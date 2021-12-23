Популярні зимові курорти Грузії відкривають сезон: ціни на відпочинок та правила відвідування

У Грузії зимовий сезон на гірськолижних курортах офіційно відкриється 25 грудня, повідомляє Interpressnews.ge.

Уточнюється, що у популярному серед туристів регіоні Местія буде запущено відкриту канатну дорогу. Вона зв'яже центр міста з курортом Хацвалі, а також новий десятимісний комплекс канатної дороги гондольного типу на горі Зурулді.

Довжина канатної дороги становить 1421 метр, а швидкість її руху - 6 м/с. На курорті Хацвалі функціонують чотири гірськолижні траси, протяжністю 7 км, які розраховані на лижників усіх категорій.

На курорті Тетнулді працюватиме п'ять канатних доріг та п'ять лижних трас.

У Гудаурі працюватиме 18 канатних шляхів. Любителям катання на лижах та сноубордах запропонують 22 траси, довжиною 70 км. На курорті Годердзі є дві великі канатні дороги та лижна траса завдовжки 7 км.

Канатні дороги в Местія та Гудаурі працюватимуть щодня. Курорт Гудаурі - з 10:00 до 17:00, Хацвалі з 10:00 до 16:00 (субота-неділя з 10:00 до 17:00), Тетнулді з 10:00 до 16:00, Годердзі 10:00 17.00.

Гірськолижна інфраструктура в популярному курорті Бакуріані не працюватиме через кліматичні умови.

Нові правила поведінки на гірськолижних курортах Грузії

Згідно з цими правилами, закрита канатна гондола, що вміщає 10 людей, зможе перевозити лише 8 пасажирів. Щодо канатних доріг відкритого типу, то вони зможуть працювати з повним навантаженням.

Фото: Зимовий сезон відкриють у Местії, Гудаурі та Годердзі (unsplash.com/vruyr-martirosyan)

Туристи повинні дотримуватися всіх правил і профілактичних заходів проти коронавірусу — дотримуватися дистанції та носити маски.

Ціни на тури на гірськолижні курорти Грузії

Судячи з відкритих даних, які публікують українські туристичні компанії, середня вартість турів до Грузії на січень 2022 року на тиждень із перельотом становить від 23 тисячі гривень на двох.

Які правила в'їзду до Грузії для туристів

Необхідний повний курс вакцинації будь-якою вакциною.

Зверніть увагу: необхідно їхати з роздрукованою довідкою, так як у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.

Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування обов'язково зробити ще один ПЛР-тест власним коштом.

При поїздці наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: туриста звільняють від тестування на 3-й день. Від ПЛР-тестів звільняються діти віком до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли гірськолижний курорт Драгобрат відкриває новий сезон для катання на лижах.