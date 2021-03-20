В атмосфері історії: найкрасивіші замки України, які варто побачити кожному

Яскраві замки та фортеці для ідеального подорожі на вихідних

Замки України - унікальні споруди, які багато бачили на своєму віку: і війни, і занепад, і розквіт, і романтичні історії кохання. Значна частина такої архітектурної спадщини зруйнована, а в деяких з них минулої краси та величі вже не впізнати.

На щастя, немало з них впевнено встояли, і до наших днів в Україні збереглося немало замків, якими можна пишатися й красою яких - можна і треба милуватися під час мандрівок. Цей список від Tour de Ukraine - для тих, хто хоче гарантовано повернутися з поїздки повними вражень, свіжих яскравих спогадів та нових знань про інтригуючі історичні таємниці.

ЗАМОК ШЕНБОРНІВ

село Карпати, Закарпатська область

Відео: Маєток графів Шенборнів, Закарпатська область (youtube.com/Tour de Ukraine)

Це замок-санаторій у столітньому маєтку, в гущавині українських Карпат. Казковий маєток, що досі носить ім’я колишніх господарів Шенборнів.

Майнцський архієпископ Лотар Шенборн отримав землі в подарунок від угорського короля Карла шостого, і посеред пишною гірської природи облаштував собі мисливський замок.

Фото: Замок прикрашений багатим декором - барельєфи, флюгери, вітражі (надане Валерією Мікульською)

На відпочинок до родини приїжджали цілі кортежі зі знаттю.

"Кращого місця для відпочинку не знайти в цілому світі!" - говорили вони.

Арифметика, астрологія, міфи - в цьому маєтку переплелося все, що на перший погляд не можна поєднати. Шенборни вірили в символи, і запросили кращих європейських архітекторів, щоб втілити свої ідеї.

Фото: Кажуть, що у замку - стільки ж вітражів та вікон, як днів у році (Олег Божко)

365 днів у році - стільки ж вікон і вітражів, 52 тижні – це кількість кімнат, чотири пори року - 12 зовнішніх входів, годинник на одній з веж дивляться на чотири сторони світу і кожні 15 хвилин точно відбивають час, як і понад 100 років тому.

Я не рахувала: можливо, це теж міф. А ви приїздіть і влаштуйте собі особливий квест.

Фото: Шенборни запросили кращих європейських архітекторів, щоб втілити свої ідеї (Олег Божко)

ЗБАРАЗЬКИЙ ЗАМОК

Місто Збараж, Тернопільська область

Збаразький замок - одна з найбільш відомих бойових фортець України, знімальний майданчик популярного історичного фільму "Вогнем і мечем".

За всю його майже піввікову історію, замок не раз буквально збирали по камінчику, його палила татарська орда. Повсталий з попелу і повний легенд і, крім всього, романтичний. Бо ж це - шматочок витонченої Венеції всього за 20 кілометрів від Тернополя.

Фото: Збаразький замок знаходиться за 20 кілометрів від Тернополя (надане Валерією Мікульською)

Двоповерховий палац з міцними стінами й казематами в стилі Ренесанс оточений міцними валами. На початку 17 століття у Збаражі хазяйнували князі Збаразькі Христофор та Юрій. На будівництво твердині вони не скупилися.

Брати навчалися в Італії, слухали лекції Галілео Галілея і зі світлом знань повернулися в рідні краї. Звести на околиці старовинного міста свій родовий маєток запросили одного з найкращих архітекторів Італії, Вінченцо Скамоцці.

Фото: Палац з міцними стінами та казематами збудований у стилі Ренесанс (Олег Божко)

Проект, як і у Підгірцях, називався "Палаццо ун Фортецца", - "палац у фортеці". Але всередині відчувається поважне минуле цієї будівлі.

Ідеальна реставрація та вціліле майно власників миттєво перенесе вас навіть не на кілька віків назад, а у справжню атмосферу Епоху Відродження.

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК

місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Відео: Замок у Кам'янці-Подільському (youtube.com/Tour de Ukraine)

Замок міста сонця. Так-так, ви не знали? Кам'янець-Подільський сміливо і гордо носить емблему із зображенням світила.

