Тулуб від холоду добре захищає жилет, оскільки наповнений поліуретановою піною. Голову гріє шолом, але під ного краще вдягнути баф або тонку шапку.

Фото: На стрімких річках можна забути про холод завдяки активному веслуванню (Юрій Трегубенко)

Практика показує, що на стрімких річках учасники настільки активно веслують, що про холод повністю забувають. Дуже важливо перед рафтингом добре поїсти, а після - попити гарячого чаю і ввечері пропаритися у сауні.

Запорука успішного сплаву - це класна компанія однодумців, правильно підібране спорядження та смачний обід.

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