Можливо, саме тому там цілий рік така тепла атмосфера. Символом міста, безумовно, є колись грізна і неприступна фортеця, а тепер заслужено визнаний одним з найромантичніших в Україні - Кам'янець-Подільський замок.

Кам'янець-Подільська фортеця "вилізла" на високий скелястий виступ Смотрицького каньйону, який пронизує сивий Кам'янець. Квітка на камені - одне з неофіційних назв цього замку. І, напевно, найромантичніша асоціація.

Фото: Замок - головний та найбільш відомий символ міста (надане Валерією Мікульською)

Вісімнадцять веж, з'єднаних між собою довгими стінами-коридорами так, щоб можна було пройти по всьому периметру фортеці, не виходячи на подвір'я. Кожне ребро Кам'янець-Подільського замку виконувало свою функцію.

У XVII та XVIII століттях у його стінах було повноцінний військове містечко. Нам лишилось всього 11 веж, але ж і замок давно живе абсолютно мирним і виключно туристичним життям. В будь-який час року він сповнений гостей, туристичних атракцій, фестивалів та середньовічних частувань.

Фото: Сьогодні замок живе тихим туристичним життям (Олег Божко)

ЗАМОК ПАЛАНОК

місто Мукачево, Закарпатська область

Замок Паланок – головна й найвидовищніша пам’ятка цього закарпатського містечка. Він височіє над вулицями на високому вулканічному пагорбі.

Минуло шість століть, а тутешні жителі досі розповідають, якою ціною дістався цей трирівневий замок-гігант.

Фото: Замок Паланок – найвидовищніша пам’ятка закарпатського містечка (надане Валерією Мікульською)

Паланок - колишня резиденція трансильванських князів і могутня оборонна фортеця. Але всю його моторошну оборонну історію закриває інша - історія жінки, яка стала справжньою знаменитістю тих часів.

Найвідомішою господинею замку Паланок була жінка, хорватська княгиня Ілона Зріні. 30-річна і вже овдовіла, вона на той час була єдиною в Європі жінкою-губернатором. Крім того, вся Європа говорила про її неймовірну красу та, головне, її мудрість і освіченість.

Фото: Внутрішній дворик замку - не менш цікавий, ніж його масивні муровані стіни зовні (Олег Божко)

Володарка Мукачево володіла багатьма іноземними мовами, писала вірші й сонети, вивчала юриспруденцію та арифметику, балістику та військову справу. І саме тут у замку Паланок вона вперше зустрілася зі своїм другим чоловіком, який став коханням всього її життя.

Фото: Замок розташований у самому "серці" міста (Олег Божко)

ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК

місто Луцьк, Волинська область

Символ тисячолітнього "серця" Волині. Луцький замок. Звичайно, перше побачення з регіоном я б усім радила призначати у дворі колись княжого граду князя Любарта.

Історія Луцького замку нараховує близько 600 років. І його можна справедливо назвати замком-приданим. Любарт Гедимінович отримав його (вірніше його дерев'яний праобраз) разом зі згодою вийти заміж від його нареченої Агрипини, дочки князя Галицько-Волинського князівства. І саме Любарт залишив нам свою цитадель кам’яною.

Фото: Історія Луцького замку нараховує близько 600 років (надане Валерією Мікульською)

Тут ви побачите й широкий двір з невеликим особняком, храм, камерний парк та три високі фортечні вежі: В'їзна, Стирова і Владича, в якій знаходилася княжа усипальниця.

До речі, не пропустіть можливість піднятися на ці оглядові. Найвища вежа - 27 метрів, і з неї відкривається чудовий краєвид на княжий двір і околиці. Ця мандрівка вам неодмінно запам’ятається.

Весна - ідеальний період для того, аби познайомитися з унікальними та багатими історією замками України. Скоріше вирушайте у мандрівку. І, я впевнена, ви не пожалкуєте.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкрасивіші палаци України, які можна побачити під час весняної мандрівки.

Також пропонуємо почитати, що подивитись у Миколаївській області